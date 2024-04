SPLC Mourns Tragic Death at Folkston ICE Center

(Lealo en Español en la parte de abajo)

ATLANTA — Today, the Southern Poverty Law Center (SPLC) is mourning the tragic death of Jaspal Singh, a 57-year-old man from India detained at the Folkston ICE Processing Center, an immigration detention center in Folkston, Ga. run by the GEO Group, one of the largest private prison operators in the country.

“We are horrified by the loss of Jaspal Singh while in the custody of U.S. Immigration and Customs Enforcement and the GEO Group,” said Maura Finn, senior lead attorney, Southern Poverty Law Center. “Our hearts go out to his family and loved ones as they face this cruel injustice.”

“Despite longstanding and well-documented human rights abuses, Congress continues to expand the number of beds in immigrant detention and direct millions of taxpayer dollars towards this inhumane system. Singh’s death is another reminder of the barbaric conditions that color our country’s broken immigration system. As politicians wield immigration as a wedge issue to score political points, Black and Brown migrants are dying in detention facilities handed over to the for-profit private prison industry,” continued Finn.

“We urge the public and federal and state leaders to end the costly and unnecessary detention of immigrants in favor of a more welcoming, sensible and humane immigration process,” concluded Finn.

Over the years, there have been numerous complaints and reports to the federal government that document widespread abuse and neglect in immigrant detention centers across Georgia, including Folkston. The complaints describe forced labor practices, physical violence against detained people, punitive use of solitary confinement, a lack of protections from sexual assault and deaths.

(en Español)

SPLC LAMENTA LA TRÁGICA MUERTE EN FOLKSTON ICE CENTER

ATLANTA — El Southern Poverty Law Center (SPLC por sus siglas en inglés) está de luto por la trágica muerte de Jaspal Singh, un hombre de 57 años de la India, detenido en el Folkston ICE Processing Center, un centro de detención de inmigrantes en Folkston, Georgia, dirigido por el GEO Group, uno de los operadores de prisiones privadas más grandes del país.

“Estamos horrorizados por la pérdida de Jaspal Singh mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y del GEO Group”, dijo Maura Finn, abogada senior del Southern Poverty Law Center. “Nuestros corazones están con su familia y sus seres queridos mientras enfrentan esta cruel injusticia”.

“A pesar de los abusos a los derechos humanos de larga data y bien documentados, el Congreso continúa ampliando el número de camas en los centros de detención de inmigrantes y dirigiendo millones de dólares de los contribuyentes hacia este sistema inhumano. La muerte de Singh es otro recordatorio de las crueles condiciones que colorean el fallido sistema de inmigración de nuestro país. Mientras los políticos utilizan la inmigración como una cuestión divisoria para ganar puntos políticos, los inmigrantes negros y de color están muriendo en centros de detención, entregados a la industria penitenciaria privada con fines de lucro”, continuó Finn.

“Instamos al público y a los líderes federales y estatales a poner fin a la costosa e innecesaria detención de inmigrantes en favor de un proceso de inmigración más acogedor, sensato y humano”, concluyó Finn.

A lo largo de los años, ha habido numerosas quejas e informes al gobierno federal que documentan abusos y negligencia generalizados en los centros de detención de inmigrantes en todo Georgia, incluido Folkston. Las denuncias describen prácticas de trabajo forzoso, violencia física contra personas detenidas, uso punitivo del confinamiento solitario, falta de protección contra agresiones sexuales y muertes.