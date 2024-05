MADD Canada félicite le gouvernement du Nouveau-Brunswick d’avoir renforcé ses lois sur la conduite avec capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada félicite le gouvernement du Nouveau-Brunswick des mesures qu’il a prises pour améliorer la sécurité routière et sévir contre la conduite avec capacités affaiblies en renforçant ses pénalités administratives et en assurant la mise en place d’un programme d’interdiction immédiate de conduire.



« MADD Canada applaudit le gouvernement d’avoir adopté ces mesures, a affirmé Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, qui a perdu sa mère Beryl en 1999. La Colombie-Britannique qui a fait figure de pionnière à cet égard a connu une baisse considérable des décès et des blessures attribuables à la conduite avec capacités affaiblies à la suite de la mise en œuvre de son programme d’interdiction immédiate de conduire. »

Les programmes d’interdiction immédiate de conduire offrent aux policiers un moyen purement administratif de traiter certains cas de conduite avec capacités affaiblies plutôt que de passer par le système pénal. Un programme efficace d’interdiction immédiate de conduire permet de réaliser des économies financières tout en réduisant le temps que les policiers doivent consacrer à la paperasse; les interdictions immédiates de conduire leur permettent de reprendre plus rapidement leurs fonctions principales, soit d’appliquer la loi sur la sécurité routière et répondre aux autres appels d’urgence.

Le chef de la direction de MADD Canada s’est joint à la ministre Kris Austin et aux représentants des forces de l’ordre pour cette annonce. « Cette loi aidera à réduire les dossiers qui s’accumulent devant les tribunaux, ainsi que les coûts des services de police et des poursuites. Plus important encore, elle réduira le bilan de décès et de blessures attribuables à la conduite avec capacités affaiblies. Les programmes d’interdiction immédiate de conduire prévoient l’imposition de sanctions immédiates qui responsabilisent les conducteurs aux capacités affaiblies, incluant les suspensions de permis, la mise en fourrière des véhicules, les programmes correctifs et les antidémarreurs avec éthylométriques. »

« Malgré les progrès réalisés, la conduite avec capacités affaiblies demeure l’une des principales causes criminelles de décès au Canada, a ajouté Mme Hansen Pratt. Chaque année, des centaines de Canadiens et Canadiennes sont tués et des milliers sont blessés. MADD Canada croit que les interdictions immédiates de conduire sont un moyen efficace de lutter contre la conduite avec capacités affaiblies et de réduire le nombre de tragédies sur nos routes. Nous encourageons également les membres du public à toujours prévoir un moyen sécuritaire de rentrer à la maison lorsqu’ils ont l’intention de consommer de l’alcool, de la drogue ou une combinaison des deux et d’appeler le 911 lorsqu’ils pensent voir un conducteur aux capacités affaiblies. »

À propos de MADD Canada

MADD Canada est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Eric Dumschat, directeur des affaires légales, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 229, EDumschat@madd.ca

Steve Sullivan, chef de la direction, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 224, ssullivan@madd.ca