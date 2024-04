Stevie® Awards, 18회 연례 영업 및 고객 서비스 스티비 대상 수상자 발표

버지니아 페어팩스, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최고의 고객 서비스 및 영업 어워드로 손꼽히는 영업 및 고객 서비스 스티비 대상(Stevie® Awards for Sales & Customer Service)의 제18회 연례 수상자 명단이 금요일 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 갈라 행사에서 공개되었다. 이 행사에는 전 세계 400명이 넘는 경영인들이 참석했다.



부문별 스티비상 수상자의 전체 명단은 http://www.StevieAwards.com/Sales 에서 확인할 수 있다.

2024년도 영업 및 고객 서비스 스티비 대상에서는 최고의 조직 10곳이 그랜드(‘최우수상’) 스티비상 트로피를 받았다. 후보자들은 그랜드 스티비상에 직접 입후보할 수 없다. 수상자는 총 수상 개수에 기반한 득점 시스템과 선정된 부문별 평균 최고점을 기준으로 정해졌다.

DP DHL Worldwide가 골드 스티비상 13개, 실버 스티비상 18개, 브론즈 스티비상 14개를 수상해 올해 최고의 조직으로 꼽혔으며 최고 영예상인 그랜드 스티비상 트로피를 획득했다. 내림차순으로 나열된 아래 조직들은 2024년 영업 및 고객 서비스 스티비 대상에서 조직 또는 고객을 대표해 그랜드 스티비상 트로피를 받았다. Toco Warranty와 Purpol Marketing Limited는 9위로 동률을 이뤘다.

DP DHL (세계), 96점 IBM (미국 뉴욕 아몽크), 64점 Support Services Group, Inc. (미국 텍사스 웨이코), 49점 Allianz Services Pvt Ltd (인도 케랄라 트리반드룸), 39점 Sales Partnerships, Inc. (미국 콜로라도 브룸필드), 38.5점 UPMC Health Plan (미국 펜실베이니아 피츠버그), 31점 Blackhawk Network (미국 캘리포니아 플레젠튼), 26점 VIZIO Inc. (미국 캘리포니아 어바인), 22점 Toco Warranty (미국 캘리포니아 로스앤젤레스), 19점

Purpol Marketing Limited (영국 치펜함), 19점



골드 스티비상을 3개 수상한 주요 수상 조직으로는 Alight Solutions (미국 일리노이 링컨셔), Optum (미국 미네소타 에덴 프레리), WNS (홀딩스) Limited (인도 뭄바이) 등이 있다.

도합 5개 이상의 골드, 실버, 브론즈 스티비상을 받은 조직으로는 TransPerfect Translations (미국 뉴욕)(8개), VMWare (Broadcom) (미국 캘리포니아 팰러앨토)(7개), Intuit (캐나다 토론토)(7개), Avetta (미국 유타 리하이)(7개), SAP (세계)(7개), ValueSelling Associates, Inc. (미국 캘리포니아 칼즈배드)(6개), Element Electronics (미국 사우스캐롤라이나 윈스버러)(6개), Voya Financial (미국 뉴욕)(6개), CivicPlus (미국 캔자스 맨해튼)(5개), Capital Rx (미국 뉴욕)(5개), Datasite (미국 미네소타 미니애폴리스)(5개), Inspiro (필리핀 마카티 시티)(5개), Loveholidays (영국 런던)(5개), OpenGov (미국 캘리포니아 샌프란시스코)(5개), QNB Finansbank (터키 이스탄불)(5개), Qualitest Group (미국 뉴저지 브릿지워터)(5개) 등이 있다.

이번 경쟁에는 전 세계 거의 모든 산업에서 다양한 규모의 조직이 제출한 2,300여 명의 후보가 심사를 거쳤다. 수상자는 전 세계 200여 명의 전문가로 구성된 7개의 전문 평가단의 평균 점수로 결정됐다.

