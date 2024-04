Le CN annonce ses résultats du premier trimestre

L’exploitation à horaires fixes continue de livrer une solide performance

MONTRÉAL, 23 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2024.



« Notre équipe de cheminots a exécuté le plan du premier trimestre, et notre modèle d’exploitation à horaires fixes a continué d’améliorer le service que nous offrons aux clients. Nous sommes confiants pour 2024 au vu des améliorations attendues de l’économie et des possibilités de croissance propres au CN qui se concrétisent. Nous restons déterminés à mettre en œuvre notre programme de croissance et à propulser l’économie »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

Points saillants du trimestre

Tonnes-milles commerciales (TMC) de 59 749 (millions), inchangées par rapport à la période correspondante.

Produits d’exploitation de 4 249 M$ CA, soit une diminution de 64 M$ CA, ou 1 %.

Bénéfice d’exploitation de 1 546 M$ CA, soit une diminution de 116 M$ CA, ou 7 %.

Ratio d’exploitation, qui se définit comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation, de 63,6 %, soit une augmentation de 2,1 points.

Bénéfice dilué par action (BPA) de 1,72 $ CA, soit une diminution de 5 %.



Perspectives financières réaffirmées à long terme et pour 2024 1)

Le CN réaffirme ses perspectives pour 2024 et prévoit atteindre une croissance du BPA dilué rajusté de 10 % et investir environ 3,5 G$ CA dans son programme d’immobilisations, net des sommes remboursées par les clients. La Compagnie s’attend également à ce que le rendement du capital investi (RCI) se situe dans la fourchette visée de 15 % à 17 %.

Le CN réitère ses perspectives financières à long terme et continue de viser un BPA dilué à un taux de croissance annuel de 10 % à 15 % sur la période de 2024 à 2026, grâce à une croissance des volumes supérieure à celle de l’économie, à une tarification supérieure à l’inflation ferroviaire et à une amélioration progressive de l’efficacité, le tout sous l’hypothèse d’une économie favorable. 2)

DÉTAILS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les membres de la haute direction du CN passeront en revue les résultats et discuteront des perspectives du chemin de fer au cours d’une conférence téléphonique qui aura lieu le 23 avril 2024 à 16 h 30, heure de l’Est. Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN, animera la conférence téléphonique. Les personnes qui désirent y participer par téléphone doivent composer le 1 800 715-9871 (Canada et États-Unis) ou le 1 647 932-3411 (International) en utilisant le mot de passe 7188340. Nous demandons aux participants de composer le numéro 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.

1) Mesures de calcul non conformes aux PCGR

Les perspectives financières relatives au BPA dilué rajusté 2) du CN pour l’ensemble de l’exercice excluent certains rajustements, qui devraient être comparables à ceux apportés au cours d’exercices précédents. Toutefois, la direction ne peut pas quantifier individuellement de façon prospective l’incidence de ces éléments sur le BPA dilué rajusté, car ces éléments, qui pourraient être importants, sont difficiles à prévoir et pourraient fluctuer considérablement. Par conséquent, le CN ne fournit pas de mesure de calcul conforme aux PCGR correspondantes ni de rapprochement pour le BPA dilué rajusté.

2) Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés, fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le CN. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Principales hypothèses de 2024

Le CN a formulé un certain nombre d’hypothèses relatives à l’économie et au marché au moment d’établir ses perspectives pour 2024. La Compagnie continue de présumer que la production nord-américaine sera légèrement positive en 2024. Pour la campagne agricole 2023-2024, la récolte céréalière au Canada a été inférieure à sa moyenne triennale (également inférieure lorsqu'on exclut la récolte considérablement plus faible de 2021-2022) tandis que la récolte céréalière des États-Unis a été supérieure à sa moyenne triennale. La Compagnie continue de prévoir que la récolte céréalière de 2024-2025 au Canada correspondra à sa moyenne triennale (excluant la récolte considérablement plus faible de 2021-2022) et que celle aux États-Unis correspondra aussi à sa moyenne triennale. Le CN continue de prévoir une croissance des TMC se situant dans le milieu d'une fourchette de croissance à un chiffre. Le CN continue de présumer que les prix resteront supérieurs à l’inflation ferroviaire au moment du renouvellement des contrats. Le CN continue aussi de présumer que la valeur du dollar canadien en devise américaine fluctuera autour de 0,75 $ en 2024 et maintenant présume que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera approximativement entre 80 $ US et 90 $ US le baril (par rapport à l’hypothèse du 23 janvier 2024 de la Compagnie, selon laquelle le prix serait d’environ 70 $ US à 80 $ US le baril).

