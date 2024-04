Biognosys e Alamar Biosciences stringono una partnership strategica nel campo della proteomica per far progredire la ricerca biofarmaceutica e sulla medicina di precisione

La partnership strategica espande i servizi di Biognosys per includere i test NULISA di Alamar e la ricerca scientifica congiunta nella proteomica basata sui biofluidi

Il valore complementare della piattaforma DIA-MS di Biognosys per la proteomica imparziale e delle rivoluzionarie piattaforme di immunodosaggio di Alamar sarà presentato alla riunione annuale dell'AACR 2024

ZURIGO, Svizzera e FREMONT, California, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader mondiale nella proteomica basata sulla spettrometria di massa, e Alamar Biosciences, Inc., azienda che si occupa di proteomica di precisione per consentire la diagnosi precoce delle malattie, sono liete di annunciare una partnership strategica volta a far progredire la scoperta scientifica nel campo dei biomarcatori proteomici biofluidici. Questa collaborazione riunisce l'esperienza di Biognosys nella scoperta imparziale attraverso la spettrometria di massa con acquisizione indipendente dai dati (DIA-MS) e gli immunodosaggi all'avanguardia di Alamar. Questo approccio integrato migliora la nostra comprensione dei biomarcatori combinando la proteomica di scoperta DIA-MS con test NULISA altamente specifici e ultra-sensibili a media e alta concentrazione per proteine a bassa abbondanza come citochine, chemochine e importanti biomarcatori proteici di malattie del plasma.

Nella sessione Industry Spotlight Theater ospitata da Alamar al meeting annuale 2024 dell'American Society for Cancer Research (AACR) a San Diego il 9 aprile alle 12:30 PT (22:30 CET), le società presenteranno congiuntamente i dati di uno studio collaborativo incentrato sul tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC). In questo studio, i campioni di plasma di una coorte di pazienti affetti da NSCLC sono stati analizzati utilizzando la piattaforma di scoperta imparziale Biognosys TrueDiscovery ® e il NULISAseq™ Inflammation Panel 250 di Alamar . I risultati dimostrano la fattibilità dell'analisi integrata ed evidenziano la complementarietà delle informazioni derivate dalla spettrometria di massa e dai test basati sull'affinità nel plasma.

Sulla base di questo studio proof-of-concept di successo, Biognosys e Alamar hanno in programma un'ulteriore collaborazione commerciale e scientifica nell'ambito della loro partnership strategica.

Servizi di analisi NULISA: Biognosys offrirà le analisi NULISA della sua struttura all'avanguardia in Svizzera per la misurazione di citochine, chemochine e altri importanti marcatori specifici di malattie provenienti da plasma e biofluidi precedentemente difficili da misurare. Questi dosaggi ad altissima sensibilità consentono di quantificare con precisione le proteine a bassa abbondanza, fornendo ai ricercatori preziose informazioni sui processi biologici complessi. Essi completano l'analisi imparziale DIA-MS di migliaia di proteine plasmatiche per chiarire la risposta sistemica dell'ospite e altri cambiamenti del ripiegamento proteico legati all'infiammazione o alla malattia. Collaborazione di ricerca: Biognosys e Alamar intraprenderanno un'iniziativa di ricerca congiunta per esplorare la biologia del plasma. Sfruttando i metodi di scoperta imparziali di Biognosys insieme ai dosaggi ad altissima sensibilità di Alamar, i team cercano di svelare i meccanismi biologici delle malattie fornendo un quadro più completo del proteoma plasmatico, consentendo per la prima volta di coprire essenzialmente l'intera gamma dinamica di abbondanza delle proteine nel plasma.

Oliver Rinner, Ph.D., fondatore e CEO di Biognosys, ha espresso entusiasmo per la collaborazione: "Siamo entusiasti di unire le forze con Alamar per far progredire la ricerca proteomica. I nostri sforzi congiunti apriranno la strada a importanti progressi nella biologia del plasma, analizzando in modo imparziale più di 5.000 proteine insieme a pannelli di centinaia di citochine ben caratterizzate e altre proteine di alto valore a bassa abbondanza, utilizzando i test NULISA altamente specifici. Con questo approccio puntiamo a coprire l'intera gamma dinamica delle proteine plasmatiche".

"Siamo entusiasti di collaborare con Biognosys per fornire alla comunità della ricerca un accesso più ampio alle conoscenze sulla proteomica, dalla scoperta alla ricerca clinica", ha dichiarato Yuling Luo, Ph.D., Presidente, Fondatore e CEO di Alamar. "Biognosys è un fornitore leader di servizi avanzati di proteomica di massa per i ricercatori di tutto il mondo, e non vediamo l'ora di aggiungere alla loro offerta di proteomica plasmatica gli immunodosaggi high-multiplex alla massima sensibilità".

Questa partnership sottolinea l'impegno di entrambe le aziende verso l'eccellenza scientifica e la loro visione condivisa di far progredire la medicina di precisione attraverso tecnologie innovative.

Piattaforma proteomica imparziale DIA di Biognosys per la spettrometria di massa





Software di analisi proteomica DIA di Biognosys, Spectronaut®





La piattaforma NULISA™ di Alamar: un nuovo standard nell'analisi proteomica

Informazioni su Biognosys

In Biognosys, crediamo che le profonde intuizioni sul proteoma siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che trasformano la scienza per una vita migliore. Con il nostro versatile portafoglio di soluzioni proteomiche di nuova generazione, tra cui le piattaforme di servizi di ricerca TrueDiscovery®, TrueTarget® e TrueSignature®, il nostro software di punta Spectronaut® e il kit PQ500™, rendiamo il proteoma utilizzabile per potenziare la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le nostre tecnologie uniche e brevettate utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con una precisione, una capacità e una produttività leader nel settore. Grazie alla nostra partnership strategica con Bruker (Nasdaq: BRKR), rendiamo la proteomica accessibile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare biognosys.com .

Informazioni su Alamar

Alamar Biosciences è un'azienda privata operante nel settore delle scienze della vita con la missione di promuovere la proteomica di precisione per consentire la diagnosi precoce delle malattie. La piattaforma proprietaria NULISA e il sistema ARGO™ HT funzionano perfettamente con i più recenti progressi della genomica per raggiungere una sensibilità di rilevamento attomolare a cifra singola, superando di gran lunga la tecnologia di rilevamento delle proteine più sensibile attualmente sul mercato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito alamarbio.com.

