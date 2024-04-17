TokenEx 和 IXOPAY 合併，使商家能夠優化使用多個支付處理器

全球商務支付優化平台提供全渠道令牌化、支付協調和卡片生命週期管理功能

俄克拉荷馬州塔爾薩和奧地利維也納, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的雲令牌化提供商 TokenEx 和領先的獨立支付協調平台 IXOPAY 今天宣布達成最終合併協議，將在全球支付優化領域打造一個新的領導者。合併後的公司將被稱為 IXOPAY，將是 TokenEx 的子公司，Marc Olesen 將作為行政總裁領導合併後的公司。客戶將受益於一個全面的平台，該平台可提高授權率，降低商家的交換費，並提供經 PCI 認證的安全支付數據。



此次合併匯集了 TokenEx 在支付數據令牌化方面的專業優勢和 IXOPAY 世界一流的支付協調能力，包括交易路由和對賬能力。

行政總裁 Marc Olesen 説：「本次合併標誌着支付行業的一個重要里程碑。」「透過強強聯手，TokenEx 旗下的新公司 IXOPAY 將擁有獨特的定位，能夠幫助商家制訂支付戰略，優化多個支付處理商的使用，從而提高最高和最低業績。」

TokenEx 與 IXOPAY 的合併標誌着支付行業向支援多處理器支付方式轉型邁出了關鍵一步，提供了一個完整的統一支付平台，這包括了：

全渠道令牌化 — 通用令牌使商家能夠使用一個支付令牌進行現場和在線交易以及所有支付處理器。這就避免了在多個系統中存儲支付數據，降低了系統複雜性，並提供了統一的客戶數據。

支付協調 — 這一高度可擴展的支付協調平台可為商户提供智能路由、級聯和最先進的風險管理功能，以及集中對賬和結算功能，並可透過插件集成 200 多家收單機構、替代支付方式和支付服務提供商。

卡片生命週期管理 — 用於大規模管理整個交易生命週期的一整套功能，包括更新過期卡片、提高網絡令牌的效率、利用 BIN 查詢簡化路由，以及利用 3D 安全驗證交易。



IXOPAY 創始人兼執行主席 Rene Siegl 表示：「透過與 TokenEx 合併，我們不僅匯集了我們的獨特能力，成為全球商户最全面的支付平台，而且我們還可以利用 TokenEx 團隊的專業知識，為我們大多來自歐洲的美國市場客戶提供一流的服務。」「TokenEx 旗下的 IXOPAY 公司最終將為重視將支付視為戰略所帶來的競爭優勢的商家提供一個完整的全渠道支付優化平台，該平台具有同類最佳的令牌化和智能交易路由功能，可為商家帶來前所未有的收入控制和競爭優勢，從而在全球商務中蓬勃發展。」創始人 Rene Siegl 和行政總裁 Nathalie Siegl 都將繼續擔任 TokenEx 旗下的 IXOPAY 公司的高管。



關於 TokenEx

TokenEx 是一家雲令牌化和支付優化提供商，致力於幫助企業安全、合規地處理和傳輸敏感數據。其業界領先的數據保護解決方案可確保任何結構化數據元素的安全和脱敏，從而降低風險、簡化操作並啟用關鍵業務流程。

關於 IXOPAY

IXOPAY 是該領域內最優秀的的支付協調平台，提供靈活、獨立的全球支付處理選擇。IXOPAY 提供智能交易路由、層層遞進的先進風險和欺詐管理、全自動對賬和結算處理、綜合報吿以及與數百家收單機構、支付服務提供商和替代支付方式的連接。



傳媒聯絡人：

Nicholas Mueller

nmueller@tokenex.com

510-289-2001



此公告隨附的照片可於此獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27147864-91b0-4683-aa19-d4c4690d323a