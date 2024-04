Giambattista Valli encanta Barcelona na Noite das Noivas

BARCELONA, Espanha, April 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O desfile de moda mais exclusivo da Semana de Moda Nupcial de Barcelona encantou mais de 450 convidados na noite passada, que desfrutaram de um show único no edifício histórico da Llotja de Mar. A Maison Giambattista Valli comemorou com exclusividade a estreia de sua coleção nupcial na Noite das Noivas, a noite de gala do evento organizado pela Fira de Barcelona, com o apoio do Ministério de Negócios e Trabalho da Catalunha.



Em um desfile espetacular, as 30 criações de Giambattista Valli brilharam com sua luz própria. Foi o ponto culminante de silhuetas, representando uma exibição completa do conceito do Sr. Valli sobre vestidos de noiva contemporâneos, convidando o público a testemunhar de perto a manifestação de sua visão, traduzida em uma apresentação que incorpora a essência da individualidade, compartilhando um sonho, uma celebração e o amor.

O desfile de moda apresentou dez vestidos da terceira “Love Collection”, dez silhuetas icônicas da primeira e da segunda “Love Collections” e dez criações de alta costura, inspirando a grandiosidade e o savoir-faire dos Ateliês, distanciando-se dos rituais clássicos de casamento e concentrando-se no significado das emoções do “momento” e na alegria das cerimônias. Com a estética idílica e a excelência da Maison, os vestidos de Valli sobressaíram com um toque contemporâneo, seja pelas linhas limpas, pelos volumes inesquecíveis ou os detalhes inesperados, inspirados nas personalidades de um novo grupo imaginário: os amigos do Sr. Valli. Essa combinação de clássico e moderno atrai muitas noivas ao redor do mundo que buscam um vestido de noiva exclusivo, no puro estilo Valli e atrelado à sua própria história pessoal.

O conceituado estilista ficou encantado após o desfile e disse: "Escolhi Barcelona e a Semana de Moda Nupcial para a estreia da minha Love Collection 3 porque é um evento que atrai um público diversificado de entusiastas da moda, estilistas, compradores e mídia do mundo todo, além de me proporcionar o máximo de visibilidade internacional e oportunidades de sucesso". E acrescentou: "Além disso, o clima romântico e cosmopolita de Barcelona combina perfeitamente com o tema de minha coleção, que celebra o amor e o romance".

A Noite das Noivas de Barcelona contou com um público luxuoso e uma primeira fila que incluiu a modelo e ícone da moda internacional Olivia Palermo, a modelo e condessa Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, o estilista e designer Pelayo Diaz, a atriz Hiba Abouk, a atriz e modelo Blanca Romero, o modelo Marco Llorente, a apresentadora de TV e atriz Marta Torné, entre outras personalidades.

