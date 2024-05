David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท Berkshire Hathaway และผลกระทบต่อแนวโน้มของตลาดโลกกับความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ในการสัมภาษณ์พิเศษร่วมกับผู้สื่อข่าวฝ่ายยุโรปจากสำนักข่าว Yicai ครั้งนี้ David Barrett ได้เน้นย้ำถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ในระหว่างการประชุมประจำปี โดยให้มุมมองที่มีคุณค่าแก่นักลงทุนและผู้อ่านโดยจับแนวโน้มที่กำลังปรากฏในปัจจุบัน ความเชื่อมั่นของตลาดแบบเรียลไทม์ และนับตั้งแต่นี้มีการริเริ่มนำข้อสังเกตเพิ่มเติมมาปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาเชิงลึกให้มีความครอบคลุมมากขึ้น

การคาดการณ์และการปรับเปลี่ยนของตลาด: ตามที่นาย David Barrett ได้คาดการณ์ไว้ สถานะอันเป็นที่เคารพนับถือของ Warren Buffett ในชุมชนการเงินทำให้ตลาดสนใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนของเขา และเมื่อเร็วๆ นี้ทางบริษัท Berkshire Hathaway ได้ลดการถือครองหุ้น Apple ลงไปอีก 13% แต่ยังคงรักษา Apple ไว้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ด้วยเงินสดสำรองในปัจจุบันมูลค่าอยู่ที่ 189 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 2 แสนล้านดอลลาร์ David Barrett แนะนำว่าสถานการณ์นี้เป็นการส่งสัญญาณถึงมุมมองของบริษัท Berkshire Hathaway ว่าภาคส่วนเทคโนโลยีนั้นกำลังจะมีมูลค่ามหาศาล ก่อนหน้านี้ Warren Buffett ได้สร้างสถานะเงินสดจำนวนมากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการร่วงลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจนำเสนอโอกาสด้านมูลค่าที่ดีกว่าและเป็นจุดเริ่มต้นเชิงกลยุทธ์ในการลงทุน

การลงทุนด้านเทคโนโลยีและข้อควรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI): Warren Buffett ใช้การลงทุนของเขา ใน Apple เป็นจุดเริ่มต้นในการหารือเกี่ยวกับการสำรวจการลงทุนด้านเทคโนโลยีของบริษัท Berkshire Hathaway และวัดศักยภาพในการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา แม้ว่า Warren Buffett จะเตือนเรื่องเทคโนโลยีมาโดยตลอด แต่ David Barrett ก็ยังสังเกตเห็นถึงการให้ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการอภิปรายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในระหว่างการประชุมประจำปีของบริษัท Berkshire Hathaway ความสนใจอย่างต่อเนื่องของ Warren Buffett ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีนั้นได้รับการยืนยันแล้ว แม้ว่าจะลงทุนด้วยความระมัดระวังที่เป็นลักษณะเด่นของเขาก็ตาม Warren Buffett ยังย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของปัญญาประดิษฐ์ (AI) สะท้อนถึงคำเตือนที่ยาวนานของบริษัท Berkshire Hathaway ที่มีต่อ "นวัตมกรรมใหม่อันสดใส" ในเทคโนโลยี David Barrett เน้นย้ำเสมอว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับปรัชญาของ Warren Buffett ในการรอคอยการลงทุนที่เหมาะสมมากกว่าการไล่ตามแนวโน้ม ซึ่ง Warren Buffett ยังคงชื่นชอบที่จะปล่อยให้ตลาดเข้ามาหาเขา แทนที่จะไล่ตามแนวโน้มการเก็งกำไรในตลาด

ความต่อเนื่องในการสืบทอด: Warren Buffett สังเกตว่าการไม่มี Charlie Munger และการปรากฏตัวของ Jain และ Greg Abel บนเวที เป็นการยืนยันแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท Berkshire Hathaway การแบ่งปันบนเวทีของ Warren Buffett กับ Greg Abel และ Jain สร้างความมั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านความเป็นผู้นำของบริษัท Berkshire Hathaway นั้นจะราบรื่น และส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่อง ความมั่นคง Greg Abel ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้สืบทอดต่อจาก Warren Buffett และจะดูแลพอร์ตการลงทุนของบริษัท Berkshire Hathaway ในขณะที่ Jain จะรับผิดชอบจัดการในด้านหน่วยประกันภัย

การเก็งกำไรและการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้น: เนื่องจาก "หุ้นลึกลับ" ของบริษัท Berkshire Hathaway ที่เข้าซื้อกิจการในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้วยังคงไม่มีการเปิดเผย David Barrett ตั้งข้อสังเกตว่าทุกสายตาจับจ้องไปที่การยื่นฟ้อง 13F ที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติม ซึ่งจะครบกำหนดในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ David Barrett ได้ทำนายการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนในภาคการเงินที่สำคัญ เนื่องจากตำแหน่งที่ลดลงของบริษัท Berkshire Hathaway ใน Apple และเงินสดสำรองที่เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของ David Barrett คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำถึงประเด็นสำคัญและแนวโน้มที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุมประจำปีครั้งนี้ ข้อมูลเชิงลึกของเขายังคงให้มุมมองที่มีคุณค่าแก่ผู้สังเกตการณ์ในตลาดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถกำหนดภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลกได้

