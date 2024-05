Le Syndicat des Métallos ratifie une nouvelle convention collective

MONTRÉAL, 01 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que sa nouvelle convention collective de trois ans avec la section locale 2004 du Syndicat des Métallos a été officiellement ratifiée par les membres du syndicat le lundi 29 avril 2024. Le Syndicat des Métallos représente environ 2 500 membres du personnel de la voie et de pont au CN, qui sont principalement responsables de l’entretien de la voie au Canada.



« Nous sommes heureux d’avoir conclu une nouvelle convention collective grâce à des négociations collaboratives. Elle témoigne de notre engagement à investir dans notre personnel, ce qui favorise un environnement plus productif qui offre davantage d’occasions d’évoluer au sein de l’entreprise. »

– Patrick Whitehead, Vice-président exécutif et chef de l’exploitation du réseau du CN

La nouvelle convention de trois ans prévoit des augmentations salariales chaque année, des améliorations aux remboursements des dépenses admissibles, de meilleures prestations de soins dentaires et de soins de santé ainsi que le passage au Régime d’avantages sociaux flexible du CN pour le personnel syndiqué en 2025. La convention ratifiée comprend également des mesures visant à favoriser la productivité et à réduire l’utilisation de sous-traitants en créant de nouveaux postes au sein de l’entreprise et en permettant à davantage de travailleurs de se déplacer à l’extérieur de leur région, au besoin.

Cette nouvelle convention collective expirera le 31 décembre 2026.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, il achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis grâce à un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.