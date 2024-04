Top 4 sản phẩm máy may bao thương hiệu Megatex ưa chuộng TPHCM

Điện máy hoàng lâm chuyên cung cấp máy may bao chính hãng Máy may bao chất lượng giá tốt nhất Máy may bao công nhật cập nhật giá mới nhất

Thương hiệu Megatex là một trong số các thương hiệu máy may bao tốt nhất và sau đây là các sản phẩm nên tham khảo

Hồ CHí MINH, TâN PHú, VIệT NAM, April 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Máy May Bao Cầm Tay MegatexMáy May Bao Megatex là dòng máy phù hợp với tất cả chất liệu may như đay, giấy, nhựa, sợi xidan, Raschel, vải lanh, polypropylene...Đây được xem là dòng máy lý tưởng chuyên dùng để đóng miệng bao nông sản, thực phẩm gia súc, phân bón, bột, hóa chất...Thông số kỹ thuật:– Máy may bao loại 1 kim 1 chỉ:– Động cơ truyền động: 90W 50/60Hz, 1-ph 220V hoặc 240V– Vòng quay/phút: 300 – 400– Chiều dài mũi đường chỉ ấn định: 7.2 mm (3 đường chỉ/inch)– Kim : FD x 5 # 25– Trọng lượng (kg): 5.5– Đường may theo mắt xích chỉ đơn– Trọng lượng đóng bao 25-50 kg– Bộ phận thùa cải tiến và cơ chế vận hành đơn giản– Cam bằng thép rất bền (không bằng nhựa dẻo)– Bộ phận cắt chỉ tự động– Động cơ 12V điện một chiều dành sẵn cho vận hành bằng bình điện– Tốc độ quay cao: 1,700 – 1,900 vòng/phútMáy May Bao 2 Kim 2 Chỉ Megatex N620A Máy may bao công nghiệp 2 kim 2 chỉ Megatex N620A có thiết kế nhỏ gọn, mẫu mã đẹp, dễ sử dụng, lý tưởng để đóng miệng bao nông sản, thực phẩm gia súc, phân bón, bột, hóa chất, cấu trúc vững chắc và kiểu dáng an toàn, vận hành liên tục không hư hỏng.Thông số kỹ thuật:– Loại máy : 2 kim 2 chỉ– Xuất xứ : Taiwan– Động cơ : 12V– Bộ phận cắt chỉ : Tự động– Tốc độ : 250- 350 bao/giờMáy May Bao 1 Kim 2 Chỉ Megatex N602H Máy may bao cầm tay 1 kim 2 chỉ Megatex N602H là sản phẩm được ưa chuộng và lựa chọn tiêu thụ hàng đầu Việt Nam. Máy may bao cầm tay 1 kim 2 chỉ N602H Megatex là một trong các sản phẩm máy may bao chính hãng được nhiều khách hàng sử dụng nhất bởi mẫu mã đẹp, gọn nhẹ và dễ sử dụng cho người dùng. Máy khâu bao được thiết kế có bộ nâng bằng chân, đai đeo vai, và bao ống chỉ tính theo giá riêng, dùng đóng miệng bao nông sản, thực phẩm gia súc, phân bón, bột, hóa chất. Với cấu trúc vững chắc và kiểu dáng an toàn, vận hành liên tục không hỏng hóc.Thông số kỹ thuật:– Nhà sản xuất: MegaTex– Xuất xứ: Đài Loan– Động cơ: 12v– Tốc độ: 250- 350 bao/ giờ– Bộ phận cắt chỉ: Tự độngMáy May Bao 1 Kim 1 Chỉ Megatex N600HLà sản phẩm được ra đời nhằm đáp ứng mọi nhu cầu làm việc nhanh và hiệu quả cho người sử dụng. Tuy nhiên để bạn lựa chọn được dòng máy phù hợp với nhu cầu sử dụng và hợp túi tiền của mình thì đó là điều không dễ. Hãy đến với Điện máy tổng hợp miền Nam để được tư vấn chọn những sản phẩm máy may bao chất lượng đáp ứng nhu cầu công việc của quý khách: Máy May Miệng Bao Megatex N600H là dòng máy phù hợp với tất cả chất liệu may như đay, giấy, nhựa, sợi xidan, Raschel, vải lanh, polypropylene… Đây được xem là dòng máy lý tưởng chuyên dùng để đóng miệng bao nông sản, thực phẩm gia súc, phân bón, bột, hóa chất…Thông tin sản phẩm– Mã sản phẩm:N600H– Tình trạng:Còn hàng– Thương hiệu: Megatex– Xuất xứ:Đài Loan– Bảo hành:12 Tháng– Bộ phận cắt chỉ tự động– Động cơ 12V điện một chiều dành sẵn cho vận hành bằng bình điệ– Tốc độ quay cao: 350- 450 bao/giờTHÔNG TIN CÔNG TYCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY TỔNG HỢP MIỀN NAMMã số thuế: 0317087514Ngày thành lập: 17/12/2021Website: dienmaytonghopmiennam.comEmail: maytonghop2010@gmail.comĐiện thoại: 0914639068Địa chỉ: 1/76 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Máy may bao bằng pin GK9-500 dùng pin di động chuyên may bao may lưới may vải địa