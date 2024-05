SPLC Denounces Georgia’s New Anti-Immigrant Law

(Lealo en Español en la parte de abajo)

ATLANTA — Today, the Southern Poverty Law Center denounced Georgia Gov. Brian Kemp’s decision to sign HB 1105 into law. The new law requires state and local law enforcement agencies to contract with the federal government to perform immigration duties, including detaining individuals Immigration and Customs Enforcement (ICE) believe may be subject to deportation and creating a DNA database of immigrants in the state’s legal system.

“HB 1105 is a costly anti-immigrant bill that forces state and local police to serve as immigration enforcement agents,” said Efrén C. Olivares, director of strategic litigation, SPLC. “This new law will have a far-reaching impact on public safety that will make our communities less safe.”

“People are less likely to report crimes, interact with police and seek government assistance related to public safety. We also are concerned that it will lead to more racial profiling and false imprisonment across Georgia,” continued Olivares.

“Individuals and families in Georgia, regardless of their national origin all want to be safe and seek better opportunities for their families but HB 1105 makes those basic goals that much harder to reach,” concluded Olivares.

SPLC Condena la Nueva Ley Antiinmigrante de Georgia

ATLANTA – Hoy, el Southern Poverty Law Center condenó la decisión del gobernador de Georgia, Brian Kemp, de convertir en ley la HB 1105. La nueva ley requiere que las agencias policiales estatales y locales contraten con el gobierno federal para realizar tareas de inmigración, incluida la detención de personas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) considere que pueden estar sujetas a deportación, así como la creación de una base de datos de ADN de personas migrantes en el sistema legal del estado.

“La HB 1105 es una costosa ley antiinmigrante que obliga a la policía estatal y local a actuar como agentes de inmigración”, dijo Efrén C. Olivares, director de litigio estratégico del SPLC. “Esta nueva ley tendrá un fuerte impacto en la seguridad pública y hará que nuestras comunidades sean menos seguras.

“A partir de hoy, será menos probable que las personas denuncien delitos, interactúen con la policía y busquen asistencia gubernamental relacionada con la seguridad pública. También nos preocupa que esto conlleve a más instancias de perfil racial y detenciones injustificadas en Georgia”, continuó Olivares.

“Las personas y familias en Georgia, independientemente de su lugar de origen, quieren estar seguras y buscan mejores oportunidades para sus familias, pero la HB 1105 hace que esos anhelos sean mucho más difíciles de alcanzar”, concluyó Olivares.

