Mauritius Telecom prévoit de construire un nouveau câble sous-marin en fibre optique

le câble sous-marin à fibres optiques Pose de câbles sous-marins à fibres optiques Carte de répartition mondiale des câbles sous-marins Câbles sous-marins Statistiques sur les dommages causés aux câbles de communication sous-marins dans l'océan Atlantique

Développement et défis des câbles sous-marins à fibres optiques

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, May 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Mauritius Telecom, la principale entreprise de télécommunications du pays insulaire de l'océan Indien, se dote d'un nouveau câble sous-marin pour relier l'Afrique, les îles de l'océan Indien et l'Asie afin d'améliorer la couverture dans ces régions.Selon Bloomberg, l'entreprise de télécommunications basée à Port Louis serait en pourparlers avec plusieurs opérateurs, dont Reliance Jio Infocomm Ltd, une entreprise de télécommunications indienne, et Orange SA (Groupe Orange), une multinationale française, pour la nouvelle ligne.D'après les rapports, le PDG de Mauritius Telecom, Per Kapil Reesaul, a révélé que le nouveau câble optique sera appelé T4, avec une capacité 1 000 fois supérieure à celle du câble South Africa Far East (SAFE) actuellement détenu par l'entreprise. Le nouveau câble T4 suivra une route similaire à celle de SAFE, s'étendant sur 13 500 kilomètres depuis l'Afrique du Sud, passant par Madagascar, l'île de La Réunion et Maurice, jusqu'en Inde et à Singapour.Une fois achevé, le nouveau câble sous-marin baptisé T4 remplacera le câble sous-marin South Africa Far East (SAFE) reliant l'Afrique et l'Asie. Ce dernier sera mis hors service en 2027, soit 25 ans après sa mise en service.Raisons de la construction de nouveaux câbles sous-marins à fibres optiquesLa Mauritius Telecommunications Corporation (MTC) était à l'origine une entité télégraphique appartenant à l'État sur l'île. Fondée en 1988 sous le nom de Mauritius Telecommunications Services, elle fusionna en 1992 avec l'Overseas Telecommunications Services (anciennement Eastern Telegraph Company). En 2000, France Télécom (aujourd'hui Orange) détenait 40 % des parts de l'entreprise, le gouvernement conservait une participation de plus de 30 %, et la banque locale SBM possédait environ 19 % des parts. Cependant, récemment, la Mauritius Telecom a été confrontée à plusieurs pannes de câbles, entraînant des dommages importants aux communications.Depuis février 2024, trois câbles sous-marins près des côtes yéménites ont été endommagés, apparemment par des navires attaqués par les rebelles Houthis.En mars 2024, quatre câbles ont été endommagés au large de la côte ouest-africaine, probablement en raison d'un glissement de terrain, provoquant une panne d'électricité en Afrique du Sud pendant deux heures. Récemment, un navire cargo gravement endommagé lors d'une attaque des forces Houthies a déplacé son ancre, endommageant les câbles.Le vendredi 26 avril 2024, le pays a connu une interruption technique, rendant urgent le besoin de renforcement des infrastructures de câbles supplémentaires. Bien que résolue seulement cinq heures plus tard, cette interruption est la dernière en date après celle de mars, où quatre lignes ont été endommagées près de la Côte d'Ivoire, et après que trois câbles près des côtes yéménites ont été hors service depuis février 2024.M.Reesaul a déclaré : 《 Avec les nombreuses pannes de câble que nous connaissons, nous voulons sécuriser l'Extrême-Orient avec un câble qui ira de l'île Maurice à l'Inde et à Singapour 》.Étant donné les récents incidents de défaillance des câbles, il serait judicieux d'établir une nouvelle liaison reliant l'Afrique, Maurice, l'Inde et Singapour pour assurer la sécurité dans la région d'Extrême-Orient.Le projet coûtera entre 150 et 200 millions de dollars et sa réalisation pourrait prendre jusqu'à deux ans. Le développement du T4 souligne également l'importance et l'essor des câbles sous-marins dans le domaine des communications.Développement rapide des câbles sous-marinsÀ mesure que le taux de pénétration des smartphones augmente et que la demande en bande passante Internet ne cesse d'augmenter, la multiplication des câbles sous-marins est inévitable. On estime que d'ici fin 2024, le marché des câbles de fibre optique sous-marins atteindra 4,78 milliards de dollars, et qu'il atteindra 8,06 milliards de dollars d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé prévu de 11,02% pour la période de prévision (2024-2029).Source: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/submarine-optical-fiber-cable-market Qu'est-ce qu' un câble sous-marin à fibres optiques ?Un câble sous-marin est constitué de conducteurs enveloppés dans un matériau isolant et posés sur le fond marin. Il est principalement utilisé pour la transmission des télécommunications entre les pays. Le système de câbles sous-marins se compose principalement d'équipements côtiers et subaquatiques, travaillant ensemble pour assurer l'interconnexion des réseaux régionaux à travers le monde, favorisant ainsi la circulation mondiale des informations et des ressources. Les câbles sous-marins constituent la partie la plus importante et la plus fragile des équipements subaquatiques. Ces câbles sont généralement constitués de fibres optiques et sont responsables de plus de 95 % des tâches de transmission de données à l'échelle mondiale. Ils constituent une infrastructure essentielle pour garantir la connectivité entre les réseaux mondiaux, soutenir le fonctionnement normal d'Internet et de divers services réseau.Comparés aux câbles terrestres, les câbles sous-marins présentent des caractéristiques telles qu'une grande capacité, une longue distance de communication, une haute sécurité et une forte capacité de résistance aux interférences. Ces caractéristiques confèrent aux câbles sous-marins une position irremplaçable dans le transport entre pays et continents.Principaux moteurs de la demande de câbles sous-marins à fibres optiquesAvec le développement technologique et l'accélération de la mondialisation, la demande en haut débit Internet et en transmission de données ne cesse d'augmenter. Ces besoins favorisent le développement des câbles sous-marins.La croissance continue de l'exploitation énergétique stimule également les investissements dans les projets d'énergie renouvelable en mer.L'expansion des réseaux de télécommunications et la demande de connectivité intercontinentale sont également des facteurs qui favorisent la construction de câbles sous-marins.La croissance de l'utilisation d'Internet dans les secteurs du pétrole en mer, du gaz naturel et de l'énergie éolienne en mer crée une demande pour les câbles sous-marins.L'augmentation de la consommation de données des utilisateurs mobiles et l'utilisation des réseaux sociaux nécessitent des outils de communication à plus grande capacité, ce qui correspond parfaitement aux câbles sous-marins.La demande croissante de systèmes de communication fiables et sécurisés, ainsi que l'adoption croissante de services et de stockage basés sur le cloud, stimulent le développement des câbles sous-marins.La croissance du commerce international et la demande de réseaux de communication efficaces sont également des moteurs de la demande de câbles sous-marins.La demande de flux technologiques et d'informations entre les pays crée également une demande pour les câbles sous-marins d'Internet.L'utilisation de la bande passante pour le transfert de données à grande vitesse contribue à l'adoption croissante des réseaux de câbles sous-marins.L'utilisation de composants optoélectroniques rend la surveillance des systèmes de câbles sous-marins plus facile et fiable.Il y a également une demande de câbles capables de détecter les signaux de déformation acoustique à longue distance et dans des environnements difficiles.Tendances futures de développementLa demande croissante en transmission de données et en communication stimule le développement du marché des câbles sous-marins. De plus, avec l'essor des nouvelles technologies telles que la 5G, le cloud computing et le big data, la demande de câbles sous-marins sera encore plus forte, élargissant ainsi le marché des câbles sous-marins.En tant qu'infrastructure essentielle pour la communication Internet mondiale, l'avenir des câbles sous-marins présente plusieurs tendances de développement, notamment :Croissance continue de la capacité du réseauAvec l'augmentation constante de l'utilisation d'Internet, la demande de capacité des réseaux de câbles sous-marins continuera de croître. En particulier, avec la généralisation de la vidéo haute définition, du cloud computing et de l'Internet des objets, la demande de bande passante des câbles sous-marins augmentera rapidement. Pour répondre à cette demande, les câbles sous-marins seront continuellement mis à niveau et étendus.Application de nouvelles technologies de nouvelle générationLes progrès continus des nouvelles technologies permettront aux câbles sous-marins d'atteindre des vitesses