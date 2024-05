Savaria entame l'exercice 2024 avec des marges plus élevées

LAVAL, Québec, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria («Savaria») (TSX: SIS), un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, est heureuse de présenter les résultats de son 1er trimestre de 2024.



Faits saillants – T1 2024 comparativement à T1 2023

Revenus de 209,4 M $ comparé à 211,6 M $ en 2023, une diminution de 1,0 % attribuable aux cessions des opérations de Van-Action, Freedom Motors et de la Norvège, partiellement compensées par une croissance organique de 2,6 % et par un impact positif des taux de change de devises étrangères de 0,7%. La croissance organique du secteur Accessibilité s'est établie à 3,3 %, incluant une croissance de 11,0 % en Amérique du Nord. La croissance organique du secteur Équipements médicaux s’est établie à 0,5 %.

Profit brut de 75,4 M $, en hausse de 3,4 M $ ou 4,7 %, représentant 36,0 % des revenus, une augmentation de 200 points de base comparé à 34,0 % au 1 er trimestre de 2023.

trimestre de 2023. Résultat opérationnel de 17,7 M $, en hausse de 2,3 M $ ou 14,6 %, représentant 8,5 % des revenus, par rapport à 7,3 % au 1 er trimestre de 2023.

trimestre de 2023. BAIIA ajusté* de 34,7 M $, en hausse de 3,5 M $ ou 11,1 %, comparé au 1 er trimestre de 2023.

trimestre de 2023. Marge du BAIIA ajusté* de 16,6 %, en hausse de 190 points de base, comparé à 14,7 % au 1 er trimestre de 2023.

trimestre de 2023. Résultat net de 11,0 M $, ou 0,16 $ par action sur une base diluée, comparé à 6,0 M $ ou 0,09 $ par action au 1 er trimestre de 2023.

trimestre de 2023. Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté* s’élève à 2,03, stable, comparé à 2,07 au 31 décembre 2023.

Fonds disponibles* de 230,6 M $, au 31 mars 2024, pour soutenir le fonds de roulement, les investissements et les opportunités de croissance.

Le 1 er février 2024, Savaria a clôturé la transaction de vente de ses divisions Van-Action et Freedom Motors. Ces cessions représentaient environ 15 M $ de revenus annualisés.

février 2024, Savaria a clôturé la transaction de vente de ses divisions Van-Action et Freedom Motors. Ces cessions représentaient environ 15 M $ de revenus annualisés. Le 8 avril 2024, la Société a fait l’acquisition des actifs de monte-plats et de plates-formes élévatrices pour matériel de D.A. Matot, inc. (« Matot »). Matot est l’un des chefs de file nord-américains en tant que fournisseur de plates-formes élévatrices utilisées pour le déplacement de marchandises dans des établissements commerciaux et industriels. Les monte-plats et les plates-formes élévatrices pour matériel sont utilisés dans un large éventail d'activités, notamment dans les hôpitaux et les établissements de santé, dans le secteur hôtelier et dans plusieurs applications liées à la vente au détail et dans le milieu industriel.

T1 en milliers de dollars, sauf les montants par action et les pourcentages 2024 2023 Variation Revenus 209 444 $ 211 625 $ (1,0) % Profit brut 75 394 $ 72 033 $ 4,7 % % des revenus 36,0 % 34,0 % 200 p.c Résultat opérationnel 17 721 $ 15 459 $ 14,6 % Résultat net 11 047 $ 6 039 $ 82,9 % Résultat net dilué par action 0,16 $ 0,09 $ 77,8 % Résultat net ajusté * 13 751 $ 8 387 $ 64,0 % Résultat net ajusté par action * 0,19 $ 0,13 $ 46,2 % BAIIA ajusté * 34 681 $ 31 214 $ 11,1 % % des revenus 16,6 % 14,7 % 190 p.c

*Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites et réconciliées dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion.

Mot du président exécutif du conseil et du président et chef de la direction

« J'étais fier de notre équipe de haute direction pour avoir organisé avec succès notre toute première Journée des investisseurs le 9 avril dernier. Nous avons été très satisfaits du taux de participation à cet événement et de l'opportunité de communiquer des mises à jour sur Savaria One pour nos secteurs Accessibilité et Équipements médicaux. J'ai réaffirmé nos objectifs d’atteindre approximativement un milliard $ de revenus d'ici fin 2025 avec un BAIIA ajusté de 20 %. Ce qui m'enthousiasme, c'est que non seulement je nous vois atteindre ces objectifs, mais aussi que Savaria One nous pousse à optimiser notre succès de tant de façons – en créant pour nous un élan qui durera bien au-delà de 2025 », a déclaré Marcel Bourassa, président exécutif du conseil.

