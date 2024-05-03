KFSH&RC 被評為沙特阿拉伯和中東地區最具價值的醫療保健品牌

沙特阿拉伯，利雅得, May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KFSH&RC 在沙特阿拉伯王國和中東地區的醫療保健行業中名列前茅，連續第二年被評為這些地區最具價值的醫療保健品牌。根據 Brand Finance 2024 年的報吿，它在沙特阿拉伯位列第 9 位，在中東位列第 28 位。此外，KFSH&RC 還是全球唯一一家躋身沙特阿拉伯十大最具價值品牌的醫院。



Brand Finance 報吿顯示，KFSH&RC 的品牌價值增長了 31%，超過 56 億沙特里亞爾，相當於 15 億美元。這一增長得益於醫院堅定不移地採用最新醫療技術和療法，以及提供符合最新國際標準的專業醫療服務。

對於 KFSH&RC 獲得的全球認可度，首席企業傳播與行銷官 Muhannad Kadi 先生評論説：「這一成就彰顯了醫院致力於達到最高質量標準和提供卓越醫療服務的決心，以及醫院為受益者帶來的巨大價值。」他強調説，該醫院躋身沙特阿拉伯十大最具價值品牌之列，不僅彰顯了其效力，也體現了沙特醫療保健行業正在進行的轉型所產生的積極影響。

在過去一年裏，KFSH&RC 實現了幾個顯著里程碑，極大地提升了其品牌實力和聲譽。其中包括開展了四項開創性太空醫學實驗，進行了世界首例全機械人肝臟移植手術，並推出了面向所有受益者的快速全基因組測序分析服務。此外，KFSH&RC 還慶祝了成功治療 100 例 T 細胞淋巴細胞白血病患者，充分證明了該醫院先進的醫療能力和對患者護理的奉獻精神。

王儲兼首相殿下發起的「沙特 2030 願景」及其轉型計劃旨在提高沙特王國的全球地位並將其打造為醫療保健中心，而 KFSH&RC 已被評為中東和非洲頂級學術醫療中心。根據 Brand Finance 的全球 250 強醫院報吿，該醫院還在 2023 年和 2024 年連續兩年蟬聯全球第 20 位。此外，它還被《新聞週刊》(Newsweek) 評為全球最佳醫院 250 強。

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