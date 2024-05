EBC Financial Group เข้าร่วมกับโครงการ United to Beat Malaria ของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ ผนึกกำลังต่อต้านโรคมาลาเรีย

กิจกรรม Move Against Malaria 5K ประจำปี 2024 หนึ่งโครงการระดับสากลจัดขึ้นโดย United to Beat Malari แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ EBC Financial Group ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสัมคมที่กัวลาลัมเปอร์ ในกิจกรรมวิ่งการกุศล Move Against Malaria ในระยะทาง 5 กิโลเมตร แสดงถึงความตั้งใจในการต่อสู้กับโรคมาราเลียของเรา ตัวแทนจาก EBC Financial Group ยืนหยัดร่วมมือกับผู้นำระดับสากลในการประชุม United to Beat Malaria Leadership Summit เมื่อเดือนมีนาคม 2024 EBC ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในกิจกรรมวิ่งการกุศล 5 กิโลเมตรที่จะเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ EBC Financial Group (EBC) ได้เข้าร่วมกับผู้สนับสนุนและหุ้นส่วนของโครงการ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ (UNF) ในงานวิ่งการกุศล Move Against Malaria 5K 2024 โครงการนี้ได้รวบรวมความสามัคคีจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้และระดมทุนโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับการสนับสนุนเครื่องมือการรักษาและแนวทางในการรักษาโรคมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพ

มงาน EBC จากทั่วโลกได้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ในช่วงสัปดาห์โรคมาลาเรียโลกผ่านการออกกำลังกาย เช่น วิ่ง เดิน และว่ายน้ำ เป็นต้น โดยเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับโรคมาลาเรีย ด้วยความพยายามในการร่วมกันเหล่านี้ EBC Financial Group ได้ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัยกับโรคมาลาเรียไปแล้วเกือบ 25,000 ครอบครัวด้วยการบริจาคมุ้งป้องกันยุง 100,000 หลัง เพื่อปกป้องผู้คนประมาณ 150,000 คนให้ปลอดภัยจากโรคนี้

EBC Financial Group เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประชุม United to Beat Malaria 2024 Leadership Summit ซึ่งเป็นแคมเปญที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ถึง 12 ในเดือนมีนาคม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้นั้นได้รวบรวมผู้นำระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และผู้สนับสนุนที่พร้อมจะสร้างการเริ่มต้นใหม่และเต็มเปี่ยมไปด้วยความพยายามในการกำจัดโรคมาลาเรียให้หมดไปจากโลกของเรา การมีส่วนร่วมของ EBC Financial Group เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับโรคมาลาเรีย ในขณะเดียวกันเรายังได้รับโอกาสในการร่วมงานกับตัวแทนของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก และรัฐสภาสหรัฐฯ

ในเดือนเมษายน EBC Financial Group ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับโครงการ United to Beat Malaria ซึ่งตอกย้ำถึงความทุ่มเทขององค์กรในการช่วยชีวิตผู้คนที่ได้รับผลกระทอบจากโรคมาลาเรียด้วยการสนับสนุนเครื่องมือทางการรักษาและโปรแกรมแนวทางการรักษาที่สำคัญ ในระหว่างการประชุมวิทยากรหลักอย่าง Margaret McDonnell กรรมการบริหารของโครงการ United to Beat Malaria และ Dr. Daniel Ngamije ผู้อำนวยการโครงการ WHO Global Malaria Programme ได้สำรวจวิธีการใช้ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างแบบจำลองเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์และการแทรกแซงที่จะเกิดขึ้น

EBC Financial Group ยังคงมุ่งมั่นในภารกิจการปกป้องชุมชนที่มีความเปราะบางให้ห่างจากโรคมาลาเรีย และสนับสนุนความมุ่งมั่นในความท้าทายด้านสุขภาพระดับโลก การร่วมมือกับ United to Beat Malaria เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเดินทางที่ยาวไกลเพื่อกำจัดโรคที่เป็นโรคที่เราทุกคนสามารถป้องกันได้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการทำงานร่วมกันที่ได้รับจากการประชุมสุดยอดผู้นำประจำปี 2024 และงานวิ่งการกุศล Move Against Malaria 5K ทำให้ EBC มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพนี้ต่อไป

ในอนาคตข้างหน้า EBC Financial Group วางแผนที่จะกระชับความร่วมมือกับมูลนิธิองค์การสหประชาชาติและองค์กรการกุศลอื่นๆ โดยนำใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญมาผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพและส่งเสริมความเสมอภาคทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ESG ของ EBC Financial Group สามารถติดตามได้ที่ www.ebc.com/ESG.

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงในด้านบริการครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชั่นการลงทุนที่ครอบคลุม ด้วยสำนักงานที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่โดดเด่น เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลิมาสโซล และอื่นๆ อีกมากมาย EBC ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย มืออาชีพ และนักลงทุนสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับการยอมรับจากรางวัลมากมาย มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบระหว่างประเทศในระดับสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย และ EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมน

จุดแข็งของ EBC Group คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีลึกซึ้งมากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ โดยได้ผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่เหตุการณ์ Plaza Accord ไปจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสและในปี 2015 EBC ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เน้นความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับที่หนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดแบบที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอล FC Barcelona โดยนำเสนอบริการพิเศษในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของโครงการ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชนทั่วโลก เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมีส่วนร่วมต่อสาธารณะในซีรีส์เรื่อง 'นักเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วทำอะไร' (What Economists Really Do) โดยร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญในปัจจุบัน เพื่อให้สาธารณะชนมีความเข้าใจในเศรษฐศาสตร์มากขึ้น



