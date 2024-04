Le CN annonce la nomination de Rémi G. Lalonde au poste de chef des activités commerciales

MONTRÉAL, 18 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui la nomination de Rémi G. Lalonde au poste de vice-président exécutif et chef des activités commerciales du CN, qui entre en fonction le 24 avril 2024. Rémi succède à Doug MacDonald qui prendra sa retraite du CN après une impressionnante carrière de près de 35 ans.

Depuis son arrivée au CN en janvier, Rémi s’est imprégné des activités du CN pour acquérir une expérience pratique de l’exploitation ferroviaire à horaires fixes et de l’exécution du modèle « Établir le plan, exécuter le plan, vendre le plan » du CN. Après avoir bien pris connaissance des activités, Remi a rencontré des clients et travaillé en étroite collaboration avec Doug et l’équipe afin d’assurer une bonne transition vers l’aspect commercial de l’organisation.

« Je suis très heureux que Rémi dirige notre équipe commerciale. Son expérience diversifiée et sa compréhension approfondie des chaînes d’approvisionnement nord-américaines et mondiales nous apporteront une perspective importante alors que nous concentrons nos efforts sur l’accélération d’une croissance durable et rentable », a déclaré Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN. « Je remercie Doug pour son engagement et ses contributions au CN. Son leadership, son pragmatisme et son expertise ont contribué de manière significative à notre transition vers le modèle d’exploitation à horaires fixes et nous ont fourni une voie claire vers la croissance. Nous lui souhaitons une heureuse retraite. »

Le poste de chef des activités commerciales est un poste de direction essentiel qui assure la supervision de l’équipe solide, chevronnée et axée sur la clientèle du CN responsable des ventes et du marketing.

Notice biographique

Basé à Montréal, Rémi est l’ancien président-directeur général d’une société québécoise de produits forestiers cotée en bourse ayant des clients internationaux. Après avoir passé plusieurs années auprès d’un cabinet d’avocats de Wall Street, il a intégré la société à titre de conseiller principal en valeurs mobilières. Depuis ses débuts au sein de cette société, il a occupé à la fois des postes de direction et des postes axés sur la clientèle, notamment en tant que premier vice-président et chef de la direction financière et directeur général d’une installation de fabrication clé.

Parfaitement bilingue en français (sa langue maternelle) et en anglais, Rémi est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un baccalauréat en génie de l’environnement de l’Université d’Ottawa. Il a dirigé des équipes, déployé des stratégies, géré des questions réglementaires et mené des opérations de fabrication, en plus de collaborer avec des communautés autochtones, des intervenants, des investisseurs et des fournisseurs. Son expérience interfonctionnelle fructueuse et sa connaissance directe de l’importance des chaînes d’approvisionnement, ainsi que l’importance qu’il accorde à la croissance et à la durabilité des entreprises, contribueront à la réalisation du programme de croissance du CN.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