Principales hypothèses pour 2024-2026

Le CN a formulé un certain nombre d’hypothèses relatives à l’économie et au marché au moment d’établir ses perspectives triennales. Le CN prévoit que le TCAC de la production industrielle nord-américaine augmentera d’au moins deux pour cent pendant les trois prochaines années. Le CN présume que les prix resteront supérieurs à l’inflation ferroviaire. Le CN présume également que la valeur du dollar canadien en devise américaine fluctuera autour de 0,75 $ et que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera approximativement à 80 $ US le baril pendant cette période.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres, la conjoncture économique et commerciale en général, ainsi que de nombreux autres facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces facteurs sont : les pandémies et les conflits et tensions géopolitiques; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; et les mesures prises par les organismes de réglementation. À cela s’ajoutent l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; et le transport de matières dangereuses. Il faut aussi tenir compte des différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; et les risques et obligations résultant de déraillements. Enfin, citons également l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologies de propulsion des locomotives; les risques réputationnels; la concentration des fournisseurs; les exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite et la volatilité; et les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra également trouver une description des principaux facteurs de risque pour le CN dans la section Rapport de gestion des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. Les informations diffusées sur notre site Web ou accessibles par son intermédiaire ne sont pas intégrées par renvoi au présent communiqué.

Ce communiqué et toute information complémentaire, notamment les États financiers, les Notes afférentes et le Rapport de gestion, figurent dans le Rapport trimestriel du CN qui est accessible sur le site Web de la Compagnie à www.cn.ca/resultats-financiers , sur le site SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis par EDGAR à www.sec.gov .



À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources : Médias Communauté d’investissement Jonathan Abecassis Stacy Alderson Premier directeur Vice-présidente adjointe Affaires publiques et relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692 514 399-0052 media@cn.ca investor.relations@cn.ca





QUELQUES STATISTIQUES FERROVIAIRES – NON AUDITÉES

Pour les trois mois

terminés le 31 mars 2024 2023 Mesures financières Indicateurs de performance financière clés 1) Total des produits d’exploitation (en millions de dollars) 4 249 4 313 Produits marchandises (en millions de dollars) 4 137 4 219 Bénéfice d’exploitation (en millions de dollars) 1 546 1 662 Bénéfice net (en millions de dollars) 1 103 1 220 Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,72 1,82 Flux de trésorerie disponibles (en millions de dollars) 2) 529 593 Acquisitions brutes d’immobilisations (en millions de dollars) 576 461 Rachats d’actions (en millions de dollars) 955 1 199 Dividendes par action (en dollars) 0,8450 0,7900 Ratio financier Ratio d’exploitation (%) 3) 63,6 61,5 Mesures d’exploitation 4) Statistiques d’exploitation Tonnes-milles brutes (TMB) (en millions) 115 627 115 442 Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 59 749 59 961 Wagons complets (en milliers) 1 343 1 353 Milles de parcours (Canada et États-Unis) 18 800 18 600 Effectif (à la fin de la période) 25 179 24 718 Effectif (moyenne de la période) 25 191 24 403 Mesures d’exploitation clés Produits marchandises par TMC (en cents) 6,92 7,04 Produits marchandises par wagon complet (en dollars) 3 080 3 118 TMB par effectif moyen (en milliers) 4 590 4 731 Charges d’exploitation par TMB (en cents) 2,34 2,30 Charge de main-d’œuvre et d’avantages sociaux par TMB (en cents) 0,77 0,70 Carburant diesel consommé (en millions de gallons US) 103,6 104,1 Prix moyen du carburant (en dollars par gallon US) 4,50 4,79 Rendement du carburant (gallons US de carburant de locomotive consommés par 1 000 TMB) 0,896 0,902 Poids des trains (en tonnes) 9 087 9 135 Longueur des trains (en pieds) 7 787 7 756 Vitesse des wagons (wagons-milles par jour) 205 211 Temps de séjour (ensemble du réseau, en heures) 7,1 7,1 Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau (milles par heure) 18,7 20,1 Utilisation des locomotives (TMB remorquées en fonction du total des HP) 188 194 Indicateurs de sécurité 5) Taux de fréquence des blessures (par 200 000 heures-personnes) 1,20 0,98 Taux d’accidents (par million de trains-milles) 1,68 1,53





