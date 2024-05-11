KFSH&RC 三大卓越中心於醫學界取得驕人突破成就

沙特阿拉伯利雅德, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 在其三大卓越中心—腫瘤科、基因組學及移植科方面，均取得豐碩成果。



KFSH&RC 的腫瘤卓越中心繼續在沙特阿拉伯率先對抗癌症疾病。僅今年，中心已為沙特阿拉伯 25%的癌症病例提供治療，總體痊癒率高達 50%，而白血病個案的痊癒率則高達 90%。中心在近五十年的服務中，一直致力提供先進的癌症治療，採用 CAR T 細胞療法及液體活體組織檢查等減低入侵性的新技術，以及廣泛應用骨髓移植及腹腔温熱化療 (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy, HIPEC)等革命性技術。

值得一提的是，KFSH&RC 已完成超過 100 宗 CAR T 細胞療法手術，這是一種通過基因改造病人免疫細胞對抗癌症的嶄新治療方法。這一成就使中心與著名機構併駕齊驅，一同推進 CAR T 細胞療法在各種血液癌症的應用，並透過臨床試驗及新治療方案，開拓更廣泛的應用領域。此外，中心在兒科腫瘤科方面亦有出色表現，腎腫瘤五年存活率達 97%，而兒童急性淋巴細胞白血病存活率則高達 92%。

隨着基因醫學的快速發展，KFSH&RC 正在其基因組學卓越中心內透過引入新一代基因測序技術，為病患護理帶來革命性的轉變，從而重塑本地及區內疾病管理方法。KFSH&RC 透過全基因組測序 (whole-genome sequencing, WGS) 技術，發現了 Stenotrophomonas Riyadhensis 菌株，有助於我們了解細菌對抗生素的抗藥性機理。2023 年，中心共接待 15,698 名病人，完成逾 5,658 項全基因組測序，確保預防、診斷及治療都能精準針對個人。

KFSH&RC 的器官移植卓越中心 (Organ Transplant Centre of Excellence, OTCoE) 繼續為沙特阿拉伯器官移植活動作出最大貢獻，佔沙特阿拉伯 65% 的器官移植手術。2023 年，OTCoE 完成 1,092 宗實體器官移植手術，包括全球首宗採用機械手臂完全機械化的活體供肝者同期肝臟移植手術，將中心在全球移植技術領域推上前沿。

隨着 KFSH&RC 不斷挑戰醫學界可能性的極限，其努力不但啟發了同儕，更對全球醫療界產生重大影響，並進一步鞏固了其作為醫學創新及專科護理領袖的地位。

關於費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC)：

費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 是中東地區領先的醫療機構，致力於成為每位尋求專業醫療服務的患者的最佳選擇。該醫院在治療癌症、心血管疾病、器官移植、神經科學和遺傳學方面擁有悠久的歷史。

2024 年，品牌評估顧問公司「Brand Finance」將費薩爾國王專科醫院和研究中心評為中東及非洲地區首屈一指的學術醫療中心，並連續第二年獲列入全球 20 大學術醫療機構之一。此外，2024 年，它被「新聞週刊」雜誌評為全球領先的醫療保健提供者之一。

2021 年 12 月 21 日沙特阿拉伯發布了一項皇家法令，作為「沙特阿拉伯 2030 年願景」的一部分，將醫院轉型為獨立、非營利、政府所有的實體，為全面轉型計劃鋪平道路，透過卓越與創新的方式實現醫療保健領域的全球領導地位。

聯絡人資訊

欲了解更多資訊，請聯絡：

Essam Al-Zahrani 先生，署理傳媒事務主管，0555254429

Abdullah Al-Aown 先生，傳媒協調主任，0556294232

本公吿隨附的照片可在以下網址獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e99afd2f-d5c6-400e-9290-26b36a580bee/zh-Hant



