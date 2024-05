iTeos Therapeutics annonce une offre directe enregistrée de 120 millions de dollars

- Pilotage assuré par les investisseurs actuels RA Capital Management et Boxer Capital

- Prix d’achat fixé à 17,50 dollars, soit une prime d’environ 44 % par rapport à la dernière clôture

- Renforcement du bilan avec une trésorerie pro forma de 715 millions de dollars, prolongeant la marge de manœuvre prévue jusqu’en 2027

WATERTOWN, État du Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 11 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS) (« iTeos »), une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients, annonce ce jour avoir conclu un accord d’achat de titres pour vendre 1 142 857 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») au prix de 17,50 dollars chacune, ce qui représente une prime d’environ 44 % par rapport au cours de clôture du titre iTeos au 9 mai 2024, et des bons de souscription préfinancés permettant d’acheter jusqu’à 5 714 285 actions ordinaires (les « bons de souscription préfinancés ») au prix de 17,499 dollars chacun, dans le cadre d’une offre directe enregistrée. Chaque bon de souscription préfinancé aura un prix d’exercice de 0,001 dollar par action, pourra être exercé immédiatement et sera exerçable jusqu’à ce qu’il soit entièrement levé. Le produit brut total de l’offre devrait s’élever à environ 120 millions de dollars, avant déduction des frais d’offre payables par iTeos. L'opération de financement devrait prendre fin vers le 14 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Son pilotage est assuré par les investisseurs actuels RA Capital Management et Boxer Capital.

iTeos prévoit d’investir le produit net du financement dans l'avancement de ses programmes cliniques et de son pipeline préclinique, de l'injecter au fonds de roulement et de financer d’autres objectifs généraux de l’entreprise.

Les actions ordinaires, les bons de souscription préfinancés et les actions ordinaires pouvant être émises lors de l’exercice des bons de souscription préfinancés ont été proposés dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement préalable déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 10 mai 2023 [dossier n° 333-271793] et déclarée effective le 19 mai 2023. Un supplément au prospectus final contenant des informations supplémentaires relatives à l’offre sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Internet de la SEC à l’adresse suivante : www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de titres ne sera réalisée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou éligibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.



À propos d’iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie de l’immunologie tumorale et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats qui ont le potentiel de restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son portefeuille de produits en développement innovant comprend trois programmes au stade clinique ciblant de nouvelles voies immunosuppressives validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques, notamment l’axe TIGIT/CD226 et l’adénosine. iTeos Therapeutics est domiciliée à Watertown, dans l’État du Massachusetts, aux États-Unis, et exploite un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

Publication d’informations sur Internet

iTeos publie régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les investisseurs à la page « Investisseurs » de son site Internet à l’adresse suivante : www.iteostherapeutics.com. La Société invite les investisseurs actuels et potentiels à consulter régulièrement cette page pour les obtenir.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations ne relevant pas uniquement dee faits historiques sont considérées comme des déclarations prospectives. Des termes tels que « croit », « anticipe », « prévoit », « s’attend à », « fera », « pourrait », « a l’intention de », « prépare », « envisage », « potentiel », « possible » et des expressions de même sens caractérisent les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives au calendrier et aux prévisions de clôture de l’offre, à l’utilisation du produit de cette offre et à nos attentes selon lesquelles notre solde de trésorerie nous accordera une marge de manœuvre jusqu’en 2027.

Ces déclarations prospectives induisent des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle d’iTeos. Les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives en raison de ces risques et incertitudes. Les facteurs de risque connus sont notamment les suivants : les données provisoires et préliminaires susceptibles de changer au fur et à mesure que d’autres données sur les patients deviennent disponibles et soumises à des procédures d’audit et de vérification ; les conditions de marché ; les avantages et opportunités attendus à l’issue de l’accord entre iTeos et GSK pouvant ne pas se matérialiser ou pouvant prendre plus de temps à se réaliser pour diverses raisons, y compris l’impossibilité pour les parties de remplir leurs engagements et obligations en vertu dudit accord ; les enjeux et incertitudes propres à la recherche, au développement et à la fabrication de produits biologiques ; l’hypothèse qu’iTeos puisse engager des frais imprévus ou dépenser des liquidités plus rapidement ou plus lentement que prévu en raison des enjeux et incertitudes propres à la recherche, au développement et à la fabrication de produits biologiques ; le succès des essais précliniques et des essais cliniques précoces ne garantissant pas que les essais cliniques ultérieurs soient fructueux, et les premiers résultats d’un essai clinique ne correspondant pas nécessairement aux résultats finaux ; des données sur nos produits candidats insuffisantes pour obtenir l’approbation réglementaire de passer à des essais de phase ultérieure ou de commercialiser nos produits ; l’hypothèse qu’iTeos puisse ne pas être en mesure d’exécuter ses plans d’affaires, y compris de respecter les étapes et les délais réglementaires prévus ou planifiés, les plans de recherche et de développement clinique, et de commercialiser ses produits candidats, pour diverses raisons, dont certaines peuvent échapper à son contrôle, y compris les limites éventuelles des ressources financières et autres de la société, les limites de fabrication qui peuvent ne pas être anticipées ou résolues en temps voulu ; des développements négatifs dans le domaine de l’immuno-oncologie, tels que des événements indésirables ou des résultats décevants, y compris en lien avec des traitements concurrents ; et les décisions réglementaires, judiciaires ou d’agence telles que celles du Bureau américain des brevets (United States Patent and Trademark Office) concernant les brevets qui couvrent nos produits candidats ; et les risques identifiés à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport trimestriel d’iTeos sous formulaire 10-Q pour la période arrêtée au 31 mars 2024, et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi que nos autres documents déposés auprès de la SEC, que nous vous invitons à consulter. Les déclarations relatives à la trésorerie de la Société ne portent pas mention d’hypothèse visant son accès aux marchés financiers, ni n’envisagent la date à laquelle elle pourrait y atteindre.

Tous les risques susmentionnés pourraient sensiblement et défavorablement affecter les activités d’iTeos, ses résultats opérationnels et le cours de négociation de ses actions ordinaires. Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. iTeos décline toute obligation de les mettre à jour publiquement, sauf si la loi l'exige.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Interlocuteur auprès des investisseurs :

Carl Mauch

iTeos Therapeutics, Inc.

carl.mauch@iteostherapeutics.com

Interlocuteur auprès des médias :

media@iteostherapeutics.com