Top 5 loại máy may bao chạy bằng pin giá rẻ, chính hãng tại TPHCM

Hiện nay việc sản xuất đóng gói bao bì chưa bao giờ dễ đến thê, vì sản phẩm máy may bao bằng pin đang rất nhiều loại tốt ra đời

Hồ CHí MINH, TâN PHú, VIệT NAM, April 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Máy may bao chạy bằng pin hiện đang là sản phẩm khá phổ biến hiện nay vì tính tiện lợi, đa dụng và đa năng của chúng. Và mã sản phẩm máy may bao công nghiệp bằng pin nào được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam?Máy May Bao Chạy Pin Kachi KC9-200DMáy may bao chạy pin Kachi KC9-200D thiết kế với kích thước nhỏ gọn được dùng pin có thể cầm tay sử dụng được dễ dàng nhất nó có thể mang đi được nhiều nơi xa mà không cần phải có điện cũng có thể sử dụng được.Thông số kỹ thuật:– Model: KC9-200D– Loại kim: 1 kim 1 chỉ– Tốc độ khâu của kim: 1500-1700 lần kim/phút– Pin: 36V– Kích thước máy: 29.4 x 21.5 x 28.5 (cm)– Trọng lượng máy: 2.5kgMáy May Bao Cầm Tay Mini GK9-520Máy may bao GK9-520 là model máy may bao mới nhất của dòng sản phẩm máy may bao GK9 nhưng được rất nhiều khách hàng lựa chọn đặt hàng và sử dụng. Với thiết kế nhỏ gọn, cho ra đường may chắc chắn, sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.Thông số kỹ thuật:+ Model: GK9-520+ Mẫu kim: DPX5. 135×5, 25/200+ Tốc độ khâu: 1500-1700 vòng/phút+ Điện áp: 220-240V+ Đầu ra: 190W+ Tốc độ quay: 7000 R/M+ Kích thước máy (D X R X C): 25 X 8 X 24 (CM)Máy May Bao Cầm Tay GK9-500 (Chạy bằng pin)Máy may bao giá rẻ cầm tay GK9-500 được sản xuất có sự cải tiến mới, bổ sung thêm một số tính năng nổi bật nhằm mang lại sự hài lòng cao cho người tiêu dùng.Thông số kỹ thuật:– Model: GK9-500– Điện áp: 220V– Pin: 36V– Công suất: 190W– Trọng lượng: 3kg– Kích thước: 285*205*275mmMáy May Bao Chạy Pin GK9-200Máy may bao dùng pin GK9-200 là phiên bản nâng cấp của máy khâu bao GK9-2, với những tính năng cũ được giữ nguyên và thêm các tính năng mới để tạo ra sản phẩm hoàn hảo nhất cho người dùng. Với kích thước nhỏ gọn, máy có thể cầm tay và mang đi đây đó một cách thuận tiện. Đây là một trong những máy khâu bao mạnh nhất được sản xuất bởi hãng Song Kiếm – Trung Quốc.Thông số kỹ thuật:– Mã sản phẩm: GK9-200– Kiểu dáng: nhỏ gọn– Nguồn điện: 220v/50Hz– Nguồn cấp cho máy: 3.7V– Kích thước: 2.93kg– Pin trọng lượng: 3,63 kg– Kích thước: 292 x 215 x 285 mmMáy May Bao Chạy Pin KPS-1Những tính năng nổi bật của máy may bao chạy pin KPS-1:– Máy có kiểu dáng nhỏ gọn, dễ cầm tay.– Thiết kế chắc chắn, trọng lượng nhẹ, cả chị em phụ nữ cũng có thể dễ dàng thao tác sử dụng máy– Vỏ máy là sắt sơn tĩnh điện, cách điện, cách nhiệt nen rất an toàn cho người dùng, hơn nữa quá trình sử dụng không lo vỏ máy bị han gỉ, làm mất tính thẩm mỹ cũng như độ bền của sản phẩm.– Máy có động cơ kín, có khả năng chống bụi an toàn.– Bộ phận chân vịt và mũi kim của máy được thiết kế chắc chắn nên quá trình khâu bao cũng dễ dàng hơn– Do sử dụng pin nên khả năng di chuyển của máy rất linh hoạt, phù hợp làm việc với nhiều môi trường khác nhau, và có thể làm việc hiệu quả ngay cả khi mất điện– Với tốc độ may 1500-1700 lần kim/phút vô cùng nhanh chóng tiết kiệm tối đa thời gian và công sức, nâng cao hiệu suất làm việc– Sử dụng cho đường may có tính thẩm mỹ cao, ổn định.– Máy thích hợp sử dụng cho các hộ kinh doanh lúa gạo, bao phân bón, hóa chất, … được làm bằng giấy, vải, nhựa, thùng carton …Thông số kỹ thuật:– Model: KPS-1– Loại kim: 1 kim 1 chỉ– Pin 36V nặng 3kg– Tốc độ khâu: 1500-1700 lần kim/phút– Kích thước máy: 25Lx8Wx24H (cm)– Trọng lượng máy: 2.5kgTHÔNG TIN CÔNG TYCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY TỔNG HỢP MIỀN NAMMã số thuế: 0317087514Ngày thành lập: 17/12/2021Website: dienmaytonghopmiennam.comEmail: maytonghop2010@gmail.comĐiện thoại: 0914639068Địa chỉ: 1/76 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

