Senator Alan's call to Taguig youth: Dream big!

Senator Alan Peter Cayetano on Friday night called on the Taguigeño youth to dream big and aspire for greatness for the City of Taguig, much like he and his peers did three decades ago.

"Dream big so that we can build Taguig together," Cayetano told the packed audience at the Taguig Music Festival, one of the highlights of the city's week-long 437th Founding Anniversary celebration.

"Dream big, ating mga kabataan -- ang ating kinabukasan, ang ating hope for the future," he added, eliciting cheers from the crowd gathered at the TLC Park in Lakeshore.

Cayetano, who started in politics three decades ago as one of the youngest councilors in the country at age 21, reflected on the progress of Taguig over the past 30 years.

"Thirty years ago, hindi makapagcelebrate ng ganito ang Taguig. Itong ipinagdiriwang natin ngayon, ito y'ung vision namin ng mga kabatch ko. Kung ano ang Taguig ngayon, ito ang vision namin noon," he said.

He urged the Taguig youth to seek divine guidance in their aspirations for the city. "Tanungin natin si Lord, 'What's your vision for Taguig?' Pero sana magkaisa tayong lahat," he said.

Cayetano also cited the need for community partnership for issues like substance abuse and unemployment.

"Sa vision, bawat detalye dapat tulong tulong tayo. Halimbawa, sana dumating ang panahon na hindi na natin sasabihin na, 'Huwag ka na magdroga!' dahil kumpleto na ang sports, music, churches, schools natin sa lungsod," he said.

"Sana dumating din ang time na hindi na natin sasabihan na, 'Boss, 'wag ka na tumambay' dahil sa dami at gagandang trabaho sa Taguig. Hindi na rin kinakailangang mag-abroad," he added.

Cayetano ended his message by urging everyone to unite under their beloved city. "Kailangan magkaisa tayo lahat. Suportahan natin ang talento ng Taguig," he said.

Panawagan ni Sen. Alan sa kabataan ng Taguig: Dream big!

"Dream big!"

Ito ang panawagan ni Senador Alan Peter Cayetano sa kabataan ng Taguig sa Taguig Music Festival nitong Biyernes ng gabi, isa sa mga highlight ng isang linggong pagdiriwang ng ika-437 Founding Anniversary ng lungsod.

"Dream big so that we can build Taguig together. Dream big, ating mga kabataan -- ang ating kinabukasan, ang ating hope for the future," wika niya.

Ayon sa senador, pangarap lamang nila ng kanyang mga kapwa kabataang leader tatlong dekada na ang nakakaraan na magkaroon ng mga event tulad ng music festival.

Tatlumpung taon na ang nakalipas simula nang pumasok si Cayetano sa pulitika. Isa rin siya sa mga pinakabatang konsehal sa bansa sa edad na 21, kaya ginunita niya ang pag-unlad ng Taguig sa nakalipas na 30 taon.

"Thirty years ago, hindi makapagcelebrate ng ganito ang Taguig. Itong ipinagdiriwang natin ngayon, ito y'ung vision namin ng mga kabatch ko. Kung ano ang Taguig ngayon, ito ang vision namin noon," wika niya.

Hinimok niya ang mga kabataang Taguigeño na humingi ng patnubay sa Diyos sa kanilang mga mithiin para sa lungsod. "Tanungin natin si Lord, 'What's your vision for Taguig?' Pero sana magkaisa tayong lahat," aniya.

Binanggit din ni Cayetano ang pangangailangan ng pagtutulungan para sa mga isyu tulad ng abuso sa droga at kawalan ng trabaho.

"Sa vision, bawat detalye dapat tulong tulong tayo. Halimbawa, sana dumating ang panahon na hindi na natin sasabihin na, 'Huwag ka na magdroga!' dahil kumpleto na ang sports, music, churches, schools natin sa lungsod," sabi niya.

"Sana dumating din ang time na hindi na natin sasabihan na, 'Boss, 'wag ka na tumambay' dahil sa dami at gagandang trabaho sa Taguig. Hindi na rin kinakailangang mag-abroad," dagdag pa niya.

Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, hinikayat ni Cayetano ang lahat na magkaisa sa ilalim ng kanilang minamahal na lungsod. "Kailangan magkaisa tayo lahat. Suportahan natin ang talento ng Taguig," wika niya.