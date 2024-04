FC Barcelona dan EBC Financial Group akan Wujudkan Perkongsian Pertukaran Asing Rasmi untuk 3.5 Tahun Akan Datang

Berasal dari London, EBC Financial Group bertujuan untuk membina kepimpinan dalam kewangan melalui menjadi rakan kongsi pertukaran asing rasmi Kelab di seluruh Asia, Amerika Tengah dan Selatan, Timur Tengah, Afrika dan Oceania.

BARCELONA, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FC Barcelona dan EBC Financial Group (EBC) berbesar hati mengumumkan perkongsian mereka dalam sektor pertukaran asing merentasi pelbagai wilayah selama 3.5 tahun, bermula hari ini. Perkongsian ini menetapkan EBC sebagai Rakan Kongsi rasmi FC Barcelona dalam Pertukaran Asing, dengan liputan meluas ke wilayah termasuk APAC, LATAM, Timur Tengah dan Afrika.







Perkongsian ini menandakan kejayaan penting EBC, menyelaraskan jenama dengan legasi yang dihormati dan jangkauan global FC Barcelona. Di bawah perjanjian eksklusif ini, EBC diberi keistimewaan unik untuk terlibat dalam aktiviti perniagaan khusus dalam domain tukaran asing. Perkongsian itu merangkumi pelbagai perkhidmatan, termasuk urus niaga tukaran mata wang asing, perdagangan, pembrokeran (termasuk CFD), dan khidmat nasihat.

Melalui perikatan ini, EBC bersedia untuk berinovasi dan memberi inspirasi, menggunakan warisan budaya kelab yang kaya dan pangkalan peminat yang bersemangat untuk memupuk penglibatan yang bermakna dan mewujudkan kehadiran yang berkekalan di rantau utama dengan penonton yang serba baharu, memupuk hubungan dengan komuniti global dan bertenaga yang melangkaui sempadan pasar tradisional. Perikatan ini juga merupakan peluang yang tiada tandingan untuk mendekatkan FC Barcelona dengan rakan kongsi, penyokong dan Culer di rantau ini, di samping strategi pengembangan globalnya untuk berkembang dan terus menerajui industri dengan meneroka rakan kongsi yang tepat dalam sektor yang berbeza.

EBC Financial Group, yang diasaskan di pusat kewangan yang dihormati di London, ialah kumpulan perkhidmatan kewangan komprehensif yang terkenal dengan kepakaran dalam perdagangan dalam talian, pengurusan aset dan perundingan pelaburan. Dengan pejabat yang terletak secara strategik di pusat kewangan terkemuka, seperti London, Hong Kong, Tokyo, Sydney, Kepulauan Cayman, Singapura, Bangkok, Limassol, dan banyak lagi, EBC memenuhi keperluan pelbagai pelanggan runcit, profesional dan pelabur institusi di seluruh dunia. Dikenali dengan persekitaran dagangan gred institusi, kumpulan itu menyediakan pembrokeran kewangan, perkhidmatan perdagangan dan pelbagai penyelesaian pelaburan yang disediakan secara khusus.

Acara menandatangani untuk memperingati peristiwa penting ini antara Kelab dan EBC akan diadakan di Spotify Camp Nou yang telah diubah suai pada masa akan datang.

Pernyataan oleh Samuel Hertz, Pengarah Operasi APAC di EBC Financial Group dan David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd:

