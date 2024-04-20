KIND, KVSB 截止日期通知：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Nextdoor Holdings, Inc. 前稱 Khosla Ventures Acquisition Co. II 投資者在對 KIND, KVSB 提出證券集體訴訟的重要截止日期 4 月 29…

紐約, April 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 7 月 6 日至 2022 年 11 月 8 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Nextdoor Holdings, Inc. 前稱 Khosla Ventures Acquisition Co. II (NYSE: KIND) (NASDAQ: KVSB) A 類普通股之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2024 年 4 月 29 日。



影響：若您在集體訴訟期間購買了 Nextdoor A 類普通股，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Nextdoor 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22886，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟案的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 4 月 29 日之前向法院申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了虛假及／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) Nextdoor 在合併前的財務業績因 COVID-19 疫情的短暫影響而暫時誇大，這拉動了對 Nextdoor 平台的需求，並蠶食了未來的廣告收入增長；(2) 這種增長趨勢並沒有持續下去，而是在集體訴訟期開始時就已經開始逆轉；(3) Nextdoor 的潛在市場總量遠小於投資者所代表的 3.12 億戶家庭；(4) 到集體訴訟期開始時，Nextdoor 最重要的市場，即美國市場，已經基本飽和，這削弱了 Nextdoor 透過用戶貨幣化和增加其每週活躍用戶平均收入 (「ARPU」) 或美國每週活躍用戶 (「WAU」) 的能力。訴訟聲稱，當真相被公開時，投資者遭受了損失。

如欲加入 Nextdoor 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22886，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟案的資訊。

集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為首席原告無關。

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