1) Sauf indication contraire, ces montants sont exprimés en dollars canadiens et dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. 2) Cette mesure de calcul non conforme aux PCGR n’est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR et peut, par conséquent, ne pas être comparable aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Flux de trésorerie disponibles pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 3) Le ratio d’exploitation est défini comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation. 4) Les statistiques d’exploitation, les mesures d’exploitation clés et les indicateurs de sécurité sont non audités et sont établis à partir des données estimées alors connues, et ils peuvent être modifiés lorsque de l’information plus complète devient disponible. Les définitions des tonnes-milles brutes, des tonnes-milles commerciales, des produits marchandises par TMC, du rendement du carburant, du poids des trains, de la longueur des trains, de la vitesse des wagons, du temps de séjour et de la vitesse moyenne des trains directs sur le réseau figurent dans le Rapport de gestion de la Compagnie. Les définitions des autres indicateurs sont données sur le site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/glossaire . 5) Selon les critères de divulgation de la Federal Railroad Administration (FRA).



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES – NON AUDITÉS

Pour les trois mois terminés le 31 mars 2024 2023 Variation

en % fav.

(défav.) Variation en

%, en devise

constante 1)

fav. (défav.) Produits d’exploitation (en millions de dollars) 2) Produits pétroliers et chimiques 857 828 4 % 4 % Métaux et minéraux 530 529 — % 1 % Produits forestiers 494 511 (3 ) % (3 ) % Charbon 221 263 (16 ) % (16 ) % Produits céréaliers et engrais 860 861 — % — % Intermodal 959 1 012 (5 ) % (5 ) % Véhicules automobiles 216 215 — % 1 % Total – Produits marchandises 4 137 4 219 (2 ) % (2 ) % Autres produits d’exploitation 112 94 19 % 19 % Total – Produits d’exploitation 4 249 4 313 (1 ) % (1 ) % Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 3) Produits pétroliers et chimiques 11 714 11 019 6 % 6 % Métaux et minéraux 7 350 7 088 4 % 4 % Produits forestiers 5 769 6 056 (5 ) % (5 ) % Charbon 4 638 5 848 (21 ) % (21 ) % Produits céréaliers et engrais 17 032 17 018 — % — % Intermodal 12 531 12 259 2 % 2 % Véhicules automobiles 715 673 6 % 6 % Total – TMC 59 749 59 961 — % — % Produits marchandises/TMC (en cents) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 7,32 7,51 (3 ) % (2 ) % Métaux et minéraux 7,21 7,46 (3 ) % (3 ) % Produits forestiers 8,56 8,44 1 % 2 % Charbon 4,76 4,50 6 % 6 % Produits céréaliers et engrais 5,05 5,06 — % — % Intermodal 7,65 8,26 (7 ) % (7 ) % Véhicules automobiles 30,21 31,95 (5 ) % (5 ) % Total – Produits marchandises/TMC 6,92 7,04 (2 ) % (1 ) % Wagons complets (en milliers) 3) Produits pétroliers et chimiques 165 161 2 % 2 % Métaux et minéraux 240 237 1 % 1 % Produits forestiers 78 81 (4 ) % (4 ) % Charbon 112 130 (14 ) % (14 ) % Produits céréaliers et engrais 171 178 (4 ) % (4 ) % Intermodal 527 512 3 % 3 % Véhicules automobiles 50 54 (7 ) % (7 ) % Total – Wagons complets 1 343 1 353 (1 ) % (1 ) % Produits marchandises/wagon complet (en dollars) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 5 194 5 143 1 % 1 % Métaux et minéraux 2 208 2 232 (1 ) % (1 ) % Produits forestiers 6 333 6 309 — % 1 % Charbon 1 973 2 023 (2 ) % (2 ) % Produits céréaliers et engrais 5 029 4 837 4 % 4 % Intermodal 1 820 1 977 (8 ) % (8 ) % Véhicules automobiles 4 320 3 981 9 % 9 % Total – Produits marchandises/wagon complet 3 080 3 118 (1 ) % (1 ) %





