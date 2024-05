Les espèces sauvages sont les grands gagnants du Défi nature urbaine

OTTAWA, 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous avons maintenant les résultats de l’édition 2024 du Défi nature urbaine, une initiative internationale de grande envergure visant à recenser et à mettre en valeur la biodiversité mondiale. En collaboration avec la Fédération canadienne de la faune (FCF), 40 villes canadiennes ont participé à un concours d’observation de la faune. Le district régional du Grand Vancouver, la Ville de Montréal, la Municipalité régionale du Cap-Breton et la Municipalité de Kincardine sont arrivés en tête dans différentes catégories.



« La course a été extrêmement serrée entre Vancouver et Montréal, qui se sont échangé la première place pour le plus grand nombre d’observations au cours des quatre jours du concours, a déclaré James Pagé, spécialiste des espèces en péril et de la biodiversité à la FCF. Par habitant, les résultats sont radicalement différents avec deux petites villes en tête : le Cap-Breton, sur la côte est, est en tête des observations, dépassant de loin de nombreuses grandes villes comme Toronto, Victoria et Ottawa, et pas seulement par habitant. Et c’est à Kincardine, en Ontario, que l’on trouve le plus grand nombre de participants par habitant (environ 11 000 résidents). »

En tout, plus de 120 000 observations d’animaux sauvages ont été effectuées au Canada pendant la période du 26 au 29 avril, et plus de 2 millions dans le monde entier.

« Il s’agit de chiffres très importants qui comprennent plus de 1 600 observations d’espèces en péril au Canada, a expliqué M. Pagé. Parmi les principales découvertes, on compte six des huit espèces de tortues en péril au Canada et plusieurs baleines rares, dont une douzaine d’épaulards observés autour de l’île de Vancouver. Ces données aident les scientifiques à suivre et à conserver notre biodiversité, ce qui fait des espèces sauvages les véritables gagnants du concours. »

Faits saillants :

Le district régional du Grand Vancouver a enregistré 14 066 observations de 1 563 espèces

La Ville de Montréal a enregistré 14 046 observations de 1 319 espèces, ainsi que le plus grand nombre de participants

La Municipalité régionale du Cap-Breton a compté le plus grand nombre d’observations par habitant, soit 12 434

La Municipalité de Kincardine a compté le nombre le plus grand de participants par habitant

Le canard colvert est l’espèce la plus observée, suivi de la bernache du Canada et du carouge à épaulettes

Les principales espèces en péril recensées étaient le fondule barré, la tortue peinte, le grèbe cornu, la grenouille léopard et la lampsile jaune. Ces espèces sont toutes menacées dans certaines parties de leur aire de répartition.

La participation est en hausse, avec une augmentation de 25 % du nombre de participants à l’échelle nationale et internationale par rapport à 2023, a déclaré M. Pagé. Plus remarquable encore est l’augmentation massive de 65 % cette année du nombre d’observations effectuées au Canada, soit plus du double de l’augmentation internationale de 30 %.

Tout comme la faune, les gens sont très affectés par les conditions météorologiques. L’édition du concours de 2023 ayant eu lieu lors d’une fin de semaine plus froide et plus humide dans la plupart des régions du Canada, cela pourrait expliquer le bond de cette année.

« Ces observations sont essentielles pour évaluer les impacts globaux du changement climatique et de la perte de biodiversité, à un moment important de l’année où les espèces émergent ou reviennent au printemps, a déclaré M. Pagé. La FCF remercie tous les Canadiens pour leurs contributions à la base de données iNaturalist.ca, dont la FCF est la responsable au Canada. »

Le Défi nature urbaine a été créé par la California Academy of Sciences et le Natural Museum of Los Angeles en 2016. Le public peut également contribuer à l’utilisation d’iNaturalist Canada tout au long de l’année en se joignant au projet BioObservateurs de la FCF.

Pour en savoir plus sur le défi de 2024 et s’inscrire au concours de 2025, visitez DefiNatureUrbaine.ca



À propos de la Fédération canadienne de la faune :

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l’appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l’incidence des activités humaines sur l’environnement, l'organisation de travaux de recherche, la création et l’offre de programmes didactiques, la promotion de l’exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens et Canadiennes vivront en harmonie avec la nature. Pour plus d'information, consultez le site Fédérationcanadiennedelafaune.ca.

À propos du Défi nature urbaine :

Le Défi nature urbaine a été lancé en 2016 dans le cadre de la toute première Journée de la science citoyenne, quand les équipes du Natural History Museum du comté de Los Angeles et de la California Academy of Sciences ont imaginé une façon amusante de tirer parti de la rivalité amicale de leurs villes respectives. En 2017, le Défi nature urbaine est devenu un événement national et, en 2018, il est devenu international.

Personne-ressource :

James Pagé

Spécialiste des espèces en péril et de la biodiversité

jamesp@cwf-fcf.org

613 599-9594, poste 242

Général :

media@cwf-fcf.org

Une photo accompagnant le communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/48a8361d-eab7-4f8b-a1c3-ac008fe8e5ec