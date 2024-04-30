مشروع ون زعبيل يطلق مكاتب الشركات مزدوجة التراخيص في ون زعبيل تاور

دبي،الإمارات العربية المتحدة, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسر ون زعبيل، المشروع الأيقوني المطور من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "ICD"، الإعلان اليوم عن إطلاق مكاتب الشركات الفاخرة، في ون زعبيل تاور مزدوجة التراخيص. تساهم هذه المكاتب في ازدهار أعمال الشركات وجذب الشركات المحلية والعالمية المسجّلة في المنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي والشركات المسجّلة داخل الإمارات.

يتكون مشروع ون زعبيل، متعدد الاستخدامات، من برجين شاهقين هما ون زعبيل تاور وَون زعبيل ذا ريزيدينسز، اللذان يتصلان ببعضهما بواسطة برج كابولي معلّق يسمى ذا لينك، الذي يبلغ طوله 230 متر ويرتفع 100 متر عن سطح الأرض، وحصل هذا المشروع متعدد الاستخدامات على لقب "بوابة منطقة الأعمال المركزية في دبي" نظرًا لموقعه الاستراتيجي في دبي.

تشغل مكاتب الشركات 17 طابقًا من ون زعبيل تاور متوزعًة على مسافة 280,000 قدمًا مربعًا، كما يعكس المشروع معايير الاستدامة والكفاءة البيئية وتوّج ذلك بحصوله على شهادة الريادة الذهبية المرموقة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) في ديسمبر 2023.

صمّمت مكاتب ون زعبيل لتكون مكاتب ذكية، وفي هذا الصدد تم تطبيق تقنيات ذكية مختلفة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في أنظمة الإضاءة والكهرباء وأنظمة التكييف وتنقية الهواء. تساعد هذه الإجراءات في تنظيم الطاقة مع الحفاظ على درجة حرارة داخلية معتدلة، وتقديم ميزات مثل النوافذ المرتفعة إلى السقف التي تسمح بدخول ضوء النهار الطبيعي والإطلالات الخلابة على أفق دبي. يسعى ون زعبيل حاليًا إلى الحصول على شهادتي WiredScore وSmartScore.

وتتميز مكاتب ون زعبيل بقربها من المرافق المميزة ما يمنح المستأجرين فيها فرصة دعوة ضيوفهم إلى أحد المطاعم الراقية الحاصلة على نجمة ميشلان في ذا لينك، كما يمكنهم إقامة ندوات وحتى مؤتمرات على مرمى حجر من مكاتبهم حيث يوفر منتجع ون آند أونلي ون زعبيل مساحات للاجتماعات متعددة الأحجام وتلبي مختلف الاحتياجات لكافة أنواع الفعاليات، بينما يقدم فندق سيرو إقامة مميزة وفاخرة للضيوف ورجال الأعمال، وكما يمكنكم الاجتماع مع ضيوفكم بغرض تسوق أرقى الماركات وتناول الطعام في منصة البيع بالتجزئة.

علاوةً على النظام الشامل والمتكامل في هذا المشروع، تلعب الخدمات المميزة والمرافق المتطورة في مكاتب ون زعبيل دوراً هاماً في تعزيز جودة الحياة للمستثمرين فيها، حيث تتوافر خدمات كونسيرج وأمن على مدار الساعة في بناء المكاتب و7 طوابق سفلية لصف السيارات ويوجد مواقف مدفوعة أيضاً.

وفي هذه المناسبة، علق عصام كلداري، مدير ون زعبيل قائلًا: " نؤمن بأن نجاح الأعمال يبدأ من اختيار المكان المناسب، ولذا يسرّنا اليوم إطلاق مكاتب الشركات في ون زعبيل تاور من قلب إمارة دبي، التي سوف تكون بلا شك أفضل وجهة لرجال الأعمال والمستثمرين، وأصحاب الشركات الإقليمية والعالمية، حيث سيجدون كل ما يبحثون عنه هنا من مكاتب واسعة وفاخرة المتصلة بمتاجر البيع بالتجزئة والفنادق العالمية والمطاعم الراقية، وجميع هذه الوجهات لا تحتاج سوى ركوب المصعد للوصول إليها. نرحب بالشركات المبتكرة التي سنشهد ازدهار أعمالها في مكاتب ون زعبيل ذات الخدمات المتكاملة."

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