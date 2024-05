Konica Minolta annonce des changements au sein de sa direction

MISSISSAUGA, Ontario, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a révélé aujourd’hui l’équipe de direction qui définira son orientation pendant l’exercice financier 2024 et au-delà.



Michael Mathé sera vice-président directeur et chef de l’exploitation et siégera au conseil d’administration américain. Fort de 30 années d’expérience dans le secteur, il a une feuille de route éloquente en rendement organisationnel mondial, en acquisitions, en expansion des activités et en accélération de la croissance durable des revenus, faisant preuve d’une excellente gestion du redressement. Il a commencé sa carrière chez Konica Minolta en 2012 comme vice-président directeur, Ventes internationales et a été promu président en mars 2021. Plus récemment, il a été chef des Opérations et du Développement des ventes. Dans son nouveau rôle, Michael Mathé supervisera les activités de Konica Minolta au Canada et aux États-Unis.

William Troxil verra ses fonctions s’élargir dans un nouveau rôle de conseiller du directeur général. Il a commencé sa carrière chez Konica Minolta en occupant pendant 14 ans le poste de vice-président général des comptes nationaux et de l’administration des services généraux (GSA) aux États-Unis. Ensuite, il a été président et directeur de Danka Office Imaging, qui a plus tard été rachetée par Konica Minolta. À ce moment, il est devenu président et chef de l’exploitation du réseau de ventes directes. Dernièrement, il a été responsable du réseau d’impression industrielle, qui crée de la valeur au-delà de l’impression traditionnelle avec l’impression à jet d’encre haute vitesse, l’étiquetage et l’embellissement.

Konica Minolta a aussi récemment accueilli Frank Mallozzi comme président, IPP pour superviser ces trois mêmes activités de premier plan. Cadre d’expérience dans l’industrie des technologies d’imagerie, il a un bagage diversifié et une expertise éprouvée à tous les niveaux du développement de produits, des ventes mondiales et du service des ventes et des stratégies de marketing. Il a récemment fondé le Center Reach Group, une société de conseil aidant les entreprises à concevoir et à mettre sur pied des stratégies de croissance sur le marché, à appliquer des plans stratégiques, et à optimiser le marketing pour les ventes directes et les réseaux tout en augmentant la productivité de l’équipe des ventes.

Mark Simons sera désormais président, Ventes directes, É.-U. pour le réseau de ventes directes. Il dirigera l’équipe des ventes directes du marché américain et misera sur l’offre d’une foule de services gérés aux clients. Il s’est d’abord joint à Konica Minolta en 2018, dans le poste de vice-président principal du développement stratégique des affaires, fort de plus de 40 années d’expérience dans le secteur de la technologie. Dans le cadre de ses fonctions, il a joué un rôle de premier ordre dans l’établissement de certains des plus grands partenariats technologiques de Konica Minolta. Il occupait tout récemment le poste de vice-président directeur du service en Amérique du Nord.

« Je suis on ne peut plus comblé de présenter cette équipe de direction d’élite qui nous guidera dans ce nouvel exercice financier vers un avenir lumineux, affirme Sam Errigo, président-directeur général chez Konica Minolta. Je suis très optimiste quant à la poursuite de cette transformation essentielle de nos activités, qui devrait rapporter à long terme pour nos clients comme pour nos employés. »

Konica Minolta continue d’investir dans les secteurs de croissance stratégique qui lui donnent un avantage concurrentiel et répondront aux besoins futurs de ses clients. À l’aube de l’exercice 2024, les cadres suivants sont à la barre pour assurer la prospérité de l’entreprise :

Toshi Takagi, vice-président directeur, Planification et développement stratégiques des affaires

Michael Mathé, vice-président directeur et chef de l’exploitation

Holly DeSantis, vice-présidente directrice et cheffe des services financiers

Cathleen C. Lilli, vice-présidente directrice et responsable des technologies de l’information

Steve Herbes, vice-président directeur et avocat général

Vicky Ringwood, vice-présidente directrice et cheffe des ressources humaines

Mark Simons, président, Ventes directes, É.-U.

Laura Blackmer, présidente, Vente des concessionnaires

Todd Croteau, président, Technologies de l’information

Frank Mallozzi, président, Impression industrielle et de production

William Troxil, conseiller du directeur général

Leeann Hines, vice-présidente senior, administration des ventes

Steve Rhorer, vice-président, service aux concessionnaires et direct



Rendez-vous sur le site Web* de Konica Minolta pour en savoir plus sur l’équipe de direction.

*en anglais seulement

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; été reconnue par Brand Keys comme la meilleure marque en matière de fidélité des clients dans la catégorie des appareils multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA), et Instagram.

