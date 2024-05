Tyrex accélère aux États-Unis

Tyrex, leader français des solutions de décontamination USB, confirme sa croissance aux États-Unis en ayant participé au 39e Space Symposium à Colorado Springs.

Le Space Symposium est largement reconnu comme le premier forum sur la politique et les programmes spatiaux des États-Unis et comme l'événement incontournable pour l'information et l'interaction entre tous les secteurs de l'espace. Largement positionné sur des secteurs stratégiques, Tyrex démontre ainsi clairement sa capacité à accompagner efficacement les acteurs du secteur de l’espace dans leur protection contre les cybermenaces véhiculées par les supports USB.

En effet, Tyrex a développé des solutions adaptées aux risques connus et émergents. Conçues de manière ergonomique, ses quatre stations de décontamination s'adaptent parfaitement aux usages et architectures OT et IT des acteurs des acteurs du secteur de l’espace.

Christophe BOUREL, CEO du Tyrex « Nous sommes fiers d’avoir participé, grâce au CNES, avec une délégation de plus 40 entreprises françaises au 39e Space Symposium à Colorado Springs. Nous avons un plan de croissance ambitieux pour accélérer notre développement aux États-Unis où nous avons lancé nos opérations en 2023. Le secteur spatial est un segment stratégique pour Tyrex, au regard de sa criticité et de ses attentes en matière de protection contre le risque cyber. Notre offre répond parfaitement à leurs attentes et bénéficie des standards qualité indispensables pour être déployée à large échelle. ».

Au travers de cette nouvelle annonce, Tyrex démontre une nouvelle fois sa capacité à mobiliser des ressources et des équipes dédiées pour conduire sa stratégie de développement aux États-Unis. Tyrex ambitionne de doubler son CA aux USA sur les douze prochains mois.