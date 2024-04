EBC Financial Group se asocia con United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas

EBC junto a delegados de United to Beat Malaria en la Cumbre de Liderazgo 2024 en el Capitolio. La Dra. Sara Hendrix, profesora en la Universidad de Alabama y defensora de la lucha contra la malaria, junto al CEO David Barrett de EBC Financial Group (UK) Ltd Perspectivas colaborativas en la Cumbre de Liderazgo 2024 de United to Beat Malaria. Los defensores de EBC Financial Group se unen con campeones globales en la Cumbre de Liderazgo United to Beat Malaria, demostrando un compromiso colectivo para erradicar la malaria y fomentar la equidad en la salud global.

EBC Financial Group se asocia con United to Beat Malaria, una campaña de la UN, para proteger de la malaria a los niños vulnerables y a sus familias

EBC Financial Group (EBC) ha anunciado hoy una nueva asociación con United to Beat Malaria (Beat Malaria), una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas (Fundación ONU), destinada a proteger a los más vulnerables de la malaria, una enfermedad transmitida por mosquitos que se cobra más de 600.000 vidas cada año.

Esta asociación presta apoyo a la campaña United to Beat Malaria, que trabaja para mejorar el acceso a la prevención de la malaria y a los servicios sanitarios esenciales en apoyo del objetivo de la Fundación ONU de lograr un mundo más sano y equitativo. La Fundación ONU agrupa ideas, personas y recursos para impulsar el progreso mundial y hacer frente a los mayores retos de la humanidad. Las iniciativas de la Fundación ONU han protegido colectivamente a decenas de millones de niños de la enfermedad, han formado asociaciones para proporcionar ayuda y esperanza a los refugiados y han movilizado a las comunidades para que actúen hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG).

EBC tiene el honor de colaborar con la campaña United to Beat Malaria, uniendo fuerzas para acabar con la malaria. Esta asociación refleja la dedicación de EBC a la responsabilidad social corporativa y al apoyo a los niños desfavorecidos. EBC reconoce el profundo impacto de la malaria en la salud y el bienestar de las regiones asoladas por la pobreza, así como las repercusiones económicas subsiguientes, especialmente al exacerbar la disparidad entre las regiones desarrolladas y las desfavorecidas. La malaria afecta de manera desproporcionada a los niños pequeños: más del 75% de todas las muertes por malaria son de niños menores de 5 años. Casi cada minuto muere un niño a causa de esta enfermedad prevenible y tratable.

“Ser invitado a la Leadership Summit 2024 de United to Beat Malaria y ser testigo de la incidencia política en acción no solo fue un tremendo privilegio, sino también una experiencia esclarecedora para mí”, dijo David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd, la entidad británica de EBC. “Ver de primera mano el impacto que el EBC Group puede tener comprometiéndose activamente con organizaciones como United to Beat Malaria reafirma nuestro compromiso de marcar la diferencia en las comunidades a las que servimos.”

“Nuestra asociación con EBC Group se basa en el compromiso compartido de proteger a los niños y las familias más vulnerables del mundo de esta enfermedad mortal pero prevenible”, declaró Margaret McDonnell, Directora Ejecutiva de Beat Malaria. “El apoyo de EBC permitirá que nuestra campaña llegue a las comunidades de riesgo y realice intervenciones que salvan vidas en los países donde la malaria es endémica, con el fin de salvar y mejorar vidas.”

Hoy en día, la malaria es una enfermedad de la pobreza y la desigualdad sanitaria. Se transmite a las personas a través de la picadura del mosquito Anopheles, portador de una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito Plasmodium. Las herramientas para prevenir, diagnosticar y tratar la malaria son muy rentables; pero millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a estas intervenciones que salvan vidas. La mitad de la población mundial sigue expuesta al riesgo de paludismo, con más de 240 millones de casos anuales. La malaria es más frecuente en África, donde se da el 94% de

todos los casos del mundo, y afecta de forma desproporcionada a niños pequeños, mujeres embarazadas, poblaciones desplazadas y comunidades remotas con acceso limitado a la atención sanitaria.

