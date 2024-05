IM Academy Éduque les Étudiants sur les Actions & les Cryptomonnaies, l'E-commerce et Plus Encore

Les marchés financiers sont plus accessibles que jamais.

Les marchés des cryptomonnaies de niche sont devenus mainstream, et le marchés, autrefois accessible uniquement aux courtiers et aux grandes institutions financières, peut désormais être accessible aux particuliers grâce à des ordinateurs personnels et même à des applications mobiles.De plus, le marché croissant de l' e-commerce a permis aux particuliers de créer leurs propres boutiques en ligne et de développer des entreprises indépendantes depuis leur domicile. Bien que chacun de ces marchés présente son propre ensemble unique de stratégies d'engagement et de défis, ils sont liés par leur potentiel.À l' IM Mastery Academy , une plateforme d'éducation financière en ligne de premier plan, les étudiants peuvent étudier chacun de ces marchés à l'aide d'outils en ligne conçus pour favoriser une compréhension des stratégies d'engagement sur le marché.CryptomonnaieIl y a seulement quelques années, les crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum étaient comprises par un nombre relativement restreint de passionnés et activement négociées par un nombre encore plus restreint de personnes ayant accès aux portefeuilles numériques. Tout cela a changé en 2017, lorsque les crypto-monnaies ont commencé à susciter davantage de débats publics sur le marché, l'avènement de transactions en crypto-monnaie telles que Coinbase jouant un rôle important.Selon CryptoMarketCap, une organisation qui suit l'engagement sur le marché des cryptomonnaies, en mai 2017, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies - le montant total engagé sur le marché - s'élevait à environ 35 milliards de dollars. À peine cinq ans plus tard, en mai 2022, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies était d'environ 1,8 billion de dollars.À l'IM Mastery Academy, les étudiants et les enseignants étudient les facteurs qui stimulent la croissance de ce marché dynamique. Le cours Actions et crypto-monnaies de l'Académie se concentre exclusivement sur les marchés des devises numériques, proposant des conférences, des lectures et un accès aux éducateurs de l'IM Mastery Academy via des sessions de discussion en ligne GoLive. Les sujets abordés dans le cours Actions et crypto-monnaies incluent l'importance de l'analyse des marchés, les bases de la technologie blockchain et les modèles de marché sur la crypto-monnaie.E-commerceÀ mesure que de plus en plus de consommateurs comptent sur les achats en ligne pour diverses acquisitions, le marché de l'e-commerce a connu une croissance significative. Dans le cadre de cette croissance, des plateformes telles qu'Etsy et Shopify ont émergé pour offrir aux particuliers les ressources nécessaires pour créer et commercialiser des boutiques de vente en ligne sans avoir à établir d'opérations en personne. Les particuliers utilisent ces plateformes pour proposer leurs produits artisanaux ou des produits de consommation acquis en gros.Le cours E-Commerce d'IM Mastery Academy se concentre sur les stratégies visant à permettre aux particuliers de s'engager sur le marché de l'e-commerce en créant des entreprises en ligne. Les étudiants qui choisissent de se concentrer sur l'e-commerce chez 'IM Mastery Academy apprennent comment créer des boutiques en ligne et décider quels produits proposer.Cela comprend des leçons sur les boutiques générales et de niche, et l'identification des produits tendance à l'aide de plateformes de médias sociaux telles que Facebook et Instagram. Les éducateurs de l'IM Mastery Academy fournissent également des leçons sur la stratégie de publicité sur les médias sociaux, le service client en ligne et l'utilisation de l'analyse de données pour prendre des décisions commerciales et marketing.IM Mastery Academy se Concentre sur l'AutonomisationFondée sous le nom d'IM Mastery Academy par le PDG Christopher Terry et le CFO Isis Terry en 2013, l'Académie a été créée dans le but d'autonomiser les individus grâce à l'éducation sur les marchés financiers.Maintenant, alors que le marché des cryptomonnaies, et de l'e-commerce a facilité davantage l'engagement individuel, les étudiants de l'IM Mastery Academy ont plus d'opportunités que jamais d'utiliser leur éducation financière sur le marché qui leur convient le mieux.Note : IM Mastery Academy n'est pas un service de conseil ou de courtage. IM Mastery Academy propose uniquement des services éducatifs en ligne.