de transmission plus élevées et des capacités de transmission plus importantes. Par exemple, le développement de la technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde améliorera l'efficacité de transmission des câbles sous-marins en permettant à une seule fibre optique de transporter plusieurs longueurs d'onde, ce qui augmentera considérablement le débit du réseau. De plus, la recherche et l'application de nouveaux matériaux amélioreront encore la durabilité et la capacité des câbles sous-marins à résister aux interférences.Application de l'architecture double actifPour améliorer la fiabilité et la stabilité du réseau, les systèmes de câbles sous-marins évolueront vers une architecture double actif. Cette architecture, en installant deux câbles indépendants sur des chemins différents, assure une redondance dans le réseau de câbles sous-marins. En cas de défaillance d'un chemin, le trafic réseau se basculera automatiquement vers le chemin de secours, réduisant ainsi le risque d'interruption du réseau et garantissant la continuité des communications.Renforcement de la sécurité du réseauAvec l'avènement de l'ère numérique, les menaces à la sécurité du réseau ne cessent d'augmenter. En tant que composante essentielle de l'Internet mondial, les câbles sous-marins sont confrontés à divers risques de sécurité. À l'avenir, les systèmes de câbles sous-marins renforceront continuellement les mesures de sécurité du réseau, notamment l'utilisation du chiffrement des transmissions, l'authentification des utilisateurs et la détection des intrusions, pour protéger la sécurité et l'intégrité des données réseau.Utilisation de l'énergie sous-marineDans la recherche de développement durable, l'utilisation de l'énergie sous-marine devient une option viable. À l'avenir, les câbles sous-marins pourraient exploiter l'énergie des vagues, des marées et d'autres sources d'énergie marine pour réaliser un approvisionnement énergétique autonome . Cela permettra non seulement de réduire la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles, mais aussi de réduire les coûts d'exploitation du réseau.Renforcement de la coopération régionaleLa construction et l'exploitation des câbles sous-marins nécessitent une coopération transfrontalière. À l'avenir, avec la mondialisation d'Internet et le développement de l'économie numérique, la coopération entre les pays sera renforcée. Cette coopération comprendra des investissements communs dans la construction de câbles sous-marins, le partage des ressources sous-marines, les échanges de technologie, etc., favorisant ainsi davantage la connectivité mondiale.En résumé, les tendances futures du développement des câbles sous-marins se manifestent principalement par l'augmentation de la capacité réseau, l'application de nouvelles technologies de nouvelle génération, l'utilisation de l'architecture double actif, le renforcement de la sécurité du réseau, l'utilisation de l'énergie sous-marine et le renforcement de la coopération régionale. Ces tendances stimuleront le développement continu des câbles sous-marins, répondront à la demande croissante de communication Internet des populations et favoriseront la numérisation mondiale et la prospérité économique.Les défis auxquels sont confrontés les acteurs du marché des câbles sous-marins1.La technologie associée à l'installation de câbles optiques à longue distance et en haute mer doit continuer à se développer et à s'améliorer.2.Les câbles sous-marins sont vulnérables aux catastrophes naturelles et aux perturbations humaines, et les acteurs de l'industrie des câbles sous-marins doivent trouver des solutions pour faire face à ce défi.3.Les coûts d'installation et de maintenance des câbles sous-marins sont extrêmement élevés. Les câbles sous-marins nécessitent une maintenance régulière pour assurer leur sécurité et leur durabilité, mais cela représente un coût élevé, ce qui constitue également un facteur limitant pour le développement des câbles sous-marins.4.De nombreuses régions du monde souffrent encore d'un manque d'infrastructures Internet, sans parler de l'installation de câbles sous-marins.5.Il existe une pénurie de professionnels qualifiés pour l'installation et la réparation des câbles électriques sous-marins. Le manque de personnel qualifié affecte la généralisation de l'installation des câbles sous-marins.6.Les tensions géopolitiques et les préoccupations en matière de sécurité dans certaines régions ont un impact sur le développement des projets de câbles sous-marins.