El mundo ya ha realizado notables progresos contra esta antigua enfermedad, reduciendo la tasa de mortalidad por malaria aproximadamente a la mitad. Con una financiación continuada, colaboración y voluntad política, podemos ser la generación que acabe con la malaria para siempre.

Además del apoyo financiero, EBC también intenta educar a sus empleados sobre la malaria y animarlos a involucrarse. El mes pasado, Samuel Hertz, Director de Operaciones de APAC en EBC Financial Group, junto con David Barrett, se unieron a más de 100 defensores de la malaria, expertos y líderes en la Leadership Summit de United to Beat Malaria en Washington DC. El evento, de tres días de duración, sirvió de plataforma para aprender, establecer contactos y abogar por el liderazgo mundial, destacando la acción colectiva necesaria para hacer frente a este grave problema de salud pública. Además, los empleados de EBC participarán en la próxima Move Against Malaria 5K (del 25 de abril al 5 de mayo), una carrera a distancia de 5 km que se celebra en todo el mundo para recaudar fondos y concienciar sobre la malaria.

Samuel Hertz declaró: “Nosotros, como empresa, estamos comprometidos a ayudar a los niños de todo el mundo, reconociendo que la malaria es una de las amenazas más importantes para sus vidas. En la cumbre hemos podido conocer los progresos realizados para erradicar la malaria en todo el mundo. Sin embargo, este esfuerzo requiere un amplio apoyo de diversos socios, por lo que estamos encantados de unirnos a esta coalición. Aunque el camino que tenemos por delante puede ser difícil y prolongado, entendemos que un cambio significativo requiere tiempo y esfuerzo. Como empresa global, EBC reconoce su responsabilidad de contribuir a un mundo mejor”.

De cara al futuro, EBC planea forjar colaboraciones más profundas con organizaciones benéficas relacionadas con la ONU y socios globales para reforzar los sistemas sanitarios en todo el mundo. A través de estos esfuerzos y de su compromiso con la responsabilidad social corporativa, EBC pretende concienciar sobre las disparidades sanitarias y promover la inclusión a escala mundial.

Para más información, visite ebc.com y beatmalaria.org.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es conocido por su completa gama de servicios, que incluye corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión integrales. Con oficinas estratégicamente situadas en destacados centros financieros como Londres, Sydney, Hong Kong, Tokio, Singapur, las Islas Caimán, Bangkok y Limassol, entre otros, EBC atiende a una clientela diversa de inversores profesionales, individuales e institucionales de todo el mundo.

Reconocido por múltiples premios, EBC se enorgullece de adherirse a los más altos niveles de normas éticas y regulación internacional. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está regulada por la Securities and Investments Commission (ASIC) de Australia, y EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

En el núcleo del EBC Group se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, habiendo navegado hábilmente a través de ciclos económicos significativos, desde el Plaza Accord hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores se trate con la máxima seriedad que merece. https://www.ebc.com/

Acerca de United to Beat Malaria de la Fundación ONU

La Fundación ONU es una organización benéfica independiente creada para colaborar estrechamente con las Naciones Unidas a fin de abordar los mayores retos de la humanidad, crear iniciativas intersectoriales para resolver problemas a gran escala e impulsar el progreso mundial. Más información en www.unfoundation.org.

La campaña United to Beat Malaria de la Fundación ONU reúne a socios y simpatizantes clave y diversos con el fin de emprender acciones urgentes para acabar con la malaria y crear un mundo más sano y equitativo. Desde 2006, United to Beat Malaria ha trabajado para equipar y movilizar a ciudadanos de EE.UU. y de todo el mundo para concienciar, recaudar fondos y hacer oír su voz. La campaña trabaja con socios en países endémicos para canalizar recursos que salvan vidas y proteger a las poblaciones más marginadas y vulnerables. Defendiendo un mayor liderazgo, voluntad política y recursos de EE.UU. y de otros países, así como herramientas y estrategias más holísticas e innovadoras, podemos ser la generación que acabe con la malaria de una vez por todas. Más información en www.beatmalaria.org.