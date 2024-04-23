EB5 Capital'ın Green House Gravity Apartments (JF39) Projesi, USCIS'ten I-956F onayı aldı

WASHINGTON, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital, Green House Gravity Apartments (JF39) projesinin yaklaşık 11 aylık beklemenin ardından 25 Mart 2024'te Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından onaylandığını duyurmaktan heyecan duyuyor. Bu Form I-956F onayı, USCIS'in projenin ve ilgili belgelerin uygunluğunu değerlendirdiğini ve doğruladığını onaylamaktadır. Projenin USCIS tarafından onaylanmasıyla birlikte bu proje kapsamında I-526E şartlı yeşil kart dilekçelerini sunmuş olan yatırımcılar yakın gelecekte bireysel dilekçelerinin onaylanmasını bekleyebilirler.



Green House Gravity Apartments (JF39), sağlık ve zindelik odaklı üst segment tasarımlı A Sınıfı çok aileli bir yaşam kompleksinin geliştirilmesi projesidir. Proje Columbus, Ohio'da gerçekleşmekte olup tamamlandığında 313 daire, 5.200 metrekare zemin kat mağaza alanı, 324 güvenli garaj alanı, tam kapsamlı fitness merkezi, havuz ve sauna, sıcak ve soğuk dalma küvetleri, terapi odaları ve diğer yerinde sağlık hizmetleri içerecektir.

EB5 Capital’ın yatırımlardan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Patrick Rainey konuyla ilgili şu açıklamada bulundu “USCIS’in projeye verdiği bu hızlı onaydan memnunuz. Projenin yapımına EB-5 artışına başladığımız geçen yılın sonlarında başlandı. EB-5 sürecinde iki önemli dönüm noktası olan artış işleminin tamamlanmasından ve proje onayının alınmasından dolayı mutluyuz.”

Green House Gravity Apartments (JF39), bir ana geliştirme planının 3. Aşamasını temsil etmekte olup Gravity’nin 1 ve 2. Aşamalarının temeli üzerine kuruludur. 1. Aşama 234 birimden oluşmaktadır ve 2019 yılında tamamlanmıştır. 2ç Aşama ise 325 birimden oluşmaktadır ve 2023 yılında açılmıştır. Her üç aşama da birbirine bitişiktir ve Kaufman Development tarafından idare edilmektedir. EB5 Capital, USCIS’in JF39’daki dilekçe onaylarını dikkatlice takip etmeye ve inşaat sürecinin geri kalanını yakından izlemeye devam edecek ve yatırımcıları tam olarak bilgilendirecektir.

EB5 Capital hakkında

EB5 Capital, nitelikli yabancı yatırımcılara Amerika Birleşik Devletleri Göçmen Yatırımcı Programı (EB-5 Vize Programı) kapsamında iş yaratan ticari gayrimenkul projelerine yatırım yapma fırsatları sunmaktadır. Ülkenin en eski ve en faal Bölge Merkezi operatörlerinden biri olan firma, yaklaşık 40 adet EB-5 projesinde bir milyar dolardan fazla yabancı sermaye toplamıştır. Merkezi Washington DC'de bulunan EB5 Capital'ın farkını ortaya koyan sicili ve sektördeki liderliği, 75'ten fazla ülkeden yatırımcıları cezbetmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen www.eb5capital.com adresini ziyaret edin.

İletişim bilgileri:

Katherine Willis

Pazarlama ve İletişim Direktörü

media@eb5capital.com