“Walaupun EBC baru berusia empat tahun, kami hanya berkembang kerana kami menuntut yang terbaik daripada diri kami dan industri. Kami telah menyelidiki dengan mendalam kisah bersejarah FC Barcelona, belajar budaya bimbingan orang berpengalaman mereka membimbing yang orang baharu, dan yang baharu memberi inspirasi kepada yang lebih muda, mewujudkan kesinambungan pertumbuhan dan kecemerlangan. Ini bukan sekadar perkongsian; bahkan ini merupakan perkongsian perjalanan ke arah kehebatan, menjiwai budaya kejayaan bukan sekadar kemenangan tetapi tentang memupuk nilai, memupuk bakat, dan menyumbang secara positif kepada masyarakat. Kami mendapat inspirasi daripada cara Barca melakukan sesuatu, budaya mereka yang veteran memupuk pendatang baharu, menurunkan kebijaksanaan dan semangat. Pilihan kami terhadap FC Barcelona sebagai rakan kongsi adalah sengaja dan mendalam; ini tentang belajar daripada yang terbaik dan membenamkan etos kerja berpasukan, rasa hormat dan cita-cita mereka ke dalam DNA kita,” kata Samuel Hertz, Pengarah Operasi APAC di EBC Financial Group.

David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Limited, anak syarikat UK EBC Financial Group menambah, “Berkemampuan untuk mengukuhkan perkongsian dengan jenama yang mantap dan dihormati seperti FC Barcelona menggariskan cita-cita kumpulan ini untuk sentiasa mendorong diri ke tahap pencapaian tertinggi yang mungkin. EBC Financial Group mempunyai firma yang dikawal di UK oleh FCA, Australia oleh ASIC dan Caymans oleh CIMA – semua pusat global yang sangat dihormati dalam pasaran kewangan - perkongsian dengan FC Barcelona ini menggariskan usaha kami untuk menyelaraskan dan bekerjasama dengan yang terbaik dalam semua aspek.”

Pernyataan oleh Juli Guiu, Naib Presiden Kawasan Pemasaran di FC Barcelona:

“Perkongsian ini bertepatan dengan rancangan pengembangan global FC Barcelona dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Saya pasti ini akan membantu Kelab membuka banyak peluang dalam sektor kewangan melalui perkongsian 3.5 tahun dengan Kumpulan Kewangan EBC yang terkenal. Dengan potensi yang belum diterokai yang kami lihat di rantau Asia Pasifik, serta ekonomi yang kian berkembang di Amerika Selatan & Tengah, Mexico, Afrika dan Timur Tengah, kami teruja untuk membina lebih banyak hubungan dengan jenama, rakan kongsi, penyokong dan Culer dalam kawasan-kawasan ini.”

Mengenai EBC Financial Group

Ditubuhkan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang komprehensif. Dengan pejabat yang terletak secara strategik di pusat kewangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan banyak lagi, EBC memenuhi keperluan pelbagai pelanggan runcit, profesional dan pelabur institusi di seluruh dunia.

Diiktiraf oleh pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan mematuhi tahap tertinggi standard etika dan peraturan antarabangsa. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Tatalaku Kewangan UK (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC), dan EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal oleh Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA).

Teras Kumpulan EBC adalah profesional berpengalaman dengan lebih 30 tahun pengalaman mendalam dalam institusi kewangan utama, pernah melalui kitaran ekonomi yang ketara dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan adalah yang terpenting, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

https://www.ebc.com/

Perihal FC Barcelona

FC Barcelona ditubuhkan pada tahun 1899 dan kini dimiliki oleh lebih 144,000 ahlinya. Kelab ini dianggap sebagai kelab pelbagai sukan terbaik di dunia dan mempunyai sejarah 125 selama tahun. Walaupun berakar umbi di bandar dan negaranya, Catalonia, ia berpandangan global. Ia mempunyai pejabat rasmi di bandar-bandar di tiga benua yang berbeza: Barcelona, Hong Kong, dan New York.

Barça berusaha untuk mengubah dunia melalui kecemerlangan sukan. Ini juga termasuk dunia ilmu dan inovasi melalui Barça Innovation Hub (BIHUB). Kelab ini juga diiktiraf kerana komitmennya terhadap perjuangan sosial, yang disalurkannya melalui Yayasan FC Barcelona, dan atas usahanya untuk mendidik kanak-kanak dalam nilai positif sukan. Pertumbuhan Barça dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah menyebabkannya mempunyai lebih daripada 486 juta pengikut di rangkaian sosial.

www.fcbarcelona.com