후보 심사는 올해의 콘택트 센터상, 고객 서비스 혁신상, 올해의 고객 서비스 부서상 등 60개 이상의 고객 서비스 및 콘택트 센터 성과 부문, 올해의 영업 디렉터상, 올해의 영업 훈련 사례상, 영업 자동화 성취상 등 60개 이상의 영업 및 사업 개발 성과 부문, 신제품, 서비스, 솔루션 공급사에 수여하는 상 부문에 걸쳐 이뤄졌다.

특별상인 영업 파트너십 윤리상(Sales Partnerships Ethics in Sales Award)의 수상자 또한 4월 12일 행사에서 발표되었으며 상이 수여되었다. 이 상은 영업 업계에서 최고 수준의 윤리적 기준을 따른 모범 사례와 성과를 보여준 조직에게 수여된다. 미국 테네시주 내슈빌의 Integrity Solutions가 이 부문에서 골드 스티비상을 받았다. 실버상은 Better Way Health (미국 조지아 케니소), Stateside Affairs (미국 뉴저지 매너스콴), Desiderate (호주 뉴사우스웨일스)에 돌아갔다. 브론즈 스티비상은 Alright Retiree Health Solutions (미국 일리노이 시카고), Belkins (미국 델라웨어 도버), Rootstack (파나마), Shell International Aviation (필리핀 마카티), TCN (미국 유타 세인트조지), Yuksekbilgili Egitim & Danismanli (터키 이스탄불)에 주어졌다.

2024년 피플스 초이스 스티비상 최고의 고객 서비스 부문 (People's Choice Stevie® Awards for Favorite Customer Service)의 수상자는 4월 4일 발표되어 4월 12일 갈라 시상식에서 상을 받았다. 전 세계 공개 투표로 정해지는 피플스 초이스 스티비상 수상자에게는 특별 크리스털이 주어진다.

발표식은 Vimeo를 통해 중계되며 온라인에서 시청할 수 있다.

2025년 영업 및 고객 서비스 스티비 대상의 후보 모집은 올해 7월부터 시작된다. 출품 요강은 http://www.StevieAwards.com/Sales 에서 확인할 수 있다.

Stevie Awards 소개

스티비 어워즈는 9개 프로그램으로 구성되는데 각 프로그램은 다음과 같다: 아시아 태평양 스티비 어워드 (Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비 어워드 (German Stevie Awards), 중동 및 북아프리카 스티비 어워드 (Middle East & North Africa Stevie Awards), 미국 비즈니스 어워드® (American Business Awards®), 국제 비즈니스 어워드® (International Business Awards®,), 위대한 기업 (우수 고용주) 스티비 어워드 (Stevie Awards for Great Employers), 재계 뛰어난 여성 스티비 어워드 (Stevie Awards for Women in Business), 영업 및 고객 서비스 스티비 어워드 (Stevie Awards for Sales & Customer Service,), 최근 기획된 스티비 어워드 프로그램인 기술 우수 스티비 어워드 (Stevie Awards for Technology Excellence)등 총 9개 프로그램이다. 스티비 어워즈 대회에는 매년 70여 개국의 다양한 조직에서 12,000개 이상의 후보들이 제안된다. 다양한 유형과 규모의 조직, 그 조직들을 뒷받침하는 개인들의 업적을 기리는 스티비 어워드는 전 세계 일터에서 탁월한 성과를 거둔 기업 및 기관을 선정하고 있다. 스티비 어워즈에 대한 보다 자세한 정보는 http://www.StevieAwards.com 에서 확인이 가능하다.

제18회 영업 및 고객 서비스 스티비 대상 (Stevie Awards for Sales & Customer Service) 부문 후원사들로는 Sales Partnerships, Inc. Support Services Group, Inc., ValueSelling Associates, Inc. 등이 있다.

연락처 정보:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단의 링크를 통해 확인이 가능합니다.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0520bf9-f814-4189-9d3f-b3a1f8a31877