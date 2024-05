La Policía de Recursos Naturales de Maryland organiza el 5 de mayo un curso de seguridad para embarcaciones en español

April 30, 2024

Maryland Department of Natural Resources photo

La Unidad de Educación y Divulgación de Seguridad de la Policía de Recursos Naturales de Maryland organiza su evento comunitario inaugural de seguridad náutica en español desde las 8 de la mañana hasta el mediodía del domingo 5 de mayo en el Parque Estatal Sandy Point de Annapolis.

El Departamento de Recursos Naturales de Maryland (DNR) ha ampliado en los últimos años sus actividades de divulgación dirigidas a la comunidad latina de Maryland a través de sus programas Es Mi Parque y sus actos bilingües anuales. Como novedad para 2024, el evento educativo de seguridad para navegantes hispanos del NRP tiene como objetivo educar a la comunidad hispanohablante sobre la importancia de la seguridad de los navegantes, el uso del chaleco salvavidas, los peligros del alcohol y mucho más.

Personal de BoatUS, el Servicio de Parques de Maryland y Auxiliares de la Guarda Costera Americana estarán presentes en varios puntos del parque durante todo el día. Entre las exhibiciones y demostraciones habrá un puesto de como colocar un chaleco salvavidas, un puesto de lanzamiento y recuperación de embarcaciones, un puesto de inscripción en el curso de seguridad para navegantes en español y varias más.

Maryland es uno de los primeros estados del país en ofrecer recursos de seguridad para embarcaciones de recreo available in Spanish online. Esta información describe los elementos esenciales necesarios para la navegación, como bocinas, bengalas, extinguidores, chalecos salvavidas y más.

Los clientes del parque que visiten varias demostraciones podrán optar a recibir chalecos salvavidas de cortesía. Los medios de comunicación interesados en cubrir el evento deben escribir al email nrppio.dnr@maryland.gov.

English version:

Maryland Natural Resources Police Host Spanish-Language Boating Safety Event May 5

The Maryland Natural Resources Police Safety Education and Outreach Unit is hosting its inaugural Spanish-speaking community boating safety event from 8 a.m. to noon Sunday, May 5, at Sandy Point State Park in Annapolis.

Staffers from BoatUS, the Maryland Park Service, and the U.S. Coast Guard Auxiliary will man multiple locations around the park throughout the day. Displays and demonstrations will include a life jacket fitting station, a boat launch and retrieval station, a Spanish speaking boater safety course sign-up station, and several others.

The Maryland Department of Natural Resources (DNR) has expanded its outreach to Maryland’s Latino community in recent years through its Es Mi Parque programs and annual bilingual events.

Maryland is among the first states in the nation to make its boating safety resources for recreational vessels available in Spanish online. This information outlines essential items needed while boating including horns, flares, fire extinguishers, life jackets, and more.

New for 2024, NRP’s Hispanic boater safety education event aims to educate the Spanish-speaking community on the importance of boater safety, life jacket use, the dangers of alcohol, and more.

Park patrons that visit multiple demonstrations may be eligible to receive courtesy life jackets. Media interested in covering the event should email nrppio.dnr@maryland.gov.