1) Cette mesure de calcul non conforme aux PCGR n’est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR et peut, par conséquent, ne pas être comparable aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Devise constante pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 2) Ces montants sont exprimés en dollars canadiens. 3) Les statistiques d’exploitation et les mesures d’exploitation clés connexes sont non auditées et sont établies à partir des données estimées alors connues, et elles peuvent être modifiées lorsque de l’information plus complète devient disponible.



MESURES DE CALCUL NON CONFORMES AUX PCGR – NON AUDITÉES

Dans la présente section d’information supplémentaire, la « Compagnie » ou le « CN » désignent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales en propriété exclusive. À moins d’indication contraire, les données financières contenues dans la présente section sont exprimées en dollars canadiens.

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. La Compagnie utilise également des mesures de calcul non conformes aux PCGR, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, tels que les mesures de la performance rajustées, les flux de trésorerie disponibles, la devise constante et le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Selon l’avis de la direction, ces mesures de calcul non conformes aux PCGR sont des mesures utiles de la performance et fournissent aux investisseurs de l’information supplémentaire leur permettant d’évaluer les résultats d’exploitation et les liquidités de la Compagnie. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées isolément et ne remplacent aucunement les mesures financières préparées conformément aux PCGR.

La Compagnie n’a présenté aucune mesure de la performance rajustée, car il n’y a pas eu de rajustement au cours des premiers trimestres de 2024 et de 2023.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile des liquidités puisqu’ils démontrent la capacité de la Compagnie de générer des flux de trésorerie pour des obligations de dette et à des fins discrétionnaires, telles que le versement de dividendes, les rachats d’actions et les occasions stratégiques. La Compagnie définit les flux de trésorerie disponibles comme la différence entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation et les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement, rajustés pour tenir compte de l’incidence i) des acquisitions d’entreprises ainsi que ii) des paiements liés à l’opération de fusion, des entrées de trésorerie et des impôts sur les bénéfices en espèces, qui sont des éléments non représentatifs des tendances de l’exploitation. Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas définis de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation conformément aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois terminés les 31 mars 2024 et 2023, aux flux de trésorerie disponibles non conformes aux PCGR indiqués aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 mars En millions 2024 2023 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 1 117 $ 1 055 $ Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (588 ) (462 ) Flux de trésorerie disponibles 529 $ 593 $



Devise constante



La présentation des résultats financiers en devise constante permet d’examiner les résultats financiers sans que soit prise en compte l’incidence des fluctuations des taux de change, ce qui facilite les comparaisons entre les périodes dans l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les mesures déclarées en devise constante sont considérées comme non conformes aux PCGR, ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. On obtient des résultats financiers en devise constante en convertissant les résultats libellés en dollars US de la période en cours aux taux de change moyens pondérés utilisés pour convertir les transactions libellées en dollars US de la période correspondante de l’exercice précédent.

Les taux de change moyens se sont établis à 1,349 $ et à 1,352 par 1,00 $ US, respectivement, pour les trois mois terminés les 31 mars 2024 et 2023. En devise constante, le bénéfice net de la Compagnie pour les trois mois terminés le 31 mars 2024 aurait été plus élevé de 3 M$ (néant $ par action après dilution).

