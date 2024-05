CCC et Hatch aideront le Pérou à réaliser le plus grand projet d'irrigation goutte à goutte au monde

OTTAWA, 30 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la CCC a signé un contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) avec le ministère du Développement agricole et de l'Irrigation du Pérou pour aider à réaliser la troisième étape du projet d'infrastructure CHAVIMOCHIC, d'une valeur de 750 millions de dollars, avec l'expertise canadienne de Hatch. Le Canada a été sélectionné pour offrir des services de gestion de projet en décembre 2023 à la suite d'un processus d'approvisionnement GÀG.



Le projet CHAVIMOCHIC est un pilier essentiel du développement économique du nord du Pérou. Il complète le barrage de Palo Redondo, qui captera l'eau de la rivière Santa pour irriguer les vallées de Chao, Virú, Moche et Chicama, ainsi que pour produire de l'énergie hydroélectrique. Une fois achevé, le projet sera le plus grand projet d'irrigation au goutte-à-goutte du monde, permettant au Pérou de cultiver 63 000 hectares de terres supplémentaires et d'améliorer les exploitations agricoles existantes dans la région de La Libertad, qui représentent 48 000 hectares de terres supplémentaires. Il fournira également de l'eau potable fiable et durable à 40 000 familles et créera plus de 150 000 nouveaux emplois locaux. Le projet devrait stimuler les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans le nord du Pérou, permettant à la région de tripler ses exportations, qui passeront de 400 millions à 1,2 milliard d'USD par an.

Basée à Mississauga, en Ontario, Hatch est une société internationale d'ingénierie, de réalisation de projets et de services professionnels. L'entreprise réalise des projets de plusieurs milliards de dollars pour des clients du monde entier dans les secteurs de l'énergie, de l'infrastructure et des métaux, notamment le projet de lutte contre les inondations de Fargo-Moorhead aux États-Unis, le projet de lutte contre les inondations d'El Leon au Pérou, la centrale hydroélectrique du 3 février (anciennement El Chaparral) au Salvador, ainsi que le projet de potasse de Jansen et le projet On-Corridor Works au Canada. Dans le cadre du contrat GÀG de la CCC, Hatch fournira des services de gestion de projet au ministère péruvien du Développement agricole et de l'Irrigation - le principal gouvernement à gouvernement responsable du développement du projet CHAVIMOCHIC. Le ministère est chargé de développer, de diversifier et d'encourager l'agro-industrie du pays.

La CCC est l'agence de contrats gouvernement à gouvernement (GÀG) du Canada. Depuis plus de 75 ans, la CCC aide les entreprises canadiennes comme Hatch à établir des relations commerciales fructueuses avec des gouvernements étrangers. Les contrats GÀG de la CCC ont l'effet juridique d'être signés au nom du Gouvernement du Canada et sont assortis d'une garantie d'exécution du contrat. Au cours des cinq dernières années, la CCC a obtenu plus d'un milliard de dollars de contrats internationaux pour des entreprises d'infrastructure canadiennes. Pour en savoir plus, visitez le site ccc.ca.

« CHAVIMOCHIC contribuera à transformer l'économie du Pérou dans le secteur agricole et à améliorer la vie de millions de Péruviens. La CCC est fière d'apporter l'expertise canadienne pour aider à la réalisation d'un projet d'une telle importance nationale. » – Kim Douglas, vice-présidente, Développement des affaires et marketing, CCC.

« Hatch a fait ses preuves dans la gestion de projets complexes à travers le monde et nous sommes heureux d'apporter notre expérience en matière de planification méticuleuse et d'exécution efficace au ministère péruvien du Développement agricole et de l'Irrigation. » – Jim Law, directeur mondial, hydroélectricité et barrages, Hatch.

