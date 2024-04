PHILIPPINES, April 28 - Press Release

April 28, 2024 World Immunization Week: Gatchalian reiterates need for Virology and Vaccine Institute Amid the celebration of World Immunization Week from April 24 to April 30, Senator Win Gatchalian pressed the need to establish the Virology and Vaccine Institute, which would help strengthen local capacity for vaccine development. Gatchalian made his call as the country continues to deal with rising pertussis or whooping cough cases, with the Department of Health (DOH) recording 1,477 cases and 63 fatalities from January 1 to April 6. The DOH added that children under five years old make up 76% of recorded cases. While pertussis cases are rising steadily, the DOH previously flagged a looming shortage of pertussis vaccines by May. The agency, however, was able to secure three million pertussis doses from the Serum Institute of India to ensure continuous vaccine supply in May and June. Six million doses of pentavalent vaccines, which offer protection against pertussis, diphtheria, tetanus, hepatitis B, and Haemophilus influenzae type b, are expected to arrive by July. Supply woes highlight the need to boost local capacity for vaccine development, according to Gatchalian. Under the Virology and Vaccine Institute of the Philippines (VIP) Act of 2022, the senator seeks initiatives to boost technology transfer, as well as sustained production and local capacities in vaccine development. The proposed measure seeks to create the VIP to serve as the premier research and development institute in the field of virology, encompassing all areas of viruses and viral diseases in plants, animals, and humans. "Kapag nagkaroon na tayo ng sarili nating Virology and Vaccine Institute, matutugunan na natin ang pangangailangan sa tama at napapanahong pananaliksik at suplay ng mga bakuna tulad ng nararanasan natin ngayon sa bakuna ng pertussis. Tulad ng karanasan natin noong panahon ng pandemya ng COVID-19, nakita natin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng sariling produksyon ng mga bakuna," said Gatchalian. Gatchalian muling isinulong ang pagtatatag ng Virology and Vaccine Institute sa pagdiriwang ng World Immunization Week Sa gitna ng pagdiriwang ng World Immunization Week mula Abirl 24 hanggang Abril 30, muling binigyang diin ni Senador Win Gatchalian ang pangangailangan sa pagtatatag ng Virology and Vaccine Institute, bagay na aniya'y makatutulong sa lokal na produksyon ng mga bakuna. Ipinaabot ni Gatchalian ang kanyang mensahe sa gitna ng patuloy na banta ng pertussis o whooping cough sa bansa. Ayon sa Department of Health (DOH), umabot na sa 1,477 ang mga naitalang kaso ng pertusiss sa bansa mula Enero 1 hanggang Abril 6, habang 63 naman ang namatay. Ayon pa sa DOH, 76% ng mga naitalang kaso ay mga batang wala pang limang taong gulang. Habang patuloy na umaakyat ang mga kaso ng pertussis, matatandaang nagbabala ang DOH sa posibleng kakulangan ng mga pertussis vaccines pagdating ng Mayo. Ngunit nakabili ang kagawaran ng tatlong milyong dose ng pertussis vaccines mula sa Serum Institute ng India upang tiyakin ang patuloy na suplay ng mga naturang bakuna sa Mayo at Hunyo. Inaasahan namang darating sa Hulyo ang anim na milyong dose ng pentavalent vaccines na nagbibigay proteksyon laban sa pertussis, diphtheria, tetanus, hepatitis B, and Haemophilus influenzae type b. Ayon kay Gatchalian, mahalagang patatagin ang lokal na kapasidad ng bansa para sa produksyon ng mga bakuna. Sa ilalim ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines (VIP) Act of 2022, isinsulong ng mambabatas ang mga inisyatibo para sa technology transfer, pati na sa patuloy na produksyon, at pagpapaigting ng lokal na kapasidad. Layon din ng naturang panukala na itatag ang VIP upang magsilbing pangunahing research and development institute sa larangan ng virology upang saklawin ang mga virus, viral diseases sa mga halaman, hayop, at tao. "Kapag nagkaroon na tayo ng sarili nating Virology and Vaccine Institute, matutugunan na natin ang pangangailangan sa tama at napapanahong pananaliksik at suplay ng mga bakuna tulad ng nararanasan natin ngayon sa bakuna ng pertussis. Tulad ng karanasan natin noong panahon ng pandemya ng COVID-19, nakita natin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng sariling produksyon ng mga bakuna," ani Gatchalian.