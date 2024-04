تعلن شركة أسترازينيكا عن تقدم واعد للمرضى الذين يعانون من سرطان الثدي النقيلي المحتوي على مستقبلات الهرمونات (HR+)

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 30, 2024 / EINPresswire.com / --(ARAB NEWSWIRE)أصدرت شركة الأدوية الرائدة أسترازينيكا إعلانات مهمة تتعلق بسرطان الثدي، كجزء من طموحها المستمر للتصدي للمرض وهدفها لإعادة تشكيل علاج سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات من خلال تقديم أدوية جديدة للمرضى، وتمكين عدد جديد من المرضى من الوصول اليها إضافة للأدوية المتوفرة مسبقاً.يعد سرطان الثدي السبب الرئيسي للوفاة من بين جميع أنواع السرطان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ففي عام 2022، بلغ معدّل الإصابة بسرطان الثدي لدى الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 عامًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حوالي 55.5 لكل 100,000 نسمة، مع معدل وفيات مرتفع بشكل ملحوظ يبلغ 23.7 لكل 100,000 نسمة. وتتجاوز هذه الأرقام بشكل واضح معدل الوفيات العالمي البالغ 16.1 لكل 100,000 ، مما يجعل سرطان الثدي تحدي إقليمي بالغ الأهمية في مجال الرعاية الصحية.تُظهر هذه الأخبار مجتمعة اليوم، التزام أسترازينيكا بإعادة تعريف علاج سرطان الثدي.أظهر عقار انهيرتو (Enhertu ) تحسنًا إحصائيًا مهمًا ونتائج سريرية واعدة في فرص بقاء مرضى سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات وسرطان الثدي النقيلي منخفض عامل النمو الظهاري البشري 2 دون تقدم في المرض، بعد جولة واحدة أو أكثر من علاج الغدد الصماء في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية الموسومة (دستني بريست 06) DESTINY-Breast06)).• أظهرت النتائج الإيجابية عالية المستوى في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية (ديستني بريست 06) (DESTINY-Breast06) أن عقار انهيرتو(تراستوزوماب ديروكستيكان) (Enhertu trastuzumab deruxtecan) أظهر تحسنًا سريرياً ملحوظاً لإمكانية البقاء على قيد الحياة دون تقدم مراحل المرض مقارنةً بالعلاج الكيميائي القياسي المستخدم في التجربة الأولية لـلمرضى الذين يعانون من سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات وسرطان الثدي النقيلي منخفض عامل النمو الظهاري البشري 2 بعد جولة واحدة أو أكثر من علاج الغدد الصماء.• كما تم رصد تحسن ملحوظ على المستوى السريري والإحصائي في معدل البقاء على قيد الحياة دون تقدم لمراحل المرض ضمن إجمالي عدد المشاركين في التجربة (المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي النقيلي منخفض عامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2) وسرطان الثدي النقيلي فائق الانخفاض لعامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2). (حيث يُعرّف الأخير بأن مستوى التعبير الخلوي لبروتين عامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2) يكون صفر القيمة ويظهر تلوين الغشاء النسيجي، أو يكون بين أكبر من صفر وأقل من واحد في اختبار التلوين المناعي النسيجي.)• أظهر تحليل مجموعة فرعية محددة مسبقًا أن التحسن الملموس سريريًا كان ثابتاً بين المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي النقيلي منخفض عامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2) وسرطان الثدي النقيلي فائق الانخفاض لعامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2).يمكنكم قراءة السبق الصحفي كاملاً هنا: Enhertu demonstrated statistically significant and clinically meaningful improvement in progression-free survival in HR-positive, HER2-low metastatic breast cancer following one or more lines of endocrine therapy in DESTINY-Breast06 Phase III trialأوصت لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري بالموافقة على عقاري تروكاب و فاسلودكس (Truqap plus Faslodex) في الاتحاد الاوربي للمرضى الذين يعانون من سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين في المراحل المتقدمة● تمت التوصية بالموافقة على عقارات أسترازينيكا تروكاب (كابيفاسيرتيب) جنبا الى جنب مع فاسلودكس (فولفيسترانت) في الاتحاد الأوروبي لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين أو سرطان الثدي النقيلي منخفض عامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2) أو سرطان الثدي النقيلي مع واحد أو اكثر من المتحورات الاتيه (PIK3CA) أو (AKT1) أو(PTEN) بعد تكرار ظهور المرض أو تقدمه أو بعد إتباع نظام دوائي مستهدف للغدد الصماء.