De 3D Cityplanner Biedt Inzicht in de Meerwaarde van Groen in de Wijk met de Groene Baten Planner

GBP en 3D Cityplanner bieden in een interactieve demo een meetbare kijk op de voordelen van vergroening in stedelijke omgevingen.

AMERSFOORT, NEDERLAND, April 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- In een belangrijke vooruitgang in stedelijke ruimtelijke planning heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met StrateGis de Groene Baten Planner (GBP) geïntegreerd in het platform 3D Cityplanner. Deze integratie biedt stadsplanners en beleidsmakers de mogelijkheid om de cruciale rol van groene ruimtes in stedelijke omgevingen direct en interactief te visualiseren en te analyseren, met het oog op een gezondere leefomgeving.

De GBP, een innovatieve tool ontwikkeld door het RIVM, is specifiek ontworpen om de meerwaarde van groen in stedelijke projecten te benadrukken en in kaart te brengen. Door middel van de GBP kunnen de maatschappelijke voordelen zoals verbeterde luchtkwaliteit, recreatieve mogelijkheden en temperatuurregulering op zowel kwantitatieve als kwalitatieve wijze worden geëvalueerd. "De GBP stelt gebruikers in staat om verschillende scenario's te vergelijken en zo weloverwogen beslissingen te nemen over de meest effectieve groene oplossingen in stedelijke projecten," merkt een woordvoerder van het RIVM op.

De 3D Cityplanner, ontwikkeld door StrateGis, stelt gebruikers in staat om aanpassingen te maken in een driedimensionale omgeving en direct de effecten daarvan te ervaren. De demo van deze integratie is nu beschikbaar voor gebruik op desktops en laptops, en biedt een intuïtieve interface met functies zoals kaartbeweging, rotatie en zoom.

Deze innovatie komt op een cruciaal moment waarop steden wereldwijd streven naar duurzame ontwikkelingsstrategieën die de levenskwaliteit verbeteren. "De integratie van de GBP met 3D Cityplanner is een grote stap voorwaarts om beleidsmakers en planners te voorzien van een krachtig instrument om de positieve impact van stedelijk groen tastbaar te maken," voegt de woordvoerder toe.

De ontwikkeling van de GBP-demo werd mogelijk gemaakt binnen het kader van het EU-project LIVE, en vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in het gebruik van digitale technologieën voor de planning en optimalisatie van stedelijke ruimtes. Voor meer informatie over de Groene Baten Planner en de 3D Cityplanner kunt u terecht op de websites van het RIVM en StrateGis en op de site uwwijk.live.