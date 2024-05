Cleaning up: Pasco Landfill entering the final phase

In mid-April, the final phase of cleanup began at the Pasco Landfill (view map). Contaminated soil in Zone A that remains after the removal of about 35,000 drums of hazardous waste will be treated using an in-situ thermal remediation (ISTR) system. The hazardous waste drum removal was completed in 2022, marking a major milestone in a cleanup process that’s spanned two decades.

Prior to starting up the ISTR system, the cleanup team met with emergency responders and managers to walk the site, answer questions, and go over emergency and safety protocols.

Heating up soil to vacuum out and treat contaminants

The ISTR system uses electricity to power heating rods buried underground to uniformly heat the contaminated soil to about 250°F by thermal conduction. The heaters are spaced at 12-foot intervals throughout the Zone A treatment area. Each heater location includes a vapor-recovery screen that draws steam and contaminants to a vapor treatment system.

In the treatment system, the vapor is condensed to remove water and heavier contaminants, which are stored in tanks in secondary containment to catch any leaks until they are treated or disposed offsite. Treated water that meets state standards is discharged to a nearby swale. Remaining contaminated vapor passes through the regenerative thermal oxidizer that was used to treat Zone A soil contamination prior to the drums being removed. The thermal oxidizer eliminates the vapor contaminants to the low levels required under an Ecology-issued air quality permit.

System to run through April 2025, then final capping

Heaters are currently installed in the southern part of the thermal treatment area for Phase 1, which is scheduled to operate from April to September 2024.

Turning on the ISTR system for the first time on April 14! ¡Encendido inicial del Sistema ISTR el 14 de abril! Heaters and vapor-recovery piping will be moved to the Phase 2 area when Phase 1 is complete. Phase 2 is scheduled for November 2024 to April 2025. These estimated dates may change depending on treatment efficiency.

After ISTR is complete, a cap will be placed on Zone A to cover and prevent stormwater or other intrusion into any remaining contamination. Capping will be the final step in a long, complicated cleanup process. Ecology is excited to be nearing the long-term monitoring phase for the Pasco Landfill.

La fase final de limpieza en el Relleno Sanitario de Pasco (ver el mapa) comenzó a mediados de abril. El suelo contaminado de la Zona A, que permanece después de la remoción de aproximadamente 35,000 drones de desechos peligrosos, se tratará usando un sistema de remediación térmica in-situ (ISTR, por sus siglas en inglés). La remoción de los drones de desechos peligrosos se completó en 2022 y marcó un hito importante en un proceso de limpieza que ha durado más de dos décadas.

Antes de empezar a operar el sistema ISTR, el equipo de limpieza se reunió con personal de respuesta a emergencias y administradores para hacer un recorrido del sitio, contestar preguntas y repasar los protocolos de emergencia y seguridad.

Calentamiento del suelo para aspirar y tratar los contaminantes

El Sistema ISTR usa electricidad para accionar tubos de calentamiento enterrados en la tierra para calentar uniformemente el suelo a aproximadamente 250°F a través de la conducción termal. Los calentadores están colocados a intervalos de 12 pies de distancia a lo largo del área de tratamiento de la Zona A. Cada área con un calentador tiene un filtro de recuperación de vapor que extrae vapor y contaminantes y los lleva hasta un sistema de tratamiento de vapores.

En el sistema de tratamiento, el vapor se condensa para eliminar el agua y los contaminantes más pesados, los cuales se almacenan en tanques de contención secundaria para atrapar cualquier fuga hasta que se traten o desechen fuera del sitio. El agua tratada cumple con los niveles estatales y se descarga en una zanja cercana. El vapor contaminado restante pasa por un oxidante térmico regenerativo que se usó para tratar la contaminación del suelo en la Zona A antes de la remoción de los drones. El oxidante térmico elimina los vapores contaminantes a los niveles bajos requeridos bajo un permiso de calidad de aire emitido por Ecología.

El sistema estará en operación hasta abril de 2025, cuando finalmente se instalará una cubierta

En estos momentos, hay calentadores instalados en la parte sur del área de tratamiento térmico de la Fase 1, programada a operar de abril a septiembre de 2024.

Los calentadores y las tuberías para la recuperación de vapores se trasladarán al área de la Fase 2 una vez se complete la Fase 1. La Fase 2 está programada a realizarse entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Dependiendo de la eficiencia del tratamiento, estas fechas estimadas podrían cambiar.

Una vez se complete el ISTR, la Zona A se cubrirá con una cubierta para prevenir la intrusión de la escorrentía de aguas pluviales o intrusión de otros tipos. La colocación de la cubierta marcará el paso final en un largo y complejo proceso de limpieza. El Departamento de Ecología está emocionado de estar cerca de completar la fase de monitoreo a largo plazo del Relleno Sanitario de Pasco.