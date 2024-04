Top 5 sản phẩm máy may bao cầm tay bán chạy nhất tphcm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY TỔNG HỢP MIỀN NAM Máy May Bao Newlong GK9-500 Máy May Bao Cầm Tay GK9 – 200

Hồ CHí MINH, TâN PHú, VIệT NAM, April 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Máy may bao là một sản phẩm không thể thiếu trong quá trình đóng gói bao bì quy mô doanh nghiệp, vậy hiện tại các loại máy may bao nào được ưa chuộng nhất? Cùng nhau xem qua 5 loại máy may bao cầm tay được bán tốt nhất trong tháng này.Máy May Bao Newlong GK9-500Máy may bao cầm tay GK9-500 là loại máy được sản xuất với công nghệ may siêu nhanh, siêu bền và thiết kế nhỏ gọn, hiện đại phù hợp với mọi người, ngay cả phụ nữ cũng có thể sử dụng một cách cực kì dễ dàng.Thông số kỹ thuật:+ Mẫu kim: DPx5. 135×5, 25/200+ Tốc độ khâu của kim 1500-1700 lần kim/phút+ Điện áp 220-240V+ Đầu ra 190W+ Tốc độ quay 7000r/m+ Kích thước máy 25Lx8Wx24H (cm)+ Trọng lượng 2.7kg+ Công suất 190w+ Nguồn điện 220v-50hzMáy May Bao Cầm Tay GK9 – 200 Máy khâu bao mini GK9-200 được sử dụng phổ biến trong các ngành đóng bao, đóng gói container và có thể sản xuất lên đến hơn 200 túi mỗi ngày. Máy có thể xử lý các sự cố trực trặc trong quá trình khâu và vận chuyển tại các địa điểm khác nhau. Máy thích hợp cho khâu miệng bao xi măng, bao gạo, bao phân bón, hóa chất,.. làm bằng đay, giấy, vải, nhựa, và các loại vải, lưới cho nông nghiệp, thùng carton,…Thông số kỹ thuật:– Loại kim 1 kim 1 chỉ– Tốc độ khâu: 1500-1700 lần kim/phút– Nguồn điện 220-240V– Kích thước máy: 25Lx8Wx24H (cm)– Trọng lượng: 2.5kg.Máy May Bao Cầm Tay Kachi KC9-200Máy may bao Kachi KC9-200 là máy may bao được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đài Loan, thuộc thương hiệu KACHI nổi tiếng trên thị trường, sử dụng chạy điện rất tiện lợi và an toàn. Mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm được thời gian cũng như công sức cho người sử dụng.Thông số kỹ thuật :– Loại máy 1 kim 1 chỉ– Điện áp 220V– Độ dài mũi 7mm– Tốc độ mô tơ 1000 vòng/phútMáy May Bao Cầm Tay GK9-500 (Chạy bằng pin) Máy may bao giá rẻ cầm tay GK9-500 được sản xuất có sự cải tiến mới, bổ sung thêm một số tính năng nổi bật nhằm mang lại sự hài lòng cao cho người tiêu dùng.Thông số kỹ thuật:– Model: GK9-500– Điện áp: 220V– Pin: 36V– Công suất: 190W– Trọng lượng: 3kg– Kích thước: 285*205*275mmMáy May Bao Newlong NP7A (Trung Quốc)Máy may bao NewLong NP 7A (Trung Quốc) là sản phẩm vô cùng hữu ích và cần thiết cho các doanh nghiệp sản xuất, phân xưởng và các hộ kinh doanh. Máy có thể sử dụng cho nhiều loại chất liệu khác nhau, bao gồm giấy dày, vải và bao bố. Điểm nổi bật của dòng máy này là công suất làm việc lớn, đáp ứng tốt cho việc sản xuất liên tục trong ngày. Ngoài ra, máy có cấu trúc vững trắc, kiểu dáng đơn giản và gọn nhẹ, thuận tiện cho việc sử dụng cầm tay. Máy hoạt động êm ái và ít gây tiếng ồn, mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Hiện nay, dòng máy này đang là sản phẩm bán chạy trên thị trườngThông số kỹ thuật:– Model: Np-7A– Loại máy: 1 kim– Tốc độ không tải: 1900 vòng/phút– Trọng lượng: 5kg– Xuất xứ : Trung Quốc– Điện áp: 220V– Tốc độ quay cao. 1,700 – 1,900 vòng/phút.– Tay cầm an toàn bằng nhựa dẻo cách điện,– Hệ thống chế dầu bằng bơm. Tuyến dầu trực tiếp dẫn đến các bộ phận chuyển động chính.– Đóng miệng bao bằng đường may trơn– Trọng lượng đóng bao 25-50kgĐịa chỉ mua máy may bao công nghiệp giá rẻ, uy tínCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY TỔNG HỢP MIỀN NAMMã số thuế: 0317087514Ngày thành lập: 17/12/2021Email: maytonghop2010@gmail.comWebsite: dienmaytonghopmiennam.comĐiện thoại: 0914639068Địa chỉ: 1/76 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

