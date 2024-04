PHILIPPINES, April 27 - Press Release

April 27, 2024 Robin: Political Amendments to Charter Can Make a Difference vs Hunger Amending the 1987 Constitution's political provisions can make not just a difference but a big difference in addressing hunger and other basic problems, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla said on Saturday. Padilla, who chairs the Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, said such amendments aim to give elected officials more opportunities to improve their delivery of basic public services. "Malaking bagay. Ang lahat ng root ng kahirapan natin ay kung ang perang dapat nakalaan sa ating bansa at taumbayan, masigurado nating lumanding sa taumbayan at Inang Bayang Pilipinas. Napakalaking bagay para umahon sa kahirapan. At napakalaking budget ng ating gobyerno para sa inyo at sa bayan (It will make a big difference. To get to the root of poverty, we should make sure public funds go to the public and the nation. That will be a big help because the government has a big budget for the people and the country)," he said in an interview on DWPM (Teleradyo Serbisyo). He said this would include making sure service such as food security, power, and water supply reach the people. "Pag nagkaroon ng matitinong opisyal lalo sa local government, mararamdaman ninyo ang gobyerno kahit sa malayong lugar. Yan ang ating minimithi, ang trabaho ng gobyerno siguraduhing ang basic needs maibigay (If we elect good officials especially in the local government, people will feel the presence of government even in remote areas. That is our dream, to make sure government gives people their basic needs)," he said. Padilla stressed anew the need to amend economic and political provisions of the Constitution, after two former secretaries - Margarito Teves (DOF) and Romulo Neri (NEDA) - claimed the 1987 Constitution's provisions are outdated and cannot address the needs of the times. He plans to file a new resolution to amend the Charter through a Constitutional Convention, which involves delegates trusted by the people. Earlier, Padilla filed Resolution of Both Houses 5, which among others proposes longer terms for elected officials, to give them better opportunities to plan and implement their programs and projects. For now, Padilla pledged to continue pushing for Charter amendments, especially now that it is being discussed in public. "Kaya magandang senyales pag narinig natin di tumitigil ang usapin sa Chacha. Kaya di ako titigil hanggang nangangarap ang kababayan natin ng pagbabago, di titigil talagang mangungulit ako sa taumbayan (It is a good sign that the public is discussing Chacha. I will not stop informing the public on the matter)," he said. Meanwhile, Padilla clarified that while he is also fighting to uphold the Constitution's provisions against political dynasties, this cannot be rushed especially because of "realities" - and must be done slowly to make sure those in office are prepared to sacrifice. "Unti-unti nating ginagawa ito, ang sistema sa Pilipinas hindi natin pwede biglaan ang pagbabago dahil ang daming dadaanan bago gumawa ng pagbabago (We must do this slowly. Under our present system, we cannot rush this because there are many things to go through)," he said. Robin: Political Amendments sa Saligang Batas, Malaki ang Magagawa vs Gutom Hindi lang may magagawa kundi malaki ang magagawa laban sa gutom at ibang pangunahing problema ng mamamayan ang pag-amyenda sa mga political provisions ng Saligang Batas, ayon kay Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla ngayong Sabado. Ani Padilla, na tagapangulo ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, kung mapapaayos ang sistema ng pulitika tulad ng termino ng mga opisyal, gaganda ang paghatid ng serbisyo publiko. "Malaking bagay. Ang lahat ng root ng kahirapan natin ay kung ang perang dapat nakalaan sa ating bansa at taumbayan, masigurado nating lumanding sa taumbayan at Inang Bayang Pilipinas. Napakalaking bagay para umahon sa kahirapan. At napakalaking budget ng ating gobyerno para sa inyo at sa bayan," aniya sa panayam sa DWPM (Teleradyo Serbisyo). Kasama rito ang paniniguradong ang serbisyo tulad ng pagkain, kuryente at tubig ay nakakarating sa taumbayan. "Pag nagkaroon ng matitinong opisyal lalo sa local government, mararamdaman ninyo ang gobyerno kahit sa malayong lugar. Yan ang ating minimithi, ang trabaho ng gobyerno siguraduhing ang basic needs maibigay," dagdag niya. Iginiit ni Padilla na dapat isabay ang pagbabago sa economic at political provision ng Saligang Batas. Aniya, ipinunto na ng dalawang dating kalihim - Margarito Teves (DOF) at Romulo Neri (NEDA) - na may edad na ang probisyon ng 1987 Constitution at hindi na makasabay sa pagbabago ng panahon. Balak ni Padilla na maghain ng bagong resolusyon na isusulong ang pagbabago sa Saligang Batas sa pamamagitan ng Constitutional Convention, na binubuo ng delegadong pinagkakatiwalaan ng tao ay ihahalal. Ihinain na niya ang Resolution of Both Houses 5 na nagpapanukala ng mas mahabang termino para sa halal na opisyal, para bigyan sila ng pagkakataong maipatupad ang kanilang mga plano at programa. Sa ngayon, ipinangako ni Padilla na tuloy-tuloy ang paglaban niya para amyendahan ang Saligang Batas, lalo na't pinaguusapan ito ng publiko. "Kaya magandang senyales pag narinig natin di tumitigil ang usapin sa Chacha. Kaya di ako titigil hanggang nangangarap ang kababayan natin ng pagbabago, di titigil talagang mangungulit ako sa taumbayan," aniya. Samantala, nilinaw ni Padilla na bagama't ipaglalaban din nya ang probisyon ng Saligang Batas laban sa political dynasty, dapat ito gawin nang unti-unti, para tiyaking ang mga opisyal na nakaupo ay handang magsakripisyo. "Unti-unti nating ginagawa ito, ang sistema sa Pilipinas hindi natin pwede biglaan ang pagbabago dahil ang daming dadaanan bago gumawa ng pagbabago," aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=ok8YWxdPsQ4