Le tableau suivant fait le rapprochement de l’incidence de la devise constante et de la variation connexe en pourcentage en devise constante sur les résultats financiers, tels que déclarés pour les trois mois terminés le 31 mars 2024 :

Pour les trois mois

terminés le 31 mars En millions, sauf les données par action 2024 Incidence

de la

devise

constante 2023 Variation

en %, en

devise

constante

fav. (défav.) Produits d’exploitation Produits pétroliers et chimiques 857 $ 2 $ 828 $ 4 % Métaux et minéraux 530 2 529 1 % Produits forestiers 494 1 511 (3 ) % Charbon 221 — 263 (16 ) % Produits céréaliers et engrais 860 1 861 — % Intermodal 959 1 1 012 (5 ) % Véhicules automobiles 216 1 215 1 % Total – Produits marchandises 4 137 8 4 219 (2 ) % Autres produits d’exploitation 112 — 94 19 % Total – Produits d’exploitation 4 249 8 4 313 (1 ) % Charges d’exploitation Main-d’œuvre et avantages sociaux 894 2 812 (10 ) % Services acquis et matières 571 — 593 4 % Carburant 514 1 557 8 % Amortissement 462 1 448 (3 ) % Location de matériel 99 — 90 (10 ) % Autres 163 — 151 (8 ) % Total – Charges d’exploitation 2 703 4 2 651 (2 ) % Bénéfice d’exploitation 1 546 4 1 662 (7 ) % Intérêts débiteurs (210 ) — (165 ) (27 ) % Autres éléments du produit net des prestations 113 — 119 (5 ) % Autres produits 2 — 1 100 % Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices 1 451 4 1 617 (10 ) % Charge d’impôts sur les bénéfices (348 ) (1 ) (397 ) 12 % Bénéfice net 1 103 $ 3 $ 1 220 $ (9 ) % Bénéfice dilué par action 1,72 $ — $ 1,82 $ (5 ) %



Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple



La direction est d’avis que le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple est une mesure utile de la solvabilité parce qu’il reflète la capacité de la Compagnie à faire face à ses obligations du service de la dette et à d’autres obligations à long terme. La Compagnie calcule le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple en divisant les capitaux empruntés rajustés par le BAIIA rajusté des douze derniers mois. Les capitaux empruntés rajustés sont définis comme la somme de la dette à long terme et de la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an telles que déclarées dans les Bilans consolidés de la Compagnie, ainsi que des passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins de un an, et des régimes de retraite en déficit comptabilisés dans les Bilans consolidés de la Compagnie en raison de la nature de leurs obligations contractuelles et financières qui est semblable à des titres d’emprunt. Le BAIIA rajusté représente le bénéfice net, à l’exclusion des intérêts-débiteurs, de la charge d’impôts sur les bénéfices, de l’amortissement, du coût des contrats de location-exploitation, des autres éléments du produit net des prestations, d’autres produits (pertes) et d’autres éléments importants qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les capitaux empruntés rajustés et le BAIIA rajusté sont des mesures de calcul non conformes aux PCGR utilisées dans le calcul du ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple. Ces mesures ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des capitaux empruntés et du bénéfice net conformément aux PCGR, tels que déclarés aux 31 mars 2024 et 2023 et pour les douze mois terminés les 31 mars 2024 et 2023, aux mesures rajustées indiquées aux présentes, lesquelles ont été utilisées pour calculer le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple, non conforme aux PCGR :

En millions, à moins d’indication contraire Au 31 mars et pour les douze mois terminés le 31 mars 2024 2023 Capitaux empruntés 19 761 $ 16 648 $ Rajustements : Passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins de un an 1) 387 441 Régimes de retraite en déficit 2) 360 352 Capitaux empruntés rajustés 20 508 $ 17 441 $ Bénéfice net 5 508 $ 5 420 $ Intérêts débiteurs 767 587 Charge d’impôts sur les bénéfices 814 1 748 Amortissement 1 831 1 757 Coût des contrats de location-exploitation 3) 151 144 Autres éléments du produit net des prestations (473 ) (492 ) Autres pertes (produits) (135 ) 12 Rajustement : Honoraires de consultation liés à des questions touchant les actionnaires 4) — 12 BAIIA rajusté 8 463 $ 9 188 $ Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple (fois) 2,42 1,90