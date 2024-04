Bombardier annonce l’élection des membres de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 8 mars 2024 ont été élus administrateurs de Bombardier lors de son assemblée générale annuelle ayant eu lieu plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs se trouvent ci-dessous.



Élection des administrateurs

À l'issue d'un scrutin, chacun des 13 candidats suivants proposés par la direction a été élu administrateur de Bombardier :

Candidats Votes pour % pour Contre % Contre Pierre Beaudoin 140 465 251 97,46 % 3 657 431 2,54 % Joanne Bissonnette 142 222 965 98,68 % 1 901 317 1,32 % Charles Bombardier 142 221 322 98,68 % 1 902 960 1,32 % Rose Damen 143 444 894 99,53 % 679 389 0,47 % Diane Fontaine 142 284 393 98,72 % 1 839 889 1,28 % Ji-Xun Foo 132 269 416 91,78 % 11 853 766 8,22 % Diane Giard 142 709 187 99,02 % 1 414 753 0,98 % Anthony R. Graham 143 292 867 99,42 % 831 216 0,58 % Éric Martel 143 267 110 99,41 % 857 173 0,59 % Douglas R. Oberhelman 140 521 208 97,50 % 3 601 974 2,50 % Melinda Rogers-Hixon 142 838 591 99,11 % 1 285 691 0,89 % Eric Sprunk 143 446 865 99,53 % 677 418 0,47 % Antony N. Tyler 142 901 759 99,15 % 1 222 523 0,85 %



