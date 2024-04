Mineralwasserhersteller NYNE aus Paraguay erhält Betriebserlaubnis

Abfüllanlage Nyne Water

Die neue Abfüllanlage des paraguayischen Mineralwasserherstellers NYNE hat von den Behörden die Betriebserlaubnis für den Standort Bella Vista erhalten.

ASUNCIóN, PARAGUAY, April 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- Die Inspektion der neuen Anlage erfolgte ohne Beanstandungen. Das im Süden Paraguays abgefüllte Mineralwasser, das sich durch einen natürlichen pH-Wert von 9,6 auszeichnet, darf nun also auch in Paraguay verkauft werden. Für den Export der Wassermarke war die Betriebserlaubnis nicht relevant.

Etwas über ein Jahr hatte der Aufbau einer nagelneuen Abfüllanlage in Anspruch genommen, die Erteilung der Betriebserlaubnis war von Produktionsleiter Arnaldo Chamorro eher als reine Formsache eingestuft worden. Dennoch stellt dies einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Gesellschaft dar.

„Wir sind sehr zufrieden, insbesondere mit der Tatsache, dass die Inspektion mit Bestnote, also ohne jede Beanstandung, abgeschlossen wurde. Das ist für unser Produktionsteam eine sehr schöne Auszeichnung und eine Bestätigung unserer Arbeit hier in Bella Vista“, so Chamorro nach erfolgter Abnahme durch die Behörden. Der Produktionsleiter war vor Ort unmittelbar für den Bau der neuen Anlage verantwortlich gewesen.

Export hat Vorrang

Carsten Pfau, Vorstandsvorsitzender der Hydro Invest S.A. gratulierte dem Team in Bella Vista, wies jedoch gleichzeitig darauf hin, dass der Export zunächst Vorrang vor dem nationalen Markt haben wird. Hydro Invest S.A. ist die Eigentümergesellschaft von NYNE Water.

„Wir werden selbstverständlich auch den paraguayischen Markt mit Mineralwasser versorgen, jedoch sind wir strategisch in erster Linie auf den Export unserer Produkte ausgerichtet“, so Pfau. Anfragen aus einem Dutzend Länder lägen der Gesellschaft vor, erklärte der deutsch-paraguayische Investor.

Der aus dem schwäbischen Böblingen stammende Geschäftsmann war im Jahr 1996 nach Paraguay ausgewandert und gehört dort inzwischen zu den bekanntesten Unternehmern des Landes. Mit seiner Unternehmensgruppe ist er in verschiedenen Branchen und Geschäftszweigen aktiv, insbesondere in der Landwirtschaft, der Agro-Industrie und im Immobiliengeschäft.

Mit NYNE Water setzt der 54jährige konsequent auf das internationale Mineralwassergeschäft, einem sehr schnell wachsenden Marktsegment. Dabei ist insbesondere der Bereich des basischen Wassers mit überdurchschnittlich hohem pH-Wert interessant. Nach Einschätzung hochrangiger Experten befindet sich dieser Markt erst am Anfang seiner Erfolgsgeschichte.

Wachstumsmarkt basisches Wasser

In den USA, Kanada und Japan ist basischen Mineralwasser aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken, unzählige Marken werben mit hohen pH-Werten. Jedoch sind es gerade die Wässer mit natürlich-hohem pH-Wert, die sich größter Beliebtheit bei einer stetig wachsenden Kundschaft erfreuen.

„Immer mehr Menschen setzen auf eine basische Ernährung und auf die vielen Gesundheitsvorteile von basischem Mineralwasser“, erklärt Carsten Pfau, „dabei wird ein natürliches Produkt einem künstlich veränderten Produkt meist vorgezogen“, so der Unternehmer weiter.

In Europa hat der Boom des basischen Wassers erst begonnen, Branchenkenner erwarten zweistellige Zuwachsraten in den kommenden Jahren. Dennoch stehen europäische Länder nicht ganz oben auf der Exportliste des paraguayischen Abfüllers.

„Einige arabische, asiatische und afrikanische Länder sind sehr an unserem Mineralwasser interessiert, da rennen wir sozusagen offene Türen ein. Der europäische Markt ist dagegen sehr viel schwieriger, viel Bürokratie und Einfuhrbeschränkungen erschweren und verlangsamen den Markteintritt, daher wird es sicherlich insgesamt etwas länger dauern, bis wir mit NYNE hier präsent sind, aber den ersten Schritt dafür haben wir bereits getan“, so Pfau.

Auf weitere Meldungen aus dem Hauptquartier der Hydro Invest darf man gespannt sein.