Esker : Activité commerciale du 1er trimestre 2024

Communiqué de presse

Activité commerciale du 1er trimestre 2024

Croissance soutenue du chiffre d’affaires et forte dynamique des prises de commandes

LYON, le 16 avril 2024

Chiffre d’affaires en M€

(Non audité) T1 2024

M€ T1 2023

M€ T1 2024/T1 2023

Croissance (4) SaaS (1) 39,6 35,4 +12% Services d’implémentation (2) 7.7 6,3 +22% Produits historiques (3) 0.4 1,1 -64% TOTAL 47,7 42,8 +12% Prise de commandes (5)(4) 5,95 4,12 +37%

(1) Abonnements et facturations au document

(2) Consulting et Services Professionnels

(3) Esker DeliveryWare, produits serveurs de Fax et Host Access

(4) Variation à taux de change constant : Taux de change 2024 appliqué au chiffre d’affaires 2023 et périmètre constant

(5) Exprimées en chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR). Cet indicateur correspond à la valeur moyenne annuelle des abonnements que les clients s’engagent à verser sur la durée totale d’un contrat. Le chiffre d’affaires provenant des transactions sur la plateforme n’est pas inclus car incertain par nature. Celui-ci dépend des consommations effectives des clients, non connues à la date de signature du contrat.

Croissance soutenue du chiffre d’affaires

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires consolidé atteint 47,7 millions d’euros, enregistrant une croissance de 12% en données publiées et à taux de change et périmètre constants, par rapport à la même période de l’exercice précédent. Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre de son histoire.

La principale contribution à cette performance provient du chiffre d’affaires SaaS qui affiche une croissance de +12% en données publiées et à taux de change et périmètre constants. Cette ligne de produits représente désormais 83% de l’activité totale du Groupe. Les nombreux contrats clients signés en 2023, qui entrent progressivement en production font croître les abonnements de 29% par rapport au premier trimestre 2023. Le volume de transactions demeure stable au cours de ce premier trimestre en raison d’un moindre nombre de jours ouvrés sur la période et d’une légère érosion des volumes sur les canaux historiques de fax et de courrier.

Les services d’implémentation affichent une forte progression de +22% en données publiées (et à taux de change et périmètre constants), représentant 16% du chiffre d'affaires total du Groupe. Cette performance résulte de la forte demande de déploiement chez nos clients. Elle a été atteinte sans augmentation significative de l’effectif des consultants, grâce à la contribution de notre réseau de partenaires.

Les produits historiques (qui ne représentent que 1% du chiffre d’affaires) enregistrent une baisse significative, consécutive à la stratégie globale du Groupe.

Poursuite de la forte dynamique des prises de commandes

Au premier trimestre 2024, Esker a réalisé le deuxième meilleur trimestre de son histoire en termes de prises de commandes, prolongeant ainsi l'élan du record historique atteint au quatrième trimestre 2023.

La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours de ce premier trimestre a connu une croissance remarquable de +37% à taux de change constant, par rapport au premier trimestre 2023, atteignant 5,95 millions d'euros (soit 18,1 millions d'euros sur la durée totale des contrats).

Cette performance est essentiellement tirée par les États-Unis qui affichent une progression de +73% des prises de commandes sur ce trimestre en confirmant la dynamique engagée en fin d’année 2023.

L’activité commerciale de l'Europe (hors France) est en retrait de 18% par rapport au premier trimestre 2023 du fait d’un effet de base particulièrement exigeant (+191% au T1 2023). Correction faite d’un contrat exceptionnel en 2023, l’Europe affiche une hausse des prises de commande supérieure à 114%.

Les commandes en France et en Asie-Pacifique ont enregistré des hausses significatives de +29% et +83% respectivement, bénéficiant d’un effet de base favorable.

Une structure financière solide

Au 31 mars 2024, la trésorerie mobilisable du Groupe s'élève à 53,8 millions d'euros (incluant 4,8 millions d'euros classés en immobilisations financières), comparée à 52,2 millions d'euros au 31 décembre 2023. Grâce à un endettement financier modéré (7,8 millions d'euros au 31 mars 2024) et à la détention de plus de 134 000 titres en autocontrôle, Esker bénéficie d'une solide autonomie financière pour mettre en œuvre sa stratégie.

Cette stratégie se concentre principalement sur l'accélération de la croissance organique, tout en intégrant des opérations de croissance externe ciblées visant à incorporer des solutions et des technologies connexes, afin d'accroître la valeur offerte à ses clients.

Tendances pour l’année 2024

Esker démarre l'année 2024 sur une bonne note, en ligne avec ses objectifs, grâce aux importantes prises de commandes réalisées en 2023 et au début de cette année, qui stimuleront progressivement la croissance du chiffre d'affaires. Par ailleurs, la politique de modération des investissements adoptée pour l'année contribuera significativement à l'amélioration de la rentabilité.

Dans un contexte où les prises de commandes du premier trimestre 2024 ont été exceptionnelles, Esker maintient son objectif de croissance du chiffre d’affaires de 12 à 14% (hors acquisitions et effets de change) pour l’ensemble de l’exercice 2024. À ce niveau d’activité, la marge d’exploitation sera comprise entre 12% et 13% du chiffre d’affaires.

Malgré un environnement macroéconomique et géopolitique complexe, le Groupe maintient une forte croissance organique de son chiffre d’affaires et accélère ses performances commerciales tout en préservant ses talents. Sa structure reste fondamentalement rentable et génératrice de trésorerie.

Jean-Michel Bérard, Président du Directoire et Emmanuel Olivier, Directeur Général

vous commenteront le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

à l’occasion d’une visio-conférence le mardi 16 avril 2024 à 18h30

Ci-après le lien pour participer à cette présentation : lien de connexion à la visio-conférence

