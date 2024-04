Nyxoah Nomme le Dr Maurits S. Boon, MD, au Poste de Chief Medical Officer

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 11 avril 2024, 22h30 CET / 16h30 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La Société a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Maurits S. Boon, MD, au poste de Chief Medical Officer.

Le Dr Boon rejoint Nyxoah après avoir travaillé à l'Université Thomas Jefferson, où il continuera à travailler à temps partiel en tant que professeur et Vice-Chairman, chargé de l'éducation. Il est doublement certifié en otolaryngologie – chirurgie de la tête et du cou, et en médecine du sommeil. Le Dr Boon est l'un des deux chirurgiens du sommeil du Jefferson Health à avoir été les premiers à utiliser la thérapie de stimulation du nerf hypoglosse (HGNS) et il est internationalement reconnu comme l'un des chirurgiens les plus expérimentés dans la réalisation de procédures HGNS. Il a donné des conférences dans le monde entier sur l'apnée obstructive du sommeil, a publié de nombreux ouvrages et est co-éditeur du premier livre sur la HGNS.

"En tant que médecin universitaire qui a consacré sa carrière professionnelle aux soins des patients souffrant de troubles respiratoires du sommeil, j'ai eu le privilège de participer à l'essai pivot DREAM U.S.. J'ai d'abord été impressionné par les résultats que j'ai observés chez mes patients, puis tout autant par les données qui ont été récemment publiées. C'est pourquoi je suis honoré qu'on m'ait proposé de rejoindre Nyxoah à un moment aussi passionnant. La stimulation bilatérale du nerf hypoglosse avec Genio a un potentiel énorme et je suis ravi de travailler avec leur équipe talentueuse pour avoir un impact significatif sur la vie des patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil", a commenté le Dr Boon.

"Je ne saurais être plus enthousiaste à l'idée que le Dr Boon rejoigne Nyxoah. Il est l'un des pionniers de la stimulation du nerf hypoglosse et sa décision de devenir directeur médical de Nyxoah reflète la capacité de Genio à améliorer la vie des patients souffrant d'AOS ", a commenté Olivier Taelman, directeur général. "Le Dr Boon jouera un rôle essentiel dans la préparation de notre entrée sur le marché américain et dans la réalisation de notre mission, qui est de rendre le sommeil à nouveau simple."

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La visions de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.nyxoah.com/.

Attention – Marquage CE depuis 2019. Dispositif de recherche aux États-Unis. Limité à un usage expérimental aux États-Unis par la loi fédérale américaine.

Déclarations Prospectives

Certaines déclarations, croyances et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, des administrateurs ou de la direction de la Société concernant le système Genio®, les études cliniques prévues et en cours sur le système Genio®, les avantages potentiels du système Genio® ; les objectifs de Nyxoah en ce qui concerne le développement, la voie réglementaire et l'utilisation potentielle du système Genio® ; l'utilité des données cliniques pour l'obtention éventuelle de l'approbation du système Genio® par la FDA ; et les résultats d'exploitation, la situation financière, les liquidités, les performances, les perspectives, la croissance et les stratégies de la société. De par leur nature, les déclarations prévisionnelles impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient avoir une incidence négative sur les résultats et les effets financiers des plans et des événements décrits dans le présent document. En outre, ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes énoncés dans la section " Facteurs de risque " du rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (" SEC ") le 20 mars 2024, et des rapports ultérieurs que la Société dépose auprès de la SEC. Une multitude de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent faire en sorte que les événements, les performances ou les résultats réels diffèrent de manière significative de tout développement anticipé. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être considérées comme une déclaration selon laquelle ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En outre, même si les résultats ou développements réels sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être représentatifs des résultats ou développements des périodes futures. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou à la sincérité de ces déclarations prospectives. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite d'un changement des attentes ou d'un changement des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige expressément. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni les dirigeants ou employés de ces personnes ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs sont exemptes d'erreurs et n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude future des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou à la survenance réelle des développements prévus. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

Contact :

Nyxoah

David DeMartino, Chief Strategy Officer

david.demartino@nyxoah.com

+1 310 310 1313