« Notre premier trimestre a reflété les changements positifs que nous avons apportés sur le plan opérationnel et s'est traduit par une forte augmentation de 2 % de la marge du BAIIA ajusté pour finir à 16,6 %. La cession de la fabrication de véhicules accessibles a eu une incidence sur nos revenus comparatifs d’une année à l’autre, mais nous sommes particulièrement satisfaits de la croissance à deux chiffres des revenus de notre secteur Accessibilité en Amérique du Nord. Nous savons que notre initiative Savaria One nous aide à identifier des opportunités de réduction des coûts, d'efficacité opérationnelle et de croissance des ventes. L'approche structurée en place nous aide véritablement à libérer le plein potentiel de notre entreprise », a déclaré Sébastien Bourassa, président et chef de la direction.

Résultats du 1er trimestre - T1 2024 comparativement à T1 2023

REVENUS

Les revenus ont atteint 209,4 M $, en baisse de 2,2 M $ ou 1,0 %. La diminution est due aux cessions des opérations de Van-Action, Freedom Motors et de la Norvège, partiellement compensées par une croissance organique de 2,6 % et par un impact positif des taux de change de devises étrangères de 0,7 %.

Secteur Accessibilité ( 77 % des revenus du T1 2024 ) : Les revenus se sont établis à 160,4 M $, une diminution de 2,4 M $ ou 1,5 %. La croissance organique s’est établie à 3,3 %.

Les revenus se sont établis à 160,4 M $, une diminution de 2,4 M $ ou 1,5 %. La croissance organique s’est établie à 3,3 %. Secteur Équipements médicaux (23 % des revenus du T1 2024) : Les revenus se sont établis à 49,0 M $, une hausse de 0,2 M $ ou 0,4 %. La croissance organique s’est établie à 0,5 %.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le résultat opérationnel s’est établi à 17,7 M $, en hausse de 2,3 M $ ou 14,6 % comparé à T1 2023, représentant une marge opérationnelle de 8,5% comparé à 7,3 % au T1 2023. L’augmentation est principalement attribuable à des marges brutes plus élevées et au gain sur cessions des opérations en comparaison d’une perte l’année dernière, partiellement compensée par les frais liés aux initiatives stratégiques.

BAIIA AJUSTÉ

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 34,7 M $ et 16,6 %, respectivement, comparé à 31,2 M $ et 14,7 % au T1 2023.

Secteur Accessibilité : Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 27,6 M $ et 17,2 %, respectivement, comparé à 24,0 M $ et 14,8 % au T1 2023.

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 27,6 M $ et 17,2 %, respectivement, comparé à 24,0 M $ et 14,8 % au T1 2023. Secteur Équipements médicaux : Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 9,1 M $ et 18,5 %, respectivement, comparé à 9,8 M $ et 20,1 % au T1 2023.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles de Savaria se sont établis à 26,5 M $ et ont principalement été utilisés pour des investissements en capital, le remboursement de la dette, le paiement d’intérêts et le versement de dividendes.

Au 31 mars 2024, la Société avait une position de dette nette de 271,1 M $ et un ratio de dette nette sur BAIIA ajusté de 2,03 comparé à 2,07 au 31 décembre 2023.

Perspectives

Savaria prévoit générer des revenus d'environ 1,0 milliard $ et une marge du BAIIA ajusté de 20 % en 2025. Ces objectifs seront atteints grâce au maintien d'une forte demande dans les secteurs Accessibilité et Équipements médicaux et à l'achèvement de Savaria One, son programme pluriannuel au niveau des ventes et de l'exploitation à la grandeur de l'entreprise, conçu pour libérer tout son potentiel.

La réalisation des bénéfices attendus de Savaria One, inclut :

Initiatives de ventes axées sur la croissance des parts de marché et l’optimisation des prix;

Améliorations opérationnelles et de production pour augmenter la capacité et la cadence;

Efficacité et rationalisation des approvisionnements et de la chaîne logistique;

Investissement en recherche et développement pour améliorer les produits existants et en développer de nouveaux.

La Société prévoit une moyenne de 5,0 M $ en frais d'initiatives stratégiques par trimestre en 2024 et au début de 2025 liés à Savaria One, et prévoit une augmentation des avantages financiers et opérationnels sur une base trimestrielle séquentielle, à mesure que la Société continue de progresser vers ses objectifs records de revenus et de marge du BAIIA ajusté pour 2025.

