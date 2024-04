La CAJO demande aux exploitants de jeux de l’Ontario de cesser d’offrir des paris sur la WBA en raison de problèmes d’intégrité

TORONTO, 18 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) demande à tous les exploitants de paris sportifs inscrits en Ontario de cesser d’offrir et d’accepter des paris sur les événements de la World Boxing Association (WBA), à compter d’aujourd’hui. Cette mesure est prise pour protéger les parieurs de l’Ontario, suite aux inquiétudes selon lesquelles les matchs de boxe sanctionnés par la WBA ne sont pas suffisamment protégés contre les matchs truqués et les paris d’initiés.



Depuis décembre 2023, la CAJO procède à un examen approfondi des activités de paris suspects sur un combat pour le titre sanctionné par la WBA entre Yoenis Tellez et Livan Navarro qui s’est déroulé à Orlando, en Floride. Des schémas de paris suspects sur ce combat de plus de 5,5 rounds ont été signalés à la CAJO par deux contrôleurs d’intégrité indépendants inscrits et détectés en Ontario par un exploitant de jeux en ligne inscrit. Les médias ont également rapporté que le gérant de Tellez avait placé 110 000 dollars sur un combat de plus de 5,5 rounds dans un casino de Floride. Le combat s’est terminé par un KO de Tellez contre Navarro au 10e round.

À l’issue d’un examen approfondi mené auprès de la WBA, d’exploitants de jeux inscrits en Ontario, de contrôleurs indépendants de l’intégrité et de régulateurs d’autres territoires, la CAJO a conclu que les paris liés aux événements de la WBA ne sont pas conformes aux normes du registrateur pour les jeux sur Internet.

La CAJO exige de tous les exploitants de jeux inscrits en Ontario qu’ils veillent à ce que les paris sportifs qu’ils proposent portent sur des événements qui sont effectivement supervisés par un organe directeur du sport. Au minimum, l’organe directeur du sport doit disposer d’un code de conduite interdisant aux initiés de parier et le faire respecter.

Les exploitants de jeux inscrits n’ont pas été en mesure de démontrer à la CAJO que la WBA interdit les paris d’initiés, ce qui pourrait inclure les entraîneurs, les gérants, les soigneurs, les entraîneurs sportifs, les professionnels de la santé ou d’autres personnes ayant accès à des informations non publiques. En outre, les exploitants de jeux inscrits n’ont pas été en mesure de démontrer que la WBA avait pris des mesures pour enquêter sur les allégations de matchs truqués et de paris d’initiés ou pour les faire respecter.

La CAJO a indiqué aux exploitants inscrits que pour que les produits de paris de la WBA soient rétablis en Ontario, les exploitants doivent démontrer que la WBA supervise efficacement ses événements, les mettant ainsi en conformité avec les normes du registrateur. En décembre 2022, la CAJO a exigé des exploitants de jeux qu’ils cessent d’offrir des paris sur les événements du Ultimate Fighting Championship (UFC) pour des questions similaires liées aux mesures de protection contre les paris d’initiés. En l’espace d’un mois, l’UFC a modifié ses politiques et mis en œuvre de nouveaux protocoles qui ont permis à la CAJO de rétablir les paris sur les événements de l’UFC dans la province.

CITATION

« Les Ontariens qui souhaitent parier sur des événements sportifs doivent avoir la certitude que ces événements sont organisés de manière équitable et que des garanties d’intégrité claires sont en place et appliquées par un organe directeur sportif efficace. Connaissant la popularité de la boxe en Ontario, nous sommes impatients de rétablir les paris sur les événements de la WBA une fois que les garanties appropriées contre les éventuels matchs truqués et les paris d’initiés auront été confirmées. »

Karin Schnarr, registrateure et PDG, CAJO

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Normes du registrateur pour les jeux sur Internet

4.34 Les exploitants offrant des produits de paris sportifs et événementiels s’assurent que tous les paris offerts respectent les critères suivants :

Critère 5 - Les événements sportifs sur lesquels portent les paris sont supervisés efficacement par un organe directeur du sport qui, au minimum, prescrit les règles définitives et veille à l’application des codes de conduite qui prévoient des interdictions de parier pour les initiés (critère non applicable aux paris sur des événements de nouveauté).

Critère 6 - Des mesures de protection de l’intégrité sont en place; ces mesures permettent d’atténuer les risques de matchs truqués, de tricherie au jeu et d’autres activités illicites qui peuvent influencer les résultats des paris sur les événements.

Normes du registrateur pour les jeux

4.21 Un exploitant offrant des produits de paris sportifs et événementiels s’assure que tous les paris offerts respectent les critères suivants :

Critère 5 - L’événement sportif sur lequel porte le pari est supervisé efficacement par un organe directeur du sport qui, au minimum, prescrit les règles définitives et veille à l’application des codes de conduite qui prévoient des interdictions de parier pour les initiés (critère non applicable aux paris sur des événements de nouveauté).

Critère 6 - Des mesures de protection de l’intégrité sont en place; ces mesures permettent d’atténuer les risques de matchs truqués, de tricherie au jeu et d’autres activités illicites qui peuvent influencer les résultats des paris sur les événements.

Normes du registrateur pour les jeux applicables au secteur des loteries

4.3.1 Les exploitants offrant des produits de paris sportifs et événementiels s’assurent que tous les paris offerts respectent les critères suivants :

Critère 5 - L’événement sportif sur lequel porte le pari est supervisé efficacement par un organe directeur du sport qui, au minimum, prescrit les règles définitives et veille à l’application des codes de conduite qui prévoient des interdictions de parier pour les initiés (critère non applicable aux paris sur des événements de nouveauté).

Critère 6 - Des mesures de protection de l’intégrité sont en place; ces mesures permettent d’atténuer les risques de matchs truqués, de tricherie au jeu et d’autres activités illicites qui peuvent influencer les résultats des paris sur les événements.

À PROPOS DE LA CAJO

La CAJO est chargée de réglementer les secteurs de l’alcool, des jeux, des courses de chevaux et de la vente au détail privée de cannabis en Ontario, conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité, et dans l’intérêt du public.

La CAJO est une agence de régulation dotée d’un conseil d’administration qui dépend du ministère du Procureur général. L’agence a été créée le 23 février 1998. Il s’agit d’une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

