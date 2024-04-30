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揭示第八届未来投资倡议主题："无限视野：投资今日，塑造明天"

fii8 concept theme

沙特阿拉伯, 利雅得, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 未来投资倡议（FII）研究所高兴地宣布，即将于2024年10月29日至31日在沙特阿拉伯利雅得的阿卜杜勒阿齐兹国际会议中心（KAICC）举行的第八届FII大会的主题。在引人入胜的主题“无限视野：投资今日，塑造明天”下，FII8将引发关于投资如何成为繁荣和可持续未来的催化剂的讨论，推动人类可能性的界限。

FII8承诺成为创新理念的聚集地，汇聚了全球领导人、企业家、政治领袖、媒体和金融、人工智能、可持续发展、能源、地缘经济学、空间等领域的决策者。通过专注于“无限视野”的主题，今年的大会将挑战与会者超越传统界限，探索可以弥合当前挑战与未来可能性的投资机会。

FII研究所的首席执行官兼董事会成员理查德·阿蒂亚斯（Richard Attias）强调了主题的重要性，他表示：“无限视野不仅是一个主题；它是一个扩展我们共同愿景、拥抱未来无限可能性的号召。它体现了我们致力于引领对话的承诺，这些对话将引领投资超越界限，为所有人的更美好明天努力。”

由FII研究所组织的FII 8将是一个专属周，仅对FII研究所成员、受邀代表和战略合作伙伴开放。大会上的讨论将以数据为基础，确保洞察力基于事实和可执行的战略。

媒体查询，请联系：

电话：+966 53 978 2030

电子邮件：Media@fii-institute.org

未来投资倡议（FII）研究所是一家全球非营利基金会，致力于对人类产生影响。通过我们的投资部门，我们推动人工智能（AI）和机器人技术、教育、医疗保健和可持续发展方面的创新，将理念转化为现实解决方案。

本公告所附照片可通过以下链接获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc52762c-6e57-4254-a6df-7f3b4af1c61b


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