Savaria continuera également d'évaluer d'éventuelles acquisitions complémentaires pour remplacer une partie ou la totalité des revenus perdus à la suite de la cession de Van-Action, de Freedom Motors et des activités norvégiennes d'adaptation de véhicules.

Les perspectives mentionnées ci-dessus sont un « énoncé prospectif » au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada et sont sujettes aux déclarations de la Société sur les énoncés prospectifs.

Valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »)

En tant qu’un chef de file mondial de l'industrie de l'accessibilité, Savaria est déterminée à minimiser son empreinte environnementale et à respecter les normes sociales et de gouvernance les plus élevées. Nous croyons que la promotion d'un comportement écoresponsable et socialement responsable dans l'ensemble de notre organisation est essentielle pour soutenir une croissance durable et une création de valeur à long terme.

En proposant des produits et des solutions qui favorisent l'accessibilité, la santé et le bien-être, en améliorant l'efficacité opérationnelle et l'utilisation des ressources, et en impliquant nos employés et nos parties prenantes, nous créerons une entreprise plus forte et plus résiliente qui continuera d'être l’un des chefs de file de l’industrie tout en apportant un changement social positif.

Nous reconnaissons que ce travail nécessite une vision, une planification et une collaboration à long terme, et doit également être fondé sur des actions claires et un engagement continu en faveur de la transparence.

À cette fin, le 17 avril 2024, Savaria a publié son premier rapport ESG pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Par l’entremise de ce rapport, Savaria divulgue sa stratégie et ses initiatives sur les questions ESG qui sont importantes pour ses parties prenantes, et où elle y voit une opportunité d’exercer une influence positive et significative. Ce premier rapport ESG représente une étape importante pour Savaria et fournit une base de référence pour mesurer notre performance future. Le rapport ESG 2023 est disponible dans la section relations avec les investisseurs de notre site web à l'adresse savaria.com .

Savaria Corporation ( savaria.com ) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escalier droit et courbe, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personne et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 400 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.

Conformité avec les Normes internationales d’information financière (« IFRS »)

Les informations financières contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux IFRS. Toutefois, la Société utilise le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, les fonds disponibles, la dette nette et le ratio dette nette sur le BAIIA ajusté à des fins d’analyse pour mesurer sa performance financière. Ces mesures n’ont aucune définition normalisée selon les IFRS. Elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. En conséquence, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Des informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS sont disponibles dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion, qui est disponible sur le site web de Savaria à savaria.com et déposé sur SEDAR+ à sedarplus.ca . Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net est présenté dans la section ci-dessous.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes.

Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

Web et conférence téléphonique le 9 mai 2024, à 8 h 30 (HNE)

Savaria tiendra une conférence téléphonique jeudi le 9 mai à 8 h 30 heure normale de l’Est, avec les analystes financiers, portant sur les résultats de la période close le 31 mars 2024. Les investisseurs et les journalistes sont invités à y assister à titre d’auditeurs.

Accès à la conférence téléphonique :

Pour plus d’information :

Sébastien Bourassa

Président et chef de la direction

Chef de la direction financière

www.savaria.com



Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net se trouve ci-dessous. Les états financiers complets et le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2024 seront disponibles sous peu sur le site web de Savaria et sur SEDAR+ à sedarplus.ca .

Rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net

T1 en milliers de dollars, sauf les montants par action 2024 2023 Résultat net 11 047 $ 6 039 $ Frais des initiatives stratégiques 5 299 - Autres (revenus) charges (1 191 ) 3 157 Impôt sur le résultat relatif aux initiatives stratégiques et autres (revenus) charges * (1 404 ) (809 ) Résultat net ajusté * 13 751 $ 8 387 $ Résultat net ajusté par action * 0,19 $ 0,13 $ Impôt sur le résultat relatif aux initiatives stratégiques et autres (revenus) charges * 1 404 809 Charge d'impôt sur le résultat 3 541 2 385 Amortissement des immobilisations corporelles 2 137 1 952 Amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation 2 681 2 391 Amortissement des immobilisations incorporelles 7 444 7 845 Charges financières nettes 3 133 7 035 Rémunération à base d'actions 590 410 BAIIA ajusté * 34 681 $ 31 214 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions 71 213 393 64 642 997

*Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites et réconciliées dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion.