Top 5 loại máy may bao công nghiệp 2 chỉ được mua nhiều ở TPHCM

Hồ CHí MINH, TâN PHú, VIệT NAM, April 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Máy may bao công nghiệp 2 chỉ hiện tại phổ biến, được bán nhiều nhất tại thị trường Việt Nam gồm những sản phẩm nào thì hãy khám phá xem ngay tại dưới đây.Máy May Bao 1 Kim 2 Chỉ Megatex N602H Máy may bao cầm tay 1 kim 2 chỉ Megatex N602H là sản phẩm được ưa chuộng và lựa chọn tiêu thụ hàng đầu Việt Nam. Máy may bao cầm tay 1 kim 2 chỉ N602H Megatex là một trong các sản phẩm máy may bao chính hãng được nhiều khách hàng sử dụng nhất bởi mẫu mã đẹp, gọn nhẹ và dễ sử dụng cho người dùng. Máy khâu bao được thiết kế có bộ nâng bằng chân, đai đeo vai, và bao ống chỉ tính theo giá riêng, dùng đóng miệng bao nông sản, thực phẩm gia súc, phân bón, bột, hóa chất. Với cấu trúc vững chắc và kiểu dáng an toàn, vận hành liên tục không hỏng hóc.Thông số kỹ thuật:– Nhà sản xuất: MegaTex– Xuất xứ: Đài Loan– Động cơ: 12v– Tốc độ: 250- 350 bao/ giờ– Bộ phận cắt chỉ: Tự độngMáy May Bao 1 Kim 2 Chỉ Yaohan N602HMáy khâu bao Yaohan chuyên dùng để đóng miệng bao có thể kể đến như các bao gạo, bao thức ăn cho gia cầm, gia súc, các hãng phân hoá học.Việc dùng máy đóng miệng bao thì cực kỳ chắc chắn so với các phương pháp truyền thống là dùng dây để thắt nuột.Đáng nói ở đây là phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều và giữ cho sản phẩm không bị rơi ra ngoài không quá trình vận chuyển hay khiêng, vác…Thông số kỹ thuật:– Model: N602H– Hãng sản xuất: Yaohan– Xuất xứ: Trung Quốc– Loại: 1 kim 2 chỉ– Tốc độ vòng quay: 1700- 1900 vòng/ phút– Độ dài mũi: 8,5mm– Số đường may: 1 đường– Kiểu móc chỉ: móc xích kép– Công suất: 90W, 50/60Hz– Trọng lượng: 9kgMáy May Bao 2 Kim 2 Chỉ Megatex N620AMáy may bao công nghiệp 2 kim 2 chỉ Megatex N620A có thiết kế nhỏ gọn, mẫu mã đẹp, dễ sử dụng, lý tưởng để đóng miệng bao nông sản, thực phẩm gia súc, phân bón, bột, hóa chất, cấu trúc vững chắc và kiểu dáng an toàn, vận hành liên tục không hư hỏng.Thông số kỹ thuật:– Loại máy : 2 kim 2 chỉ– Xuất xứ : Taiwan– Động cơ : 12V– Bộ phận cắt chỉ : Tự động– Tốc độ : 250- 350 bao/giờMáy May Bao 2 Kim 2 Chỉ Kachi KC9-200-02Máy may bao chạy điện KACHI KC9-200-02 (2 KIM 2 CHỈ) là một sản phẩm chất lượng cao của thương hiệu KACHI. Đây là một máy may bao chạy điện được thiết kế để đáp ứng nhu cầu may bao của các doanh nghiệp sản xuất, đóng gói và vận chuyển hàng hóa.Máy may bao này được trang bị động cơ mạnh mẽ, có thể may các loại bao với độ dày lên đến 2 kim 2 chỉ. Ngoài ra, máy còn có khả năng điều chỉnh tốc độ may và độ căng chỉ đường giúp cho quá trình may được chính xác và nhanh chóng hơn.Thông số kỹ thuật:– Model: KC9-200 02– Hãng sản xuất: Kachi– Loại kim: 2 kim, 2 ống chỉ– Đường may theo mắt xích chỉ đôi– Công suất: 150W– Nguồn điện: 220V– Kích thước máy: 29.4 x 21.5 x 28.5 cm– Trọng lượng máy: 2.8kgMáy May Bao 1 Kim 2 Chỉ Kachi KC9-200-1Máy may bao Kachi 1 kim 2 chỉ KC9-200-1 là một loại máy may bao công nghiệp được sử dụng để may các loại bao đựng hàng hóa. Máy có thể may được các loại bao vải, bao PP, bao giấy và các loại bao khác. Máy có 1 kim và 2 chỉ, cho phép may chắc chắn và nhanh chóng. Máy có một số tính năng như đường kính kim lớn, tốc độ may nhanh, độ chính xác cao và độ bền tốt. Máy có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất, kho vận và vận chuyển hàng hóa.Thông số kỹ thuật:– Model: KC9-200-1– Kích thước: 29.4 x 21.5 x 28.5 cm– Trọng lượng máy: 2.8 kg– Trọng lượng cả thùng: 3.0 kg– Loại máy: 1 kim 2 chỉTHÔNG TIN CÔNG TYCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY TỔNG HỢP MIỀN NAMMã số thuế: 0317087514Ngày thành lập: 17/12/2021Email: maytonghop2010@gmail.comWebsite: dienmaytonghopmiennam.comĐiện thoại: 0914639068Địa chỉ: 1/76 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

