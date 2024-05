Une étude de Volvo révèle que 64 % des Canadiennes et Canadiens envisagent d’opter pour un véhicule électrifié lors de leur prochain achat

Le rapport sur la mobilité 2024 de Volvo Car Canada identifie les principales tendances en matière d'adoption de véhicules électriques au Canada

RICHMOND HILL, Ontario, 01 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude publiée aujourd’hui affirme que, malgré les vents contraires du secteur automobile, 64 % des Canadiennes et Canadiens qui envisagent d'acheter un nouveau véhicule déclarent qu'ils considéreraient l’achat d’un modèle hybride, hybride rechargeable ou entièrement électrique au cours des cinq prochaines années.



Cette observation figure dans le Rapport sur les tendances de la mobilité en 2024, une étude exploratoire publiée aujourd'hui par Volvo Car Canada. Celle-ci survient alors que les véhicules électriques (VE) suscitent au pays des sentiments mitigés, et ce, en raison des préférences de chacun en matière automobile et de l'évolution de la conjoncture économique.

Le rapport souligne qu'en cette période de difficultés économiques, les trois quarts des Canadiennes et Canadiens qui ne considèrent pas l’achat d’un VE disent que c’est parce qu’ils sont trop coûteux. D'autres freins sont quant à eux liés aux infrastructures et à la recharge du véhicule : 65 % craignent de rester coincés si la batterie du véhicule tombe à plat, et 59 % disent qu'il y a trop peu d'endroits pour la recharger.

De nouvelles données illustrant ces principaux freins aident à mieux comprendre le sentiment actuel à l’égard des véhicules entièrement électriques :

Les trois quarts (76 %) de ceux qui ne sont pas prêts à acheter un VE considèrent que c'est trop cher.

Près de quatre personnes sur cinq (78 %) conviennent qu'il n'existe actuellement pas suffisamment d'infrastructures de recharge publiques pour faire des VE une bonne option, et 72 % déclarent qu'ils n'en valent pas le coût.

Seulement 15 % de la population estiment que les VE sont généralement meilleurs que les véhicules à essence en termes de coûts globaux, incluant le prix d'achat, les frais d'essence/de recharge, l'entretien, l’assurance, etc.

Les deux tiers (64 %) pensent que les avantages environnementaux des VE sont surestimés.

Il est essentiel de répondre à ces préoccupations si l'on souhaite convaincre les consommateurs d'acheter un VE. En effet, 46 % des répondants disent que des véhicules offrant une autonomie maximale plus longue pourraient changer la donne, 42 % affirment que ce serait l’accessibilité des bornes de recharge, et 38 % soutiennent qu’il faudrait de meilleurs incitatifs ou subventions gouvernementales.

En 2023, dans un effort pour dissiper les inquiétudes liées aux infrastructure de recharge, Volvo Car Canada a décuplé son accès à la recharge en intégrant des ports NACS à ses véhicules électriques. Fruit d’un accord avec Tesla qui entrera en vigueur cette année, cette entente permettra aux propriétaires d'accéder au réseau Supercharger de Tesla, ce qui représente 12 000 points de charge rapide supplémentaires.

Récemment, Volvo Car Canada a lancé l'EX30, son VUS le plus petit et le plus abordable à ce jour, démontrant ainsi sa réelle volonté de satisfaire les besoins des consommateurs et les efforts investis pour y répondre efficacement. L'EX30, dont l’empreinte carbone est la plus faible de toutes les Volvo à ce jour, est conçu pour rendre la vie des gens plus sécuritaire, plus pratique et plus agréable grâce à une technologie de pointe et un design scandinave.

