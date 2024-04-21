LTRX 截止日期提醒：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Lantronix, Inc. 投資者在對 LTRX 提出證券集體訴訟的重要截止日期 4 月 23 日前聘請律師

紐約, April 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 2 月 8 日（含上述日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX) 證券之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2024 年 4 月 23 日。

影響：若您在集體訴訟期間購買了 Lantronix 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Lantronix 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22783 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解此集體訴訟的資訊。集體訴訟已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 4 月 23 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年均位列前四名，並為投資者追回了數億美元。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’Bar) 。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了虛假和／或誤導性陳述且／或未披露以下事項：(1) Lantronix 誇大了其物聯網 (「IoT」) 產品的需求和/或其需求可見性；(2) Lantronix 的客戶正在減少 IoT 產品的高庫存，從而導致 Lantronix 的業務普遍放緩；(3) Lantronix 預計從客戶設計採用中獲得的某些嵌入式 IoT 收入被推遲到下一財年；(4) 由於上述所有原因，Lantronix 預計 2024 財年其嵌入式 IoT 解決方案的銷售額將會下降；(5) 因此，Lantronix 不太可能達到其之前發布的 2024 財年指引；(6) 因此，Lantronix 的公開聲明在所有相關時間均存在重大虛假和/或誤導性。訴訟聲稱，當市場得知真實詳情後，投資者遭受了損失。

如欲加入 Lantronix 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22783 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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