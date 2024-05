L'Institut Atlas et Wounded Warriors Canada élargissent la formation pour les fournisseurs de soins de santé

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, April 29, 2024 / EINPresswire.com / -- L'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille et Wounded Warriors Canada ont annoncé aujourd'hui l'expansion de l’Introduction aux professionnels exposés aux traumatismes, un cours en ligne conçu pour permettre aux fournisseurs de soins de santé de mieux comprendre les différences culturelles uniques vécues par les professionnels exposés aux traumatismes, en raison de la forte demande pour cette formation.En mai 2022, avec le soutien et le financement de l'Institut Atlas, Wounded Warriors Canada a publié l’Introduction aux professionnels exposés aux traumatismes, un cours élaboré par le directeur clinique national de Wounded Warriors Canada, le Dr Tim Black, afin de fournir des approches cliniques spécifiques à la culture pour soutenir cette population unique, qui comprend des militaires, des vétérans, des premiers intervenants et des policiers. Lorsque la première formation a été diffusée, la demande nationale a été immédiate et, à ce jour, plus de 1 600 fournisseurs de soins ont suivi le cours.En réponse à la demande, l'Institut Atlas a fourni un financement supplémentaire pour produire l’Introduction aux professionnels exposés aux traumatismes en français, ce qui rendra le cours disponible dans les deux langues officielles. Les deux cours seront et continueront d'être offerts gratuitement aux fournisseurs de soins de santé éligibles pendant les deux prochaines années, tandis que les deux organisations continueront à travailler ensemble pour produire des modules supplémentaires. La version française du cours sera disponible à une date ultérieure.Scott Maxwell, directeur général de Wounded Warriors Canada, a déclaré : « La collaboration avec l'Institut Atlas est un excellent exemple de la façon dont les partenariats servent de multiplicateurs de force pour la prestation de services. Nous sommes ravis de la réaction que nous avons reçue depuis le lancement de l’Introduction aux professionnels exposés aux traumatismes, qui a servi à renforcer l'importance que la communauté des soins de santé accorde au soutien en santé mentale offert à nos vétérans blessés, aux premiers intervenants et à leurs familles. Nous sommes impatients d'élargir l'accès à cette formation importante dans tout le pays ».MaryAnn Notarianni, Cheffe de la direction adjointe et vice-présidente directrice de la mobilisation des connaissances à l'Institut Atlas, a déclaré : « Nous avons été très encouragés par l'intérêt manifesté par les fournisseurs de soins de santé pour l'accès à l'Introduction destinée aux professionnels exposés aux traumatismes. Les réactions au cours ont démontré sa pertinence et son efficacité. Nous voulons continuer sur cette lancée pour les vétérans des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, les premiers intervenants et leurs familles. Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat productif avec Wounded Warriors Canada afin de développer une version de cet excellent cours entièrement en français et d'en permettre l'accès à tous les cliniciens et fournisseurs de soins de santé intéressés et admissibles au cours des deux prochaines années, tant pour la version anglaise que pour la version française ».###Pour plus d'informations, veuillez contacter : media-atlas@theroyal.caÀ propos de l'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille :L'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille rassemble les vétérans des Forces armées canadiennes et de la GRC, leurs familles, les fournisseurs de services et les partenaires de recherche pour créer, rassembler et partager les connaissances sur la santé mentale des vétérans et de leurs familles. L'Institut Atlas aide à intégrer ces informations dans la pratique afin d'améliorer les soins et le soutien en matière de santé mentale.À propos de Wounded Warriors Canada :Wounded Warriors Canada est un fournisseur national de formation et de conseils en matière de santé mentale qui offre une gamme de programmes facilités cliniquement qui ont été spécifiquement développés pour répondre aux besoins uniques des vétérans, des premiers intervenants et de leurs familles. Ces programmes s'adressent aux individus, aux couples, aux conjoints, aux familles survivantes et aux enfants de ceux qui servent ou ont servi le Canada, au pays ou à l'étranger.