● التوصية مبنية على نتائج التجربة السريرية كابيتيلو-291 (291-CAPItello) التي أظهرت أن مجموعة تروكاب (Truqap) قللت من خطر تطور المرض أو الوفاة بنسبة 50% مقارنة بمعيار فاسلودكس (Faslodex) للرعاية الطبية عند المرضى الذين تغيرت لديهم الدلالات الحيوية.يمكنكم قراءة السبق الصحفي كاملاً هنا: Truqap plus Faslodex recommended for approval in the EU by CHMP for patients with advanced ER-positive breast cancer (astrazeneca.com)النهايةأسترازينيكاأسترازينيكا (LSE/STO/Nasdaq: AZN) هي شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية الحيوية تركز على اكتشاف وتطوير وتجارب الأدوية الموصوفة في مجالات الأورام والأمراض النادرة والأدوية الحيوية، بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية، والأيض، والتنفس، والمناعة. مقرها في كامبريدج، المملكة المتحدة، تعمل أسترازينيكا في أكثر من 100 دولة، ويستخدم أدويتها المبتكرة من قبل ملايين المرضى حول العالم. يرجى زيارة astrazeneca.com ومتابعة الشركة على منصة أكس/تويتر @AstraZeneca.أسترازينيكا في علاج سرطان الثديانطلاقًا من الفهم المتزايد لبيولوجيا سرطان الثدي، بدأت أسترازينيكا في تحدي وإعادة تعريف النموذج السريري الحالي لكيفية تصنيف سرطان الثدي وعلاجه لتقديم علاجات أكثر فعالية للمرضى المحتاجين - مع الطموح للقضاء على سرطان الثدي كسبب للوفاة.تمتلك أسترازينيكا مجموعة شاملة من التركيبات الدوائية المعتمدة والواعدة قيد التطوير والتي تستفيد من آليات العمل المتنوعة للعقارات لتلبية احتياجات أنواع المرض الفرعية ومراحله المتعددة.مع إنهيرتو (تراستوزوماب ديروكستيكان) (Enhertu trastuzumab deruxtecan)، وهو علاج موجه ضد عامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2)، تهدف أسترازينيكا ودايتشي سانكيو(Daiichi Sankyo) إلى تحسين نتائج مرضى سرطان الثدي النقيلي منخفض عامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2) الذي عاد رغم علاجه سابقًا، ويستكشفان معا إمكانيات هذا العقار في خطوط علاجية أولية للمرض وفي ظروف جديدة لسرطان الثدي.في سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات، تمتلك أسترازينيكا تاريخًا قويًا مع الأدوية الأساسية فاسلودكس (فولفيسترانت) وزولادكس (جوسيريلين)، وتهدف إلى إعادة تشكيل مجال التداخل الدوائي من خلال عقاراتها المتعددة بضمنها إنهيرتو (Enhertu)، ومثبط كيناز(AKTkinase inhibitor) الأول من نوعه، تروكاب (كابيفاسيرتيب)، الجيل الجدي من (سي ر د) (SERD) والعقار الجديد المحتمل كاميزيسترانت. تتعاون أسترازينيكا أيضًا مع دايتشي سانكيو (Daiichi Sankyo) لاستكشاف إمكانية استخدام عقارداتوبوتاماب ديروكستيكان لهذا النوع من سرطان الثدي.مثبط بي اي ار بي (PARP)، لينبارزا (أولاباريب)، هو خيار علاجي مستهدف تم دراسته في مرضى سرطان الثدي المبكر والمنتشر الذين يحملون طفرة وراثية في جينات بي ار سي اي (BRCA) المقاومة للسرطان. تواصل أسترازينيكا بالتعاون مع ام اس دي MSD (ميرك آند كو، إنك في الولايات المتحدة وكندا) (Merck & Co., Inc) البحث في فعالية عقار لينبارزا (Lynparza) في هذا النوع من سرطان الثدي واستكشاف إمكانيات العقار في مراحل المرض الأولية.لتقديم خيارات علاجية ضرورية للمرضى المصابين بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، وهو شكل عدواني من سرطان الثدي، تقيم أسترازينيكا إمكانيات داتوبوتاماب ديروكستيكان (datopotamab deruxtecan) وحده وبالاشتراك مع العلاج المناعي إمفينزي دورفالوماب (Imfinzi durvalumab) ، وتروكاب (Truqap) جنبا الى جنب مع العلاج الكيميائي، وإمفينزي (Imfinzi) مع أدوية أخرى في مجال الأورام، بما في ذلك لينبارزا (Lynparza) وإنهيرتو Enhertu)).للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل على البريد الإلكتروني mediamea@astrazeneca.com