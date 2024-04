Élections au Tchad : un résultat totalement prévisible ?

Le 6 mai 2024, les électeurs tchadiens se rendront aux urnes pour choisir leur président et mettre fin à une transition qui a duré plus de trois ans. Pour analyser les principaux enjeux de ce scrutin, Enrica Picco et Rinaldo Depagne reçoivent Remadji Hoinathy, chercheur pour l’Afrique centrale et le bassin du lac Tchad à l’Institute for Security Studies, et Thierry Vircoulon, chercheur associé à l’Institut Français des Relations Internationales. Ils s’interrogent sur la période préélectorale et les principaux candidats à la présidentielle, y compris l’actuel premier ministre Succès Masra. Ils examinent la trajectoire politique du président Mahamat Déby Itno, qui semble avoir perpétué le régime de son père, l’ancien président Idriss Déby, en réprimant et en cooptant ses opposants. Ils analysent également la diversification des partenaires sécuritaires que le Tchad a entamé et les pressions géopolitiques qui pèsent sur N’Djamena, avec la Russie d’un côté et les occidentaux de l’autre.