« Puisque les adeptes précoces se sont déjà convertis aux VE, nous nous concentrons désormais sur la plus vaste base de potentiels propriétaires de VE qui sont rebutés par les coûts et les soucis d'infrastructure », a déclaré Matt Girgis, directeur général de Volvo Car Canada. « Avec l'EX30, nous offrons une voie d’accès à la mobilité électrique, combinée à la technologie de sécurité de pointe qui fait la réputation de Volvo. »

Selon le Rapport sur la mobilité 2024, les personnes les plus susceptibles de considérer l’achat d’un véhicule hybride, hybride rechargeable ou entièrement électrique sont originaires de la Colombie-Britannique (74 %) et ont entre 18 et 34 ans (76 %).

« Le lancement de l'EX30 constitue un moment charnière pour Volvo Car Canada. Alors que nous naviguons dans un marché en pleine évolution, nos ventes record de VE témoignent d'un parfait alignement avec la demande des consommateurs et les responsabilités environnementales », a ajouté Girgis. « Et pour celles et ceux qui ne seraient pas encore prêts à adopter un véhicule entièrement électrique, nous offrons une vaste gamme de véhicules hybrides rechargeables. Nous nous assurons ainsi de pouvoir répondre aux différents besoins des consommateurs canadiens ».

Les ventes de mars soulignent le leadership de Volvo Car Canada en matière d'électrification et sa compréhension des exigences des consommateurs en matière de véhicules électrifiés (dotés d’un groupe motopropulseur entièrement électrique ou hybride rechargeable), lesquels ont représenté 50 % de toutes les ventes.

Volvo Car Canada demeure engagée dans la poursuite de ses objectifs de développement durable, s'adaptant continuellement pour répondre aux besoins de la population canadienne, et afin d’ouvrir la voie à un avenir plus vert. L'entreprise compte approfondir ses discussions sur l'éducation des consommateurs aux VE et collaborer étroitement avec les parties prenantes afin d'améliorer l'écosystème des VE au Canada.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des produits, services et ambitions électriques de Volvo, visitez www.volvocars.com/fr-ca.

Pour l’infographie et les actifs, veuillez cliquer ici.

À propos de cette étude

Ces résultats sont le fruit d'un sondage mené en ligne par Volvo Car Canada du 26 au 28 mars 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Canadiennes et Canadiens membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. À des fins de comparaison seulement, un échantillon aléatoire de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Volvo Car Canada ltée

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de services, de technologies et de formation aux 38 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site média de Volvo Cars Canada : www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

Volvo Cars en 2023

En 2023, Volvo Car Group a enregistré un bénéfice d’exploitation record de 25,6 milliards de couronnes suédoises. Son chiffre d’affaires en 2023 a totalisé 399,3 milliards de couronnes suédoises, un record absolu jusqu’à maintenant, alors que ses ventes mondiales ont atteint un nombre record de 708 716 véhicules.

À propos de Volvo Car Group

Volvo Cars a été fondée en 1927. Aujourd’hui, c’est l’une des marques automobiles les plus connues et les plus respectées au monde et elle vend ses véhicules au détail dans plus de 100 pays. Volvo Cars est cotée à la bourse Nasdaq de Stockholm, où elle y est inscrite sous le symbole « VOLCAR B ».

« Pour la vie. Donner aux gens la liberté de se déplacer de façon personnelle, écoresponsable et sécuritaire. » Cet objectif se reflète dans l’ambition de Volvo Cars de devenir un constructeur d’automobiles entièrement électriques d’ici 2030, ainsi que dans son engagement envers la réduction continue de son empreinte carbone, puisqu’elle aspire à être une société climatiquement neutre d’ici 2040.

En décembre 2023, Volvo Cars employait environ 43 400 travailleurs à temps plein. Son siège social ainsi que ses services d’élaboration de produits, de marketing et d’administration sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Ses usines de production sont situées à Göteborg, à Gand (Belgique), en Caroline du Sud (É.-U.), à Chengdu, à Daqing et à Taizhou (Chine). La compagnie a également des centres de recherche et développement et de conception à Göteborg et à Shanghai (Chine).

Contact

Holly Wilks

+15194952568

holly.wilks@narrative.ca

Un document accompagnant ce communiqué est disponible au http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/c0bfea4b-4cde-4454-813b-7248120f316c