Un nuovo bioinsetticida riceve l'autorizzazione di emergenza in Italia per il controllo della tignola del pomodoro

La Vestaron Corporation è un'azienda leader nelle biotecnologie agricole, specializzata nello sviluppo di prodotti fitosanitari a base di peptidi. La tignola del pomodoro ha causato perdite di resa fino a 350.000 euro/ettaro in Europa. Basato su peptidi naturali provenienti dal veleno dei ragni, SPEAR LEP è in grado di colpire lepidotteri come la tignola del pomodoro, la tignoletta dell’uva, la carpocapsa del melo, la nottua delle crocifere e i bruchi.

Nuovo bioinsetticida affronta uno dei parassiti più costosi del Mediterraneo e presenta al contempo un rischio minimo per le persone e per l’ambient.

La crisi della Tuta absoluta in Italia sottolinea la necessità di prodotti efficaci e sostenibili per il controllo dei parassiti, dato che l'uso di pesticidi sintetici è sempre più limitato.” — Juan Estupinan, presidente e amministratore delegato di Vestaron

LONDON, UK, April 22, 2024 / EINPresswire.com / -- A causa della situazione di emergenza, i coltivatori di pomodoro in Italia hanno avuto accesso a un nuovo bioinsetticida che affronta le infestazioni devastanti di tignola del pomodoro (Tuta absoluta) e che presenta al contempo un rischio minimo per gli insetti utili, per gli impollinatori e per le persone.Il Ministero della Salute ha concesso oggi Art. 53 Autorizzazione di emergenza in Italia di SPEAR® LEP , un insetticida a base di peptidi che colpisce insetti lepidotteri come la tignola del pomodoro, un parassita che in Europa ha causato perdite di resa fino a 350.000 euro/ettaro.Gli studi sperimentali condotti in Italia e in altri Paesi europei, hanno dimostrato che SPEAR LEP, prodotto dall'azienda statunitense Vestaron, è efficace contro il parassita bersaglio, sia in campo aperto che in condizioni protette, anche in popolazioni che possono essere resistenti ad altri insetticidi comunemente utilizzati.Disponibile per i coltivatori in Italia e da utilizzare sulle piante di pomodoro dal 28 marzo al 25 luglio 2024. SPEAR LEP è un prodotto biologico che viene ingerito dalle larve sulle foglie.Basato su peptidi presenti in natura nel veleno dei ragni e prodotto mediante fermentazione naturale, SPEAR LEP ha una modalità d'azione unica (gruppo IRAC 32) senza resistenza nota o resistenza incrociata con altri pesticidi sintetici, il che lo rende uno strumento utile per la resistenza e la gestione integrata dei parassiti.Se utilizzato insieme a una bassa dose dell'insetticida Bacillus thuringiensis (Bt), ampiamente utilizzato, che disturba l'intestino delle larve, il principio attivo del prodotto (GS-omega/kappa-HxTx-Hv1a) è in grado di entrare nel flusso sanguigno del parassita e di attaccare il suo sistema nervoso centrale, distruggendo le larve in soli due giorni.Completamente biodegradabile e altamente specifico per il parassita bersaglio, è delicato nei confronti degli impollinatori e ha un eccellente profilo di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente.La Vestaron Corporation, l'azienda che sviluppa e produce il prodotto, ha dichiarato che l'autorizzazione temporanea aggiunge un importante strumento ai coltivatori, in un momento in cui l'accesso a efficaci prodotti fitosanitari sta diventando limitato in Europa.“La crisi della Tuta absoluta in Italia e in altri paesi Europei sottolinea la necessità di prodotti efficaci e sostenibili per il controllo dei parassiti, dato che l'uso dei neonicotinoidi e di altri pesticidi sintetici è sempre più limitato,” ha dichiarato Juan Estupinan, presidente e amministratore delegato di Vestaron.“I bioinsetticidi a base di peptidi come SPEAR LEP rappresentano una nuova e potente categoria di prodotti in grado di controllare efficacemente i parassiti, combattendo al contempo la resistenza. Questi strumenti sono indispensabili per i coltivatori e offrono vantaggi per i lavoratori e gli specialisti del settore, per gli organismi benefici, per l'ambiente e per i consumatori.”La Società Cooperativa Agricola Aurora, che ha presentato una petizione alla Ministero della Salute per ottenere l'autorizzazione di emergenza, ha dichiarato di essere lieto che l'autorizzazione temporanea sia stata concessa, dando ai propri associati la possibilità di controllare in modo efficace e sostenibile le costose infestazioni di tignola del pomodoro.“Avere accesso a biocontrolli efficaci come SPEAR LEP è vitale per aiutare i produttori a ridurre l’uso di fitofarmaci, sostenendo una produzione redditizia e riducendo al tempo stesso l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente,” ha dichiarato Dott. Giuseppe Buggea, presidente della società."Con una modalità d'azione unica, SPEAR LEP offre ai coltivatori di pomodoro una soluzione sostenibile da utilizzare in rotazione con altre categorie di pesticidi, contribuendo a proteggere la qualità e la resa delle colture e preservando al contempo l'efficacia della limitata gamma di prodotti disponibili per combattere questo parassita prevalente."In base all'autorizzazione di emergenza, i coltivatori saranno in grado di effettuare tre applicazioni di SPEAR LEP ogni 5-10 giorni alla dose di 1,5-2,3 L/ha.SPEAR LEP è in uso negli Stati Uniti e in Canada dal 2020 ed è stato presentato alla Commissione Europea per l'approvazione completa in Europa.Per ulteriori informazioni su SPEAR LEP e per trovare un distributore regionale che venda il prodotto, i produttori di pomodoro in Italia dovrebbero visitare it.vestaron.com Informazioni sulla tignola del pomodoro (Tuta absoluta)Originaria dell'America Latina, la tignola del pomodoro (Tuta absoluta) è un lepidottero che infesta i pomodori e altre colture di solanacee. È stata segnalata per la prima volta nel 2007 nelle zone climatiche mediterranee e sudorientali, compresa l'Italia.Entro 90 minuti dalla schiusa, le giovani larve (bruchi) iniziano a scavare nelle foglie delle piante coltivate. Quindi "minano" e danneggiano progressivamente la foglia dall'interno della lamina, lasciando dietro di loro un escremento scuro.Il parassita infesta sia i pomodori da industria che quelli da insalata, in campo e in condizioni protette. Per l'Italia, dove il parassita è presente su tutto il territorio nazionale, si tratta di un problema serio, in quanto si coltivano annualmente circa 65.200 ettari di pomodori da industria e 25.000 ettari di pomodori da insalata, con circa 7.500 ettari di pomodori coltivati in modo protetto (cioè in serra/in tunnel di polietilene/attraverso schermatura della luce) .Senza misure di controllo efficaci, la coltura del pomodoro può essere facilmente distrutta in poche settimane, con perdite stimate di 350.000 euro/ettaro in Europa. Le perdite dovute ai danni ai frutti possono talvolta superare i 55.000 euro/ettaro .Informazioni su SPEAR LEPSPEAR LEP (contenente la sostanza attiva GS-omega/kappa-HxTx-Hv1a) è il nuovo bioinsetticida di Vestaron a base di peptidi per frutta, ortaggi e altre colture di alto valore in campo. Basato su peptidi naturali provenienti dal veleno dei ragni, SPEAR LEP è in grado di colpire lepidotteri come la tignola del pomodoro, la tignoletta dell’uva, la carpocapsa del melo, la nottua delle crocifere e i bruchi. Grazie a una modalità d'azione unica (gruppo IRAC 32), SPEAR LEP non presenta resistenze note o resistenze incrociate e può essere utilizzato da solo o in rotazione con gli insetticidi convenzionali. SPEAR LEP è un eccellente strumento di lotta alla resistenza e di gestione integrata dei parassiti ed è delicato nei confronti degli impollinatori e di altre specie benefiche.