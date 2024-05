Share This Article

Riad, Saudi-Arabien, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harvard University -- Acht Jahre nach Beginn der Umsetzung der Vision 2030 hat Saudi-Arabien mit digitalen Innovationen und einem verbesserten Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung große Fortschritte gemacht. Strategische Investitionen in Infrastruktur, Technologie und Fachpersonal haben zu Fortschritten geführt, die die Patientenversorgung revolutionieren und die Standards der Gesundheitsversorgung vor Ort anheben. Diese Bemühungen haben die durchschnittliche Lebenserwartung deutlich erhöht, die Sterblichkeitsrate gesenkt und das allgemeine Wohlbefinden im gesamten Königreich verbessert.



Im Mittelpunkt dieser Errungenschaften steht das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC), das für seine Versorgungs- und Behandlungsmöglichkeiten in zentralen Fachbereichen wie Onkologie, Kardiologie, Organtransplantation und Genetik bekannt ist und sich als führendes Zentrum für die spezialisierte Patientenversorgung positioniert hat, das die Weichen für eine bessere und gesündere Zukunft des Königreichs stellt. Durch sein Engagement für bahnbrechende digitale Gesundheitsinitiativen, umfassende Ausbildungsprogramme und neuartige Forschungsvorhaben gestaltet es die lokale Landschaft um und setzt neue Maßstäbe für Effizienz und Zugänglichkeit.

In einer Ära, die von technologischen Fortschritten geprägt ist, und mit dem Vorstoß des Königreichs in Richtung Digitalisierung steht das KFSH&RC an der Spitze der digitalen Gesundheitsintegration unter seinen lokalen Mitbewerbern und nutzt modernste telemedizinische Dienste, virtuelle Konsultationen und KI-gesteuerte Tools wie das ANFAL AI System, das die Patientenergebnisse durch prädiktive Erkenntnisse und personalisierte Pflege verändert und die besten Ergebnisse für die Patientenzufriedenheit gewährleistet.

Die digitalen Gesundheitsinitiativen des KFSH&RC erstrecken sich auch auf die Bewältigung allgemeiner Gesundheitsgefährdungen durch technologisch gestützte Behandlungsverfahren wie vollständiger Genomsequenzierung (Whole Genomic Sequencing, WGS) und fortschrittlicher Strahlentherapie (Advanced Radiation Therapy). Das Krankenhaus leistete zudem Pionierarbeit bei Organtransplantationen mit der weltweit ersten vollständig robotergestützten Lebertransplantation und führte in der Region Innovationen wie die Harmony Transkatheter-Pulmonalklappe (Transcatheter Pulmonary Valve, TPV) ein, die die Genesung und die Erfahrung der Patienten verbessern. Diese Technologien erleichtern personalisierte Behandlungspläne und verbessern die Genauigkeit und Schnelligkeit der medizinischen Diagnostik. Damit tragen sie wesentlich zur Verbesserung der Standards in der Patientenversorgung und in Einklang mit den Zielen des Programms zur Umgestaltung des Gesundheitssektors zu einer nachhaltigen, widerstandsfähigen Gesundheitsinfrastruktur bei.

Mit Entdeckungen wie dem für die Malariabehandlung entscheidendem PfAP2-MRP-Gen und der Identifizierung des neuen Bakterienstamms Riyadhensis setzt das KFSH&RC weiterhin neue Maßstäbe in der medizinischen Forschung, um akute Probleme der Gesundheitsversorgung zu bewältigen und einen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit in Saudi-Arabien zu leisten. Diese Entdeckungen haben nicht nur die Diagnosegenauigkeit verbessert, sondern auch ein frühzeitiges Eingreifen ermöglicht, sodass eine rechtzeitige und wirksame Unterstützung der Patienten gewährleistet ist, was im Einklang mit den nationalen Zielen zur Reduzierung der Prävalenz chronischer Krankheiten steht.

Diese umfassenden Bemühungen werden durch die soliden Ausbildungsinitiativen des KFSH&RC unterstützt, die die nächste Generation von medizinischen Fachkräften durch Schulungsprogramme und internationale Kooperationen vorbereiten.

Die Einrichtung wurde von „Brand Finance“ im Jahr 2024 zum zweiten Mal in Folge als wertvollste Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten ausgezeichnet: mit Platz 9 in Saudi-Arabien und Platz 28 im Nahen Osten. Darüber hinaus ist das KFSH&RC das einzige Krankenhaus weltweit, das zu den zehn wertvollsten Marken seines Landes zählt.

Über das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC):

Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) ist eine führende Gesundheitseinrichtung im Nahen Osten, die sich zum Ziel gesetzt hat, die optimale Wahl für jeden Patienten zu sein, der eine spezialisierte Gesundheitsversorgung sucht. Das Krankenhaus kann auf eine lange Geschichte in der Behandlung von Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Organtransplantationen, Neurowissenschaften und Genetik zurückblicken.

Im Jahr 2024 stufte „Brand Finance“ das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre als das beste akademische Behandlungszentrum im Nahen Osten und in Afrika und im zweiten Jahr in Folge als eines der 20 besten weltweit ein. Darüber hinaus wurde es im Jahr 2024 von der Zeitschrift Newsweek als einer der weltweit führenden Gesundheitsdienstleister ausgezeichnet.

Im Rahmen von Saudi Vision 2030 wurde am 21. Dezember 2021 ein königliches Dekret erlassen, das die Umwandlung des Krankenhauses in eine unabhängige, gemeinnützige Einrichtung in staatlichem Besitz vorsieht und den Weg für ein umfassendes Transformationsprogramm ebnet, das darauf abzielt, durch Exzellenz und Innovation eine globale Führungsposition im Gesundheitswesen